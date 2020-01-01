donkey (DONKEY) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o donkey (DONKEY) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
donkey (DONKEY) informácie

$DONKEY is a meme coin built around "donkey" culture. It has attracted attention to social media due to its association with Binance founder CZ, who is humorously referred to as a "donkey." The coin embraces the symbolic meaning of donkeys in both Middle Eastern and global cultures.

Prieskumník blokov:
https://bscscan.com/token/0xa49fa5e8106e2d6d6a69e78df9b6a20aab9c4444

donkey (DONKEY) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre donkey (DONKEY) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 18.12M
$ 18.12M$ 18.12M
Celková ponuka:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Počet coinov v obehu:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 18.12M
$ 18.12M$ 18.12M
Historické maximum:
$ 0.076264
$ 0.076264$ 0.076264
Historické minimum:
$ 0.000017148037481088
$ 0.000017148037481088$ 0.000017148037481088
Aktuálna cena:
$ 0.018119
$ 0.018119$ 0.018119

donkey (DONKEY) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky donkey (DONKEY) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet DONKEY tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu DONKEY tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili DONKEY tokenomiku, preskúmajte cenu DONKEY tokenu naživo!

donkey (DONKEY) história cien

Analýza histórie cien DONKEY pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

DONKEY cenová predikcia

Chcete vedieť, kam DONKEY asi smeruje? Naša DONKEY stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.