DOGINME (DOGINME) tokenomika

DOGINME (DOGINME) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o DOGINME (DOGINME) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
USD

DOGINME (DOGINME) informácie

Doginme is representative of the community's collective efforts to embrace and embolden that dog in them.

Oficiálna webová stránka:
https://dogin.meme
Prieskumník blokov:
https://basescan.org/token/0x6921b130d297cc43754afba22e5eac0fbf8db75b

DOGINME (DOGINME) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre DOGINME (DOGINME) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 26.26M
$ 26.26M$ 26.26M
Celková ponuka:
$ 67.62B
$ 67.62B$ 67.62B
Počet coinov v obehu:
$ 67.62B
$ 67.62B$ 67.62B
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 26.79M
$ 26.79M$ 26.79M
Historické maximum:
$ 0.00172
$ 0.00172$ 0.00172
Historické minimum:
$ 0.000069015862497908
$ 0.000069015862497908$ 0.000069015862497908
Aktuálna cena:
$ 0.0003883
$ 0.0003883$ 0.0003883

DOGINME (DOGINME) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky DOGINME (DOGINME) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet DOGINME tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu DOGINME tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili DOGINME tokenomiku, preskúmajte cenu DOGINME tokenu naživo!

Ako kúpiť DOGINME

Máte záujem pridať DOGINME (DOGINME) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu DOGINME vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

DOGINME (DOGINME) história cien

Analýza histórie cien DOGINME pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

DOGINME cenová predikcia

Chcete vedieť, kam DOGINME asi smeruje? Naša DOGINME stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Prečo by ste si mali vybrať MEXC?

MEXC je jednou z najlepších svetových kryptobúrz, ktorej dôverujú milióny používateľov na celom svete. Či už ste začiatočník, alebo profesionál, MEXC je najjednoduchšia cesta ku kryptu.

Viac ako 4 000 obchodných párov na spotových a futures trhoch
Najrýchlejšie zaradenie tokenov medzi burzami CEX
Najvyššia likvidita v rámci celého odvetvia
Najnižšie poplatky s nepretržitým zákazníckym servisom
100%+ transparentnosť rezervných tokenov pre prostriedky používateľov
Mimoriadne nízke vstupné bariéry: nákup krypta len za 1 USDT
mc_how_why_title
Kúpte si krypto len za 1 USDT: Najjednoduchší spôsob, ako sa dostať ku kryptu!

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.