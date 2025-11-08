Aktuálna dnešná cena DreamCraft je 0.0000002431USD. Trhová kapitalizácia DREAMCRAFT je --USD. Sledujte aktualizácie cien DREAMCRAFT v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena DreamCraft je 0.0000002431USD. Trhová kapitalizácia DREAMCRAFT je --USD. Sledujte aktualizácie cien DREAMCRAFT v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena DreamCraft (DREAMCRAFT) je $ 0.0000002431, s 13.64% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny DREAMCRAFT na USD konverzný kurz je $ 0.0000002431 za DREAMCRAFT.
DreamCraft sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- DREAMCRAFT. Počas posledných 24 hodín sa DREAMCRAFTobchodovalo v rozmedzí od $ 0.0000002431 (low) do $ 0.0000002956 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.
V krátkodobom vývoji sa DREAMCRAFT zmenilo o -5.63% za poslednú hodinu a o -33.13% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 137.60K.
DreamCraft (DREAMCRAFT) informácie o trhu
--
----
$ 137.60K
$ 137.60K$ 137.60K
$ 2.43K
$ 2.43K$ 2.43K
--
----
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000
BASE
Aktuálna trhová kapitalizácia DreamCraft je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 137.60K. Počet coinov v obehu DREAMCRAFT je --, pričom celková zásoba je 10000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 2.43K.
História cien DreamCraft v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.0000002431
$ 0.0000002431$ 0.0000002431
24 hod Low
$ 0.0000002956
$ 0.0000002956$ 0.0000002956
24 hod High
$ 0.0000002431
$ 0.0000002431$ 0.0000002431
$ 0.0000002956
$ 0.0000002956$ 0.0000002956
--
----
--
----
-5.63%
-13.63%
-33.13%
-33.13%
DreamCraft (DREAMCRAFT) história cien USD
Sledujte zmeny cien DreamCraft za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ -0.000000038396
-13.63%
30 dní
$ -0.0000006669
-73.29%
60 dní
$ -0.0003997569
-99.94%
90 dní
$ -0.0124997569
-100.00%
DreamCraft dnešná zmena ceny
Dnes DREAMCRAFT zaznamenal zmenu o $ -0.000000038396 (-13.63%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
DreamCraft zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.0000006669 (-73.29%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
DreamCraft zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal DREAMCRAFT zmenu o $ -0.0003997569 (-99.94%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
DreamCraft zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.0124997569 (-100.00%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby DreamCraft (DREAMCRAFT)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby DreamCraft, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny DreamCraft?
DreamCraft (DREAMCRAFT) prices are influenced by several key factors:
Market sentiment and investor confidence play crucial roles in price movements. Supply and demand dynamics directly impact valuation - limited supply with high demand typically drives prices up.
Trading volume and liquidity affect price stability. Higher volume usually indicates stronger market interest and can lead to more stable pricing.
Overall cryptocurrency market trends significantly influence individual token prices. When major cryptocurrencies like Bitcoin rise or fall, smaller tokens often follow similar patterns.
Development updates, partnerships, and project milestones can create positive price momentum. Conversely, technical issues or delays may negatively impact prices.
Regulatory news and government policies toward cryptocurrencies affect market confidence and pricing across all digital assets.
Community engagement and social media buzz can drive short-term price volatility, especially for newer or smaller market cap tokens.
Exchange listings and accessibility to new trading platforms often provide price boosts by increasing token availability to more investors.
These factors interact dynamically, creating the complex price movements seen in cryptocurrency markets.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu DreamCraft?
People want to know DreamCraft (DREAMCRAFT) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, timing buy/sell orders, and assessing investment opportunities. Real-time pricing helps traders capitalize on volatility.
Cenové predikcie pre DreamCraft
Cenová predikcia DreamCraft (DREAMCRAFT) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena DREAMCRAFT v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia DreamCraft (DREAMCRAFT) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena DreamCraft mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne DreamCraft v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku DREAMCRAFT cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na DreamCraft Cenové predikcie.
O DreamCraft
DREAMCRAFT is a blockchain-based platform designed to revolutionize the gaming industry by providing a decentralized solution for game development and distribution. The platform leverages blockchain technology to enable developers to create and monetize their games in a transparent and efficient manner, while also providing players with a secure and fair gaming environment. DREAMCRAFT's native token is used for transactions within the platform, including purchasing games and in-game items, participating in game development crowdfunding, and rewarding developers and contributors. The platform's consensus mechanism and supply model are not widely known. DREAMCRAFT aims to create a comprehensive ecosystem that bridges the gap between game developers and players, fostering a community-driven approach to game development and distribution.
DREAMCRAFT is a blockchain-based platform designed to revolutionize the gaming industry by providing a decentralized solution for game development and distribution. The platform leverages blockchain technology to enable developers to create and monetize their games in a transparent and efficient manner, while also providing players with a secure and fair gaming environment. DREAMCRAFT's native token is used for transactions within the platform, including purchasing games and in-game items, participating in game development crowdfunding, and rewarding developers and contributors. The platform's consensus mechanism and supply model are not widely known. DREAMCRAFT aims to create a comprehensive ecosystem that bridges the gap between game developers and players, fostering a community-driven approach to game development and distribution.
Ako nakupovať a investovať DreamCraft
Ste pripravení začať s DreamCraft? Nákup DREAMCRAFT na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom DreamCraft. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu DreamCraft (DREAMCRAFT) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako -- tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a DreamCraft sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s DreamCraft
Vlastníctvo DreamCraft vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC
Nákup DreamCraft (DREAMCRAFT) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.
Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.
Čo je DreamCraft (DREAMCRAFT)
In DreamCraft, creators are the only currency, using cutting-edge artificial intelligence technology to create, share, and convert your digital art into tokens! With blockchain technology, you can freely experience creation, get rewards, and ensure that every creator can get the recognition and compensation they deserve. Become a member of our creative community and let your art shine in the digital world!
In DreamCraft, creators are the only currency, using cutting-edge artificial intelligence technology to create, share, and convert your digital art into tokens! With blockchain technology, you can freely experience creation, get rewards, and ensure that every creator can get the recognition and compensation they deserve. Become a member of our creative community and let your art shine in the digital world!
DreamCraft Zdroj
Pre hlbšie pochopenie DreamCraft zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:
Ak by hodnota DreamCraft rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do DreamCraft podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíDreamCraft?
Dnešná cena DreamCraft je $ 0.0000002431. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je DreamCraft stále dobrou investíciou?
DreamCraft zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do DREAMCRAFT, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s DreamCraft?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo DreamCraft v hodnote $ 137.60K.
Aká je aktuálna cena DreamCraft?
Živá cena DREAMCRAFT sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu DreamCraft vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena DREAMCRAFT, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu DreamCraft?
Cenu DREAMCRAFT ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
102,933.81
+2.11%
ETH
3,435
+4.17%
SOL
163.43
+5.16%
COAI
1.2007
+9.88%
USDC
1.0004
-0.01%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre DREAMCRAFT na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár DREAMCRAFT/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena DreamCraft pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena DreamCraft v tomto roku?
Cena DreamCraft by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu DreamCraft (DREAMCRAFT).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:34:39 (UTC+8)
DreamCraft (DREAMCRAFT) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
