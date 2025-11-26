DreamCraft (DREAMCRAFT) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o DreamCraft (DREAMCRAFT) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-26 04:35:40 (UTC+8)
DreamCraft (DREAMCRAFT) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre DreamCraft (DREAMCRAFT) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
Celková ponuka:
$ 10.00B
Počet coinov v obehu:
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 578.00
Historické maximum:
$ 2.904
Historické minimum:
Aktuálna cena:
$ 0.0000000578
DreamCraft (DREAMCRAFT) informácie

In DreamCraft, creators are the only currency, using cutting-edge artificial intelligence technology to create, share, and convert your digital art into tokens! With blockchain technology, you can freely experience creation, get rewards, and ensure that every creator can get the recognition and compensation they deserve. Become a member of our creative community and let your art shine in the digital world!

Oficiálna webová stránka:
https://www.dreamcraftai.xyz/
Biela kniha:
https://www.dreamcraftai.xyz/whitepaper.html
Prieskumník blokov:
https://basescan.org/token/0xb2a87a123E06A3d3F99599cA51aBF0919a5173Fe

DreamCraft (DREAMCRAFT) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky DreamCraft (DREAMCRAFT) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet DREAMCRAFT tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu DREAMCRAFT tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili DREAMCRAFT tokenomiku, preskúmajte cenu DREAMCRAFT tokenu naživo!

