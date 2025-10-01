daGama (DGMA) tokenomika
daGama is a decentralized discovery app that rewards users for sharing authentic recommendations of real-world locations. Built at the intersection of blockchain, AI, and community governance, the platform combines transparent on-chain data, DAO-based content moderation, and a personalized recommendation engine to deliver trustworthy location insights. daGama is developing the first Real World Locations (RWL) protocol on Arbitrum, aiming to redefine how people explore and evaluate physical spaces. The project is backed by Inspira Labs, ChainGPT, Unicorn Factory, with strategic support from partners including Arbitrum, Sui, Magic Eden, Bitget, DeXe Network, Kima Network, and 5ire.
Pochopenie tokenomiky daGama (DGMA) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Maximálny počet DGMA tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Pevný limit celkového počtu DGMA tokenov.
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili DGMA tokenomiku, preskúmajte cenu DGMA tokenu naživo!
Analýza histórie cien DGMA pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.
Chcete vedieť, kam DGMA asi smeruje? Naša DGMA stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
