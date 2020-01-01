Dingocoin (DINGO) tokenomika
Dingocoin is a very currency, and a community-driven project. Dingocoin is nearing one million users as it approaches its 3rd anniversary in April 2024. Dingocoin is a cryptocurrency made for effortless payments, that holds sacred the original Satoshi vision of decentralized payments. Created in parody of Dogecoin for absolutely everyone, based on the wild Australian dingo. In its first three years, Dingocoin has achieved success as a Proof of Work coin with nearly 1 million unique non-custodial mobile wallet users using Flip (https://theflip.app/), our unique web wallet and other wallets, more than 250,000 unique users hodl 1,000 Dingocoin or more, a strong community across Discord, Telegram and Twitter, an ecosystem of partners including leading exchanges and mobile payment apps and with the Dingocoin Mainnet established among the most secure and active blockchains in the cryptoverse.
Dingocoin (DINGO) tokenomika a analýza cien
Dingocoin (DINGO) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky Dingocoin (DINGO) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet DINGO tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu DINGO tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili DINGO tokenomiku, preskúmajte cenu DINGO tokenu naživo!
Dingocoin (DINGO) história cien
Analýza histórie cien DINGO pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.
Zrieknutie sa zodpovednosti
Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.
