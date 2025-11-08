BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena DOWGE je 0.009048USD. Trhová kapitalizácia DJI6930 je 9,047,806.599USD. Sledujte aktualizácie cien DJI6930 v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Viac informácií o DJI6930

DJI6930 informácie o cene

Čo je DJI6930

DJI6930 oficiálna webová stránka

DJI6930 tokenomika

DJI6930 predpoveď cien

DJI6930 história

DJI6930 Sprievodca nákupom

DJI6930-na-fiat prevodník mien

DJI6930 spot

DOWGE Logo

DOWGE kurz (DJI6930)

1 DJI6930 na USD aktuálnu cenu:

$0.009053
+9.78%1D
USD
DOWGE (DJI6930) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:33:41 (UTC+8)

Dnešná cena DOWGE

Aktuálna dnešná cena DOWGE (DJI6930) je $ 0.009048, s 9.78% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny DJI6930 na USD konverzný kurz je $ 0.009048 za DJI6930.

DOWGE sa v súčasnosti radí na #1176 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 9.05M, pričom počet coinov v obehu je 999.98M DJI6930. Počas posledných 24 hodín sa DJI6930obchodovalo v rozmedzí od $ 0.007511 (low) do $ 0.0095 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.08693921033884658, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.000062434482660359.

V krátkodobom vývoji sa DJI6930 zmenilo o -2.36% za poslednú hodinu a o -19.86% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 57.61K.

DOWGE (DJI6930) informácie o trhu

No.1176

$ 9.05M
$ 57.61K
$ 9.05M
999.98M
999,978,625
999,978,625
100.00%

SOL

Aktuálna trhová kapitalizácia DOWGE je $ 9.05M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 57.61K. Počet coinov v obehu DJI6930 je 999.98M, pričom celková zásoba je 999978625. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 9.05M.

História cien DOWGE v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.007511
24 hod Low
$ 0.0095
24 hod High

$ 0.007511
$ 0.0095
$ 0.08693921033884658
$ 0.000062434482660359
-2.36%

+9.78%

-19.86%

-19.86%

DOWGE (DJI6930) história cien USD

Sledujte zmeny cien DOWGE za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.00080651+9.78%
30 dní$ -0.014474-61.54%
60 dní$ -0.001631-15.28%
90 dní$ -0.027312-75.12%
DOWGE dnešná zmena ceny

Dnes DJI6930 zaznamenal zmenu o $ +0.00080651 (+9.78%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

DOWGE zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.014474 (-61.54%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

DOWGE zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal DJI6930 zmenu o $ -0.001631 (-15.28%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

DOWGE zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.027312 (-75.12%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby DOWGE (DJI6930)?

Pozrite si DOWGEstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre DOWGE

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby DOWGE, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny DOWGE?

DOWGE price factors include market sentiment, social media hype, whale movements, Bitcoin correlation, trading volume, exchange listings, celebrity endorsements, meme trends, regulatory news, and overall crypto market conditions. Supply tokenomics, community activity, and speculative trading also significantly impact price volatility.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu DOWGE?

People want to know DOWGE (DJI6930) price today for several key reasons: making informed trading decisions, timing market entry or exit points, portfolio management and tracking investment performance, assessing profit/loss on current holdings, and staying updated on market volatility to capitalize on opportunities.

Cenové predikcie pre DOWGE

Cenová predikcia DOWGE (DJI6930) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena DJI6930 v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia DOWGE (DJI6930) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena DOWGE mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Chcete vedieť, akú cenu dosiahne DOWGE v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku DJI6930 cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na DOWGE Cenové predikcie.

O DOWGE

DJI6930 is a crypto asset that operates within the broader digital currency ecosystem. Its primary role is to facilitate transactions and serve as a medium of exchange in a decentralized manner, similar to many other cryptocurrencies. DJI6930 employs a consensus mechanism and chain design to validate transactions and maintain the integrity of the network, although specific details about these features are not widely known. The asset's issuance model is also not broadly recognized. DJI6930's typical use cases include enabling peer-to-peer transactions, providing an alternative to traditional financial systems, and potentially serving as a store of value. Its role within the larger cryptocurrency ecosystem is continually evolving as the technology and market conditions change.

Ako nakupovať a investovať DOWGE

Ste pripravení začať s DOWGE? Nákup DJI6930 na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom DOWGE. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu DOWGE (DJI6930) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako 999.98M tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a DOWGE sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s DOWGE

Vlastníctvo DOWGE vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin

Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC

Nákup DOWGE (DJI6930) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.

Obchodné spotové poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ
Obchodné futures poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ

Čo je DOWGE (DJI6930)

$DJI6930 | Flip the Dow. Enter the era of Dowge. The index of the people.

DOWGE Zdroj

Pre hlbšie pochopenie DOWGE zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Oficiálna DOWGE webová stránka
Prieskumník blokov

DJI6930 USDT (obchodovanie s futures)

Dlhé alebo krátke pozície DJI6930 s pákovým efektom. Preskúmajte obchodovanie s DJI6930 USDT futures na MEXC a využite výkyvy na trhu.

Obchodujte na trhoch s DOWGE (DJI6930) na MEXC

Preskúmajte spotové trhy a trhy s Futures, sledujte aktuálnu cenu a objem DOWGE a obchodujte priamo.

Páry
Cena
Zmena 24 hodín
24 h objem
DJI6930/USDT
$0.009053
$0.009053$0.009053
+9.74%
0.00% (USDT)

