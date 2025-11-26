DOLLO ALL IN (DOLLO) tokenomika
DOLLO ALL IN (DOLLO) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre DOLLO ALL IN (DOLLO) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien.
DOLLO ALL IN (DOLLO) informácie
$Dollo is a meme coin featuring a hat-wearing cat, centered on an “all-in” high-risk investing culture
DOLLO ALL IN (DOLLO) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky DOLLO ALL IN (DOLLO) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet DOLLO tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu DOLLO tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili DOLLO tokenomiku, preskúmajte cenu DOLLO tokenu naživo!
Ako kúpiť DOLLO
Máte záujem pridať DOLLO ALL IN (DOLLO) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu DOLLO vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.
DOLLO ALL IN (DOLLO) história cien
Analýza histórie cien DOLLO pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.
DOLLO cenová predikcia
Chcete vedieť, kam DOLLO asi smeruje? Naša DOLLO stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
Zrieknutie sa zodpovednosti
Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.
Prečítajte si Zmluvu s používateľom a Zásady ochrany osobných údajov
