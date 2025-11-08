BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena DGGO je 0.000000001327USD. Trhová kapitalizácia DGGO je --USD. Sledujte aktualizácie cien DGGO v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

1 DGGO na USD aktuálnu cenu:

$0.000000001327
$0.000000001327
-14.38%1D
USD
DGGO (DGGO) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 08:34:58 (UTC+8)

Dnešná cena DGGO

Aktuálna dnešná cena DGGO (DGGO) je $ 0.000000001327, s 14.38% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny DGGO na USD konverzný kurz je $ 0.000000001327 za DGGO.

DGGO sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- DGGO. Počas posledných 24 hodín sa DGGOobchodovalo v rozmedzí od $ 0.00000000105 (low) do $ 0.0000000038 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.

V krátkodobom vývoji sa DGGO zmenilo o +7.27% za poslednú hodinu a o -99.77% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 390.73K.

DGGO (DGGO) informácie o trhu

$ 390.73K
$ 390.73K

$ 0.00
$ 0.00

BSC

Aktuálna trhová kapitalizácia DGGO je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 390.73K. Počet coinov v obehu DGGO je --, pričom celková zásoba je --. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je --.

História cien DGGO v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.00000000105
$ 0.00000000105
24 hod Low
$ 0.0000000038
$ 0.0000000038
24 hod High

$ 0.00000000105
$ 0.00000000105

$ 0.0000000038
$ 0.0000000038

+7.27%

-14.38%

-99.77%

-99.77%

DGGO (DGGO) história cien USD

Sledujte zmeny cien DGGO za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ -0.00000000022287-14.38%
30 dní$ -0.499999998673-100.00%
60 dní$ -0.499999998673-100.00%
90 dní$ -0.499999998673-100.00%
DGGO dnešná zmena ceny

Dnes DGGO zaznamenal zmenu o $ -0.00000000022287 (-14.38%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

DGGO zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.499999998673 (-100.00%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

DGGO zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal DGGO zmenu o $ -0.499999998673 (-100.00%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

DGGO zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.499999998673 (-100.00%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby DGGO (DGGO)?

Pozrite si DGGOstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre DGGO

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby DGGO, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny DGGO?

DGGO price is influenced by several key factors:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact DGGO valuation.

Supply and Demand: Token circulation, trading volume, and holder behavior affect price dynamics.

Utility and Adoption: Real-world use cases, partnerships, and platform integration drive demand.

Regulatory Environment: Government policies and compliance requirements influence investor confidence.

Technical Developments: Protocol upgrades, security improvements, and feature releases impact value.

Competition: Performance relative to similar projects affects market positioning.

Liquidity: Exchange listings and trading pairs availability influence price stability and accessibility.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu DGGO?

People want to know DGGO price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, monitoring market trends, and assessing investment timing. Real-time price data helps traders capitalize on volatility, manage risk, and optimize their cryptocurrency strategies in the fast-moving digital asset market.

Cenové predikcie pre DGGO

Cenová predikcia DGGO (DGGO) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena DGGO v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia DGGO (DGGO) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena DGGO mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Chcete vedieť, akú cenu dosiahne DGGO v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku DGGO cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na DGGO Cenové predikcie.

O DGGO

DGGO is a digital asset that operates on the Ethereum blockchain. It is a utility token designed to be used within the DigiGems ecosystem, a platform focused on the creation, trading, and collection of unique digital assets known as Non-Fungible Tokens (NFTs). DGGO serves as the primary medium of exchange within the DigiGems marketplace, enabling users to purchase, sell, and trade NFTs. The token also plays a role in the platform's governance, allowing holders to participate in decision-making processes. DGGO operates under the ERC-20 standard, ensuring compatibility with a wide range of Ethereum-based applications and services.

Ako nakupovať a investovať DGGO

Ste pripravení začať s DGGO? Nákup DGGO na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom DGGO. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu DGGO (DGGO) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako -- tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a DGGO sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Sprievodca – ako kúpiť DGGO (DGGO)

Čo môžete urobiť s DGGO

Vlastníctvo DGGO vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin

Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC

Nákup DGGO (DGGO) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.

Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.

Čo je DGGO (DGGO)

Dango Planet is a BNBChain-based, AI-driven cross-chain swap platform — starting with BRC20 on Bitcoin and scaling to EVM chains, Solana, Sui, and eventually every network. Issue a natural-language command to our LLM-powered AI Agent, and it will execute the swap, optimize the trading route and gas fees, and deliver real-time buy/hold/sell signals. Key Features: AI Agent & LLM Integration, Cross-Chain Bridge & Routing, Route & Gas Optimization, Real-Time Trading Signals, Enterprise-Grade Security.

DGGO Zdroj

Pre hlbšie pochopenie DGGO zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Biela kniha
Oficiálna DGGO webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o DGGO

Akú hodnotu bude mať 1 DGGO v roku 2030?
Ak by hodnota DGGO rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do DGGO podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 08:34:58 (UTC+8)

DGGO (DGGO) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Top správy

Prečo toľko ľudí stále stráca peniaze počas býčieho trhu?

October 6, 2025

Vzostup Bitcoin Layer 2 sietí: Porozumenie technológii, ktorá preformuje budúcnosť Bitcoinu v roku 2025

October 6, 2025

Altcoiny v 2025: Keď TOTAL3 dosiahne nové maximá, ale váš portfólio sa nepohne

October 5, 2025
Zobraziť viac

Pozrite si viac informácií o DGGO

DGGO USDT (obchodovanie s futures)

Dlhé alebo krátke pozície DGGO s pákovým efektom. Preskúmajte obchodovanie s DGGO USDT futures na MEXC a využite výkyvy na trhu.

Obchodujte na trhoch s DGGO (DGGO) na MEXC

Preskúmajte spotové trhy a trhy s Futures, sledujte aktuálnu cenu a objem DGGO a obchodujte priamo.

Páry
Cena
Zmena 24 hodín
24 h objem
DGGO/USDT
$0.000000001327
$0.000000001327
-12.23%
0.00% (USDT)

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

