Aktuálna dnešná cena Dill je 0.002866USD. Trhová kapitalizácia DL je 3,396,210USD. Sledujte aktualizácie cien DL v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Viac informácií o DL

DL informácie o cene

Čo je DL

DL biela kniha

DL oficiálna webová stránka

DL tokenomika

DL predpoveď cien

DL história

DL Sprievodca nákupom

DL-na-fiat prevodník mien

DL spot

DL USDT-M futures

Dill Logo

Dill kurz (DL)

1 DL na USD aktuálnu cenu:

$0.002866
-0.27%1D
USD
Dill (DL) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:33:48 (UTC+8)

Dnešná cena Dill

Aktuálna dnešná cena Dill (DL) je $ 0.002866, s 0.27% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny DL na USD konverzný kurz je $ 0.002866 za DL.

Dill sa v súčasnosti radí na #1552 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 3.40M, pričom počet coinov v obehu je 1.19B DL. Počas posledných 24 hodín sa DLobchodovalo v rozmedzí od $ 0.002789 (low) do $ 0.0032 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.01977908990922744, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.002829332827484664.

V krátkodobom vývoji sa DL zmenilo o -1.99% za poslednú hodinu a o -8.88% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 53.28K.

Dill (DL) informácie o trhu

No.1552

$ 3.40M
$ 53.28K
$ 17.20M
1.19B
6,000,000,000
6,000,000,000
19.75%

BSC

Aktuálna trhová kapitalizácia Dill je $ 3.40M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 53.28K. Počet coinov v obehu DL je 1.19B, pričom celková zásoba je 6000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 17.20M.

História cien Dill v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.002789
24 hod Low
$ 0.0032
24 hod High

$ 0.002789
$ 0.0032
$ 0.01977908990922744
$ 0.002829332827484664
-1.99%

-0.27%

-8.88%

-8.88%

Dill (DL) história cien USD

Sledujte zmeny cien Dill za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ -0.00000776-0.27%
30 dní$ -0.004634-61.79%
60 dní$ -0.001334-31.77%
90 dní$ -0.001334-31.77%
Dill dnešná zmena ceny

Dnes DL zaznamenal zmenu o $ -0.00000776 (-0.27%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

Dill zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.004634 (-61.79%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

Dill zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal DL zmenu o $ -0.001334 (-31.77%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

Dill zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.001334 (-31.77%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Dill (DL)?

Pozrite si Dillstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre Dill

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Dill, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny Dill?

Several key factors influence Dill (DL) cryptocurrency prices:

1. Market sentiment and investor confidence
2. Trading volume and liquidity levels
3. Overall cryptocurrency market trends
4. Project development updates and roadmap progress
5. Partnership announcements and collaborations
6. Regulatory news affecting crypto markets
7. Supply and demand dynamics
8. Community adoption and user growth
9. Technical analysis patterns
10. Macroeconomic factors like inflation and interest rates

These elements interact to create price volatility typical of emerging digital assets.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Dill?

People want to know Dill (DL) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio value, timing market entry or exit points, assessing investment performance, and staying updated on market trends. Real-time pricing helps traders capitalize on volatility.

Cenové predikcie pre Dill

Cenová predikcia Dill (DL) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena DL v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Dill (DL) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Dill mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

MEXC nástroje
Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR).
Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Dill v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku DL cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Dill Cenové predikcie.

O Dill

DL (DeLive) is a decentralized digital asset designed to facilitate transactions within the online streaming industry. As a utility token, DL aims to incentivize and reward content creators, viewers, and advertisers on the DeLive platform, thereby fostering a sustainable and equitable streaming ecosystem. The asset operates on the Ethereum blockchain, utilizing a Proof-of-Stake consensus mechanism, which allows for secure and efficient transactions. DL's issuance model is based on a fixed supply, with tokens distributed to participants for their contributions to the platform. The token is typically used for tipping content creators, purchasing premium content, and participating in platform governance, among other uses within the DeLive ecosystem.

Ako nakupovať a investovať Dill

Ste pripravení začať s Dill? Nákup DL na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Dill. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Dill (DL) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako 1.19B tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Dill sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Sprievodca – ako kúpiť Dill (DL)

Čo môžete urobiť s Dill

Vlastníctvo Dill vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin

Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC

Nákup Dill (DL) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.

Obchodné spotové poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ
Obchodné futures poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ

Pozrite si konkurenčné obchodné poplatky MEXC

Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.

Čo je Dill (DL)

Dill is a new paradigm layer 1 with maximum decentralization and infinite scalability.

Dill Zdroj

Pre hlbšie pochopenie Dill zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Biela kniha
Oficiálna Dill webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Dill

Akú hodnotu bude mať 1 Dill v roku 2030?
Ak by hodnota Dill rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Dill podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:33:48 (UTC+8)

Dill (DL) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Top správy

Prečo toľko ľudí stále stráca peniaze počas býčieho trhu?

October 6, 2025

Vzostup Bitcoin Layer 2 sietí: Porozumenie technológii, ktorá preformuje budúcnosť Bitcoinu v roku 2025

October 6, 2025

Altcoiny v 2025: Keď TOTAL3 dosiahne nové maximá, ale váš portfólio sa nepohne

October 5, 2025
Zobraziť viac

Pozrite si viac informácií o Dill

DL USDT (obchodovanie s futures)

Dlhé alebo krátke pozície DL s pákovým efektom. Preskúmajte obchodovanie s DL USDT futures na MEXC a využite výkyvy na trhu.

Obchodujte na trhoch s Dill (DL) na MEXC

Preskúmajte spotové trhy a trhy s Futures, sledujte aktuálnu cenu a objem Dill a obchodujte priamo.

Páry
Cena
Zmena 24 hodín
24 h objem
DL/USDT
$0.002866
-0.44%
0.00% (USDT)

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

