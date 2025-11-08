Aktuálna dnešná cena Dill je 0.002866USD. Trhová kapitalizácia DL je 3,396,210USD. Sledujte aktualizácie cien DL v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Dill je 0.002866USD. Trhová kapitalizácia DL je 3,396,210USD. Sledujte aktualizácie cien DL v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena Dill (DL) je $ 0.002866, s 0.27% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny DL na USD konverzný kurz je $ 0.002866 za DL.
Dill sa v súčasnosti radí na #1552 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 3.40M, pričom počet coinov v obehu je 1.19B DL. Počas posledných 24 hodín sa DLobchodovalo v rozmedzí od $ 0.002789 (low) do $ 0.0032 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.01977908990922744, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.002829332827484664.
V krátkodobom vývoji sa DL zmenilo o -1.99% za poslednú hodinu a o -8.88% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 53.28K.
Dill (DL) informácie o trhu
No.1552
$ 3.40M
$ 53.28K
$ 17.20M
1.19B
6,000,000,000
6,000,000,000
19.75%
BSC
Aktuálna trhová kapitalizácia Dill je $ 3.40M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 53.28K. Počet coinov v obehu DL je 1.19B, pričom celková zásoba je 6000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 17.20M.
História cien Dill v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.002789
24 hod Low
$ 0.0032
24 hod High
$ 0.002789
$ 0.0032
$ 0.01977908990922744
$ 0.002829332827484664
-1.99%
-0.27%
-8.88%
-8.88%
Dill (DL) história cien USD
Sledujte zmeny cien Dill za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ -0.00000776
-0.27%
30 dní
$ -0.004634
-61.79%
60 dní
$ -0.001334
-31.77%
90 dní
$ -0.001334
-31.77%
Dill dnešná zmena ceny
Dnes DL zaznamenal zmenu o $ -0.00000776 (-0.27%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
Dill zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.004634 (-61.79%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
Dill zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal DL zmenu o $ -0.001334 (-31.77%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
Dill zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.001334 (-31.77%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Dill (DL)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Dill, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny Dill?
Several key factors influence Dill (DL) cryptocurrency prices:
1. Market sentiment and investor confidence 2. Trading volume and liquidity levels 3. Overall cryptocurrency market trends 4. Project development updates and roadmap progress 5. Partnership announcements and collaborations 6. Regulatory news affecting crypto markets 7. Supply and demand dynamics 8. Community adoption and user growth 9. Technical analysis patterns 10. Macroeconomic factors like inflation and interest rates
These elements interact to create price volatility typical of emerging digital assets.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Dill?
People want to know Dill (DL) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio value, timing market entry or exit points, assessing investment performance, and staying updated on market trends. Real-time pricing helps traders capitalize on volatility.
Cenové predikcie pre Dill
Cenová predikcia Dill (DL) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena DL v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Dill (DL) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena Dill mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
O Dill
DL (DeLive) is a decentralized digital asset designed to facilitate transactions within the online streaming industry. As a utility token, DL aims to incentivize and reward content creators, viewers, and advertisers on the DeLive platform, thereby fostering a sustainable and equitable streaming ecosystem. The asset operates on the Ethereum blockchain, utilizing a Proof-of-Stake consensus mechanism, which allows for secure and efficient transactions. DL's issuance model is based on a fixed supply, with tokens distributed to participants for their contributions to the platform. The token is typically used for tipping content creators, purchasing premium content, and participating in platform governance, among other uses within the DeLive ecosystem.
DL (DeLive) is a decentralized digital asset designed to facilitate transactions within the online streaming industry. As a utility token, DL aims to incentivize and reward content creators, viewers, and advertisers on the DeLive platform, thereby fostering a sustainable and equitable streaming ecosystem. The asset operates on the Ethereum blockchain, utilizing a Proof-of-Stake consensus mechanism, which allows for secure and efficient transactions. DL's issuance model is based on a fixed supply, with tokens distributed to participants for their contributions to the platform. The token is typically used for tipping content creators, purchasing premium content, and participating in platform governance, among other uses within the DeLive ecosystem.
Ak by hodnota Dill rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Dill podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíDill?
Dnešná cena Dill je $ 0.002866. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je Dill stále dobrou investíciou?
Dill zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do DL, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s Dill?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo Dill v hodnote $ 53.28K.
Aká je aktuálna cena Dill?
Živá cena DL sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu Dill vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena DL, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu Dill?
Cenu DL ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
102,910
+2.09%
ETH
3,434.13
+4.14%
SOL
163.18
+4.99%
COAI
1.2044
+10.22%
USDC
1.0004
-0.01%
Zvýši sa cena Dill v tomto roku?
Cena Dill by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu Dill (DL).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:33:48 (UTC+8)
Dill (DL) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
