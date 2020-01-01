Decentrawood (DEOD) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Decentrawood (DEOD) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Decentrawood (DEOD) informácie

This is AI powered Metaverse where users can create content, own it and earn from it.

Oficiálna webová stránka:
https://www.decentrawood.com/
Biela kniha:
https://www.decentrawood.com/assets/pdf/WhitePaper.pdf
Prieskumník blokov:
https://polygonscan.com/token/0xE77aBB1E75D2913B2076DD16049992FFeACa5235

Decentrawood (DEOD) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Decentrawood (DEOD) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 3.42M
Celková ponuka:
$ 503.27M
Počet coinov v obehu:
$ 503.27M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 13.58M
Historické maximum:
$ 0.0149
Historické minimum:
$ 0.000547075562183489
Aktuálna cena:
$ 0.006791
Decentrawood (DEOD) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Decentrawood (DEOD) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet DEOD tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu DEOD tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili DEOD tokenomiku, preskúmajte cenu DEOD tokenu naživo!

Ako kúpiť DEOD

Máte záujem pridať Decentrawood (DEOD) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu DEOD vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

Decentrawood (DEOD) história cien

Analýza histórie cien DEOD pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

DEOD cenová predikcia

Chcete vedieť, kam DEOD asi smeruje? Naša DEOD stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

