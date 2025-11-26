Viac informácií o DREAMCRAFT
DreamCraft (DREAMCRAFT) tokenomika
DreamCraft (DREAMCRAFT) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre DreamCraft (DREAMCRAFT) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
DreamCraft (DREAMCRAFT) informácie
In DreamCraft, creators are the only currency, using cutting-edge artificial intelligence technology to create, share, and convert your digital art into tokens! With blockchain technology, you can freely experience creation, get rewards, and ensure that every creator can get the recognition and compensation they deserve. Become a member of our creative community and let your art shine in the digital world!
DreamCraft (DREAMCRAFT) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky DreamCraft (DREAMCRAFT) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet DREAMCRAFT tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu DREAMCRAFT tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili DREAMCRAFT tokenomiku, preskúmajte cenu DREAMCRAFT tokenu naživo!
Ako kúpiť DREAMCRAFT
Máte záujem pridať DreamCraft (DREAMCRAFT) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu DREAMCRAFT vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.
DreamCraft (DREAMCRAFT) história cien
Analýza histórie cien DREAMCRAFT pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.
DREAMCRAFT cenová predikcia
Chcete vedieť, kam DREAMCRAFT asi smeruje? Naša DREAMCRAFT stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
Prečo by ste si mali vybrať MEXC?
MEXC je jednou z najlepších svetových kryptobúrz, ktorej dôverujú milióny používateľov na celom svete. Či už ste začiatočník, alebo profesionál, MEXC je najjednoduchšia cesta ku kryptu.
Zrieknutie sa zodpovednosti
Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.
