DORA (DORA) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o DORA (DORA) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 12:53:39 (UTC+8)
USD

DORA (DORA) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre DORA (DORA) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 208.51M
$ 208.51M
Celková ponuka:
$ 1.00B
$ 1.00B
Počet coinov v obehu:
$ 990.09M
$ 990.09M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 210.60M
$ 210.60M
Historické maximum:
$ 0.4399
$ 0.4399
Historické minimum:
$ 0.15395529441296413
$ 0.15395529441296413
Aktuálna cena:
$ 0.2106
$ 0.2106

DORA (DORA) informácie

DORA is a Web3-native CeDeFi project centered around female narrative, on-chain logic, and USD1-backed governance. It aims to redefine power structures through community-driven consensus and stablecoin mechanisms.

Oficiálna webová stránka:
https://www.dorausd1.com/
Prieskumník blokov:
https://bscscan.com/token/0x23Fe903be385832fD7Bb82bf1FEE93F696278888?_refluxos=a10

DORA (DORA) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky DORA (DORA) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet DORA tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu DORA tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili DORA tokenomiku, preskúmajte cenu DORA tokenu naživo!

Ako kúpiť DORA

Máte záujem pridať DORA (DORA) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu DORA vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

DORA (DORA) história cien

Analýza histórie cien DORA pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

DORA cenová predikcia

Chcete vedieť, kam DORA asi smeruje? Naša DORA stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

