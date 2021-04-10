Deeper Network (DPR) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Deeper Network (DPR) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Deeper Network (DPR) informácie

Deeper Network represents the decentralized blockchain network for building a truly private, secure and fair Internet.

Oficiálna webová stránka:
https://www.deeper.network
Biela kniha:
https://deeper.network/whitepaper_en.pdf?1616235824088
Prieskumník blokov:
https://etherscan.io/token/0xf3ae5d769e153ef72b4e3591ac004e89f48107a1

Deeper Network (DPR) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Deeper Network (DPR) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 664.56K
Celková ponuka:
$ 9.97B
Počet coinov v obehu:
$ 3.20B
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 2.08M
Historické maximum:
$ 0.35372
Historické minimum:
$ 0.000172676790509784
Aktuálna cena:
$ 0.0002078
Deeper Network (DPR) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Deeper Network (DPR) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet DPR tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu DPR tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili DPR tokenomiku, preskúmajte cenu DPR tokenu naživo!

Kúpte si krypto len za 1 USDT: Najjednoduchší spôsob, ako sa dostať ku kryptu!

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.