DOGE (DOGEGOV) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o DOGE (DOGEGOV) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
USD

DOGE (DOGEGOV) informácie

Department Of Government Efficiency (DOGE) is a memecoin community bringing awarness and humor to government accountabilty.

Oficiálna webová stránka:
https://www.dogegov.com/
Prieskumník blokov:
https://etherscan.io/token/0x1121AcC14c63f3C872BFcA497d10926A6098AAc5

DOGE (DOGEGOV) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre DOGE (DOGEGOV) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 5.63M
$ 5.63M
Celková ponuka:
$ 979.12M
$ 979.12M
Počet coinov v obehu:
$ 979.12M
$ 979.12M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 5.75M
$ 5.75M
Historické maximum:
$ 0.706
$ 0.706
Historické minimum:
$ 0.000028823847184381
$ 0.000028823847184381
Aktuálna cena:
$ 0.00575
$ 0.00575

DOGE (DOGEGOV) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky DOGE (DOGEGOV) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet DOGEGOV tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu DOGEGOV tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili DOGEGOV tokenomiku, preskúmajte cenu DOGEGOV tokenu naživo!

Ako kúpiť DOGEGOV

Máte záujem pridať DOGE (DOGEGOV) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu DOGEGOV vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

DOGE (DOGEGOV) história cien

Analýza histórie cien DOGEGOV pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

DOGEGOV cenová predikcia

Chcete vedieť, kam DOGEGOV asi smeruje? Naša DOGEGOV stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.