Dione Protocol (DIONE) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Dione Protocol (DIONE) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Dione Protocol (DIONE) informácie

Dione is the native token for the Dione Protocol; an ecosystem with the goal of improving the ease of the purchase of Decentralized tokens for the general public. Dione puts major focus on the development of bridging the gap between real world issues and the DeFi space - creating a system powered by renewable energy. Combining convenience and a safer decentralized future both have the common denominator of people. Dione Protocol puts people first, by first building a strong community to come along into a powerful decentralized future.

Oficiálna webová stránka:
https://dioneprotocol.com/
Biela kniha:
https://medium.com/@dioneprotocol/nebra-powered-by-dione-219047088c81
Prieskumník blokov:
https://odysseyscan.com/

Dione Protocol (DIONE) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Dione Protocol (DIONE) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
Celková ponuka:
$ 10.00B
Počet coinov v obehu:
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 8.54M
Historické maximum:
$ 0.0194
Historické minimum:
Aktuálna cena:
$ 0.000854
Dione Protocol (DIONE) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Dione Protocol (DIONE) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet DIONE tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu DIONE tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili DIONE tokenomiku, preskúmajte cenu DIONE tokenu naživo!

Ako kúpiť DIONE

Máte záujem pridať Dione Protocol (DIONE) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu DIONE vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

Dione Protocol (DIONE) história cien

Analýza histórie cien DIONE pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

DIONE cenová predikcia

Chcete vedieť, kam DIONE asi smeruje? Naša DIONE stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

mc_how_why_title
