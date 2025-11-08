DOWGE kurz (DJI6930)
Aktuálna dnešná cena DOWGE (DJI6930) je $ 0.009048, s 9.78% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny DJI6930 na USD konverzný kurz je $ 0.009048 za DJI6930.
DOWGE sa v súčasnosti radí na #1176 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 9.05M, pričom počet coinov v obehu je 999.98M DJI6930. Počas posledných 24 hodín sa DJI6930obchodovalo v rozmedzí od $ 0.007511 (low) do $ 0.0095 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.08693921033884658, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.000062434482660359.
V krátkodobom vývoji sa DJI6930 zmenilo o -2.36% za poslednú hodinu a o -19.86% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 57.61K.
Aktuálna trhová kapitalizácia DOWGE je $ 9.05M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 57.61K. Počet coinov v obehu DJI6930 je 999.98M, pričom celková zásoba je 999978625. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 9.05M.
-2.36%
+9.78%
-19.86%
-19.86%
Sledujte zmeny cien DOWGE za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Dnes DJI6930 zaznamenal zmenu o $ +0.00080651 (+9.78%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.014474 (-61.54%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal DJI6930 zmenu o $ -0.001631 (-15.28%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.027312 (-75.12%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby DOWGE (DJI6930)?
Pozrite si DOWGEstránku histórie cien.
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby DOWGE, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
V roku 2040 by cena DOWGE mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
DJI6930 is a crypto asset that operates within the broader digital currency ecosystem. Its primary role is to facilitate transactions and serve as a medium of exchange in a decentralized manner, similar to many other cryptocurrencies. DJI6930 employs a consensus mechanism and chain design to validate transactions and maintain the integrity of the network, although specific details about these features are not widely known. The asset's issuance model is also not broadly recognized. DJI6930's typical use cases include enabling peer-to-peer transactions, providing an alternative to traditional financial systems, and potentially serving as a store of value. Its role within the larger cryptocurrency ecosystem is continually evolving as the technology and market conditions change.
$DJI6930 | Flip the Dow. Enter the era of Dowge. The index of the people.
