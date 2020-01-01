DOLZ (DOLZ) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o DOLZ (DOLZ) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
USD

DOLZ (DOLZ) informácie

GameFi ecosystem blending trading cards and XR games to craft a collaborative metaverse fueled by $DOLZ.Collect, earn, and play with premium NFTs in a unique adult metaverse.Grab $DOLZ to use them in a whole ecosystem built for collectors and gamers.

Oficiálna webová stránka:
https://www.dolz.io/
Biela kniha:
https://www.dolz.io/docs/Whitepaper/whitepaper_EN.pdf?v=0.4.123
Prieskumník blokov:
https://etherscan.io/token/0xe939F011a3d8fC0AA874c97e8156053a903D7176

DOLZ (DOLZ) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre DOLZ (DOLZ) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Celková ponuka:
$ 264.41M
$ 264.41M$ 264.41M
Počet coinov v obehu:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 1.42M
$ 1.42M$ 1.42M
Historické maximum:
$ 0.0326
$ 0.0326$ 0.0326
Historické minimum:
$ 0.005343760219674179
$ 0.005343760219674179$ 0.005343760219674179
Aktuálna cena:
$ 0.00538
$ 0.00538$ 0.00538

DOLZ (DOLZ) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky DOLZ (DOLZ) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet DOLZ tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu DOLZ tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili DOLZ tokenomiku, preskúmajte cenu DOLZ tokenu naživo!

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.