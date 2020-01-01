dovu (DOVU) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o dovu (DOVU) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
dovu (DOVU) informácie

Introducing dovuOS, the transformative platform reshaping sustainable project management. Our innovative system is designed to streamline complex sustainability tasks, reducing operational costs and simplifying processes. Seamlessly powered by DOVU tokens for any client, dovuOS offers transparent, predictable costs in USD, making sustainable project management more accessible and efficient for businesses.

Oficiálna webová stránka:
https://dovu.earth
Prieskumník blokov:
https://hashscan.io/mainnet/token/0.0.3716059

dovu (DOVU) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre dovu (DOVU) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Celková ponuka:
$ 10.00B
$ 10.00B$ 10.00B
Počet coinov v obehu:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 77.98M
$ 77.98M$ 77.98M
Historické maximum:
$ 0.01
$ 0.01$ 0.01
Historické minimum:
$ 0.000368190320191491
$ 0.000368190320191491$ 0.000368190320191491
Aktuálna cena:
$ 0.0077983
$ 0.0077983$ 0.0077983

dovu (DOVU) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky dovu (DOVU) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet DOVU tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu DOVU tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili DOVU tokenomiku, preskúmajte cenu DOVU tokenu naživo!

Ako kúpiť DOVU

Máte záujem pridať dovu (DOVU) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu DOVU vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

dovu (DOVU) história cien

Analýza histórie cien DOVU pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

DOVU cenová predikcia

Chcete vedieť, kam DOVU asi smeruje? Naša DOVU stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.