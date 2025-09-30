KlayDice (DICE) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o KlayDice (DICE) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 12:52:38 (UTC+8)
KlayDice (DICE) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre KlayDice (DICE) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 1.32M
Celková ponuka:
$ 1000.00M
Počet coinov v obehu:
$ 446.89M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 2.94M
Historické maximum:
$ 0.195
Historické minimum:
$ 0.002133171298076254
Aktuálna cena:
$ 0.002943
KlayDice (DICE) informácie

KLAYDICE is not just a P2E Game project. KLAYDICE is a project that connects various virtual worlds such as games, SNS, and Metaverse with one NFT.

Oficiálna webová stránka:
https://klaydice.io/
Biela kniha:
https://docs.klaydice.io/
Prieskumník blokov:
https://scope.klaytn.com/token/0x089ebd525949ee505a48eb14eecba653bc8d1b97?tabId=tokenTransfer

KlayDice (DICE) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky KlayDice (DICE) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet DICE tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu DICE tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili DICE tokenomiku, preskúmajte cenu DICE tokenu naživo!

Kúpte si krypto len za 1 USDT: Najjednoduchší spôsob, ako sa dostať ku kryptu!

