Aktuálna dnešná cena DGGO je 0.000000001327USD. Trhová kapitalizácia DGGO je --USD. Sledujte aktualizácie cien DGGO v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena DGGO je 0.000000001327USD. Trhová kapitalizácia DGGO je --USD. Sledujte aktualizácie cien DGGO v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena DGGO (DGGO) je $ 0.000000001327, s 14.38% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny DGGO na USD konverzný kurz je $ 0.000000001327 za DGGO.
DGGO sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- DGGO. Počas posledných 24 hodín sa DGGOobchodovalo v rozmedzí od $ 0.00000000105 (low) do $ 0.0000000038 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.
V krátkodobom vývoji sa DGGO zmenilo o +7.27% za poslednú hodinu a o -99.77% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 390.73K.
DGGO (DGGO) informácie o trhu
--
----
$ 390.73K
$ 390.73K$ 390.73K
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
--
----
--
----
BSC
Aktuálna trhová kapitalizácia DGGO je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 390.73K. Počet coinov v obehu DGGO je --, pričom celková zásoba je --. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je --.
História cien DGGO v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.00000000105
$ 0.00000000105$ 0.00000000105
24 hod Low
$ 0.0000000038
$ 0.0000000038$ 0.0000000038
24 hod High
$ 0.00000000105
$ 0.00000000105$ 0.00000000105
$ 0.0000000038
$ 0.0000000038$ 0.0000000038
--
----
--
----
+7.27%
-14.38%
-99.77%
-99.77%
DGGO (DGGO) história cien USD
Sledujte zmeny cien DGGO za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ -0.00000000022287
-14.38%
30 dní
$ -0.499999998673
-100.00%
60 dní
$ -0.499999998673
-100.00%
90 dní
$ -0.499999998673
-100.00%
DGGO dnešná zmena ceny
Dnes DGGO zaznamenal zmenu o $ -0.00000000022287 (-14.38%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
DGGO zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.499999998673 (-100.00%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
DGGO zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal DGGO zmenu o $ -0.499999998673 (-100.00%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
DGGO zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.499999998673 (-100.00%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby DGGO (DGGO)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby DGGO, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Competition: Performance relative to similar projects affects market positioning.
Liquidity: Exchange listings and trading pairs availability influence price stability and accessibility.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu DGGO?
People want to know DGGO price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, monitoring market trends, and assessing investment timing. Real-time price data helps traders capitalize on volatility, manage risk, and optimize their cryptocurrency strategies in the fast-moving digital asset market.
Cenové predikcie pre DGGO
Cenová predikcia DGGO (DGGO) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena DGGO v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia DGGO (DGGO) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena DGGO mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne DGGO v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku DGGO cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na DGGO Cenové predikcie.
O DGGO
DGGO is a digital asset that operates on the Ethereum blockchain. It is a utility token designed to be used within the DigiGems ecosystem, a platform focused on the creation, trading, and collection of unique digital assets known as Non-Fungible Tokens (NFTs). DGGO serves as the primary medium of exchange within the DigiGems marketplace, enabling users to purchase, sell, and trade NFTs. The token also plays a role in the platform's governance, allowing holders to participate in decision-making processes. DGGO operates under the ERC-20 standard, ensuring compatibility with a wide range of Ethereum-based applications and services.
DGGO is a digital asset that operates on the Ethereum blockchain. It is a utility token designed to be used within the DigiGems ecosystem, a platform focused on the creation, trading, and collection of unique digital assets known as Non-Fungible Tokens (NFTs). DGGO serves as the primary medium of exchange within the DigiGems marketplace, enabling users to purchase, sell, and trade NFTs. The token also plays a role in the platform's governance, allowing holders to participate in decision-making processes. DGGO operates under the ERC-20 standard, ensuring compatibility with a wide range of Ethereum-based applications and services.
Ako nakupovať a investovať DGGO
Ste pripravení začať s DGGO? Nákup DGGO na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom DGGO. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu DGGO (DGGO) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako -- tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a DGGO sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s DGGO
Vlastníctvo DGGO vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.
Čo je DGGO (DGGO)
Dango Planet is a BNBChain-based, AI-driven cross-chain swap platform — starting with BRC20 on Bitcoin and scaling to EVM chains, Solana, Sui, and eventually every network. Issue a natural-language command to our LLM-powered AI Agent, and it will execute the swap, optimize the trading route and gas fees, and deliver real-time buy/hold/sell signals.
Key Features: AI Agent & LLM Integration, Cross-Chain Bridge & Routing, Route & Gas Optimization, Real-Time Trading Signals, Enterprise-Grade Security.
Dango Planet is a BNBChain-based, AI-driven cross-chain swap platform — starting with BRC20 on Bitcoin and scaling to EVM chains, Solana, Sui, and eventually every network. Issue a natural-language command to our LLM-powered AI Agent, and it will execute the swap, optimize the trading route and gas fees, and deliver real-time buy/hold/sell signals.
Key Features: AI Agent & LLM Integration, Cross-Chain Bridge & Routing, Route & Gas Optimization, Real-Time Trading Signals, Enterprise-Grade Security.
DGGO Zdroj
Pre hlbšie pochopenie DGGO zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:
Ak by hodnota DGGO rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do DGGO podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíDGGO?
Dnešná cena DGGO je $ 0.000000001327. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je DGGO stále dobrou investíciou?
DGGO zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do DGGO, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s DGGO?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo DGGO v hodnote $ 390.73K.
Aká je aktuálna cena DGGO?
Živá cena DGGO sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu DGGO vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena DGGO, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu DGGO?
Cenu DGGO ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
102,959
+2.14%
ETH
3,421.92
+3.77%
SOL
161.33
+3.80%
COAI
1.1958
+9.43%
USDC
1.0004
-0.01%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre DGGO na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár DGGO/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena DGGO pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena DGGO v tomto roku?
Cena DGGO by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu DGGO (DGGO).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 08:34:58 (UTC+8)
DGGO (DGGO) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.