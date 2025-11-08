BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena Delusional Coin je 0.00012635USD. Trhová kapitalizácia DELULU je --USD. Sledujte aktualizácie cien DELULU v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Delusional Coin kurz (DELULU)

1 DELULU na USD aktuálnu cenu:

$0.00012636
+29.71%1D
Delusional Coin (DELULU) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:33:21 (UTC+8)

Dnešná cena Delusional Coin

Aktuálna dnešná cena Delusional Coin (DELULU) je $ 0.00012635, s 29.71% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny DELULU na USD konverzný kurz je $ 0.00012635 za DELULU.

Delusional Coin sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- DELULU. Počas posledných 24 hodín sa DELULUobchodovalo v rozmedzí od $ 0.00009 (low) do $ 0.0001273 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.

V krátkodobom vývoji sa DELULU zmenilo o +12.82% za poslednú hodinu a o -0.18% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 54.81K.

Delusional Coin (DELULU) informácie o trhu

$ 54.81K
$ 0.00
Aktuálna trhová kapitalizácia Delusional Coin je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 54.81K. Počet coinov v obehu DELULU je --, pričom celková zásoba je --. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je --.

História cien Delusional Coin v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.00009
24 hod Low
$ 0.0001273
24 hod High

$ 0.00009
$ 0.0001273
+12.82%

+29.71%

-0.18%

-0.18%

Delusional Coin (DELULU) história cien USD

Sledujte zmeny cien Delusional Coin za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.0000289427+29.71%
30 dní$ +0.00000787+6.64%
60 dní$ +0.00004675+58.73%
90 dní$ -0.00016645-56.85%
Delusional Coin dnešná zmena ceny

Dnes DELULU zaznamenal zmenu o $ +0.0000289427 (+29.71%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

Delusional Coin zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ +0.00000787 (+6.64%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

Delusional Coin zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal DELULU zmenu o $ +0.00004675 (+58.73%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

Delusional Coin zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.00016645 (-56.85%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Delusional Coin (DELULU)?

Pozrite si Delusional Coinstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre Delusional Coin

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Delusional Coin, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny Delusional Coin?

Several factors influence Delusional Coin (DELULU) prices:

Market sentiment and social media hype drive significant price volatility. Community engagement and meme culture adoption impact demand. Trading volume on exchanges affects liquidity and price stability. Overall cryptocurrency market trends influence DELULU alongside other altcoins.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Delusional Coin?

People want to know Delusional Coin (DELULU) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, and timing buy/sell opportunities. Real-time price data helps investors assess volatility, calculate profits/losses, and manage risk effectively in the fast-moving cryptocurrency market.

Cenové predikcie pre Delusional Coin

Cenová predikcia Delusional Coin (DELULU) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena DELULU v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Delusional Coin (DELULU) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Delusional Coin mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Delusional Coin v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku DELULU cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Delusional Coin Cenové predikcie.

O Delusional Coin

DELULU is a digital asset that operates on its own proprietary blockchain network. It is designed to facilitate peer-to-peer transactions and smart contracts, aiming to provide a decentralized platform for the execution of programmable agreements without the need for a central authority. The asset uses a proof-of-stake consensus mechanism, which allows holders of DELULU to validate transactions and earn rewards. DELULU's blockchain is also designed to support the development and deployment of decentralized applications (dApps), providing a versatile ecosystem for developers and users alike. The supply of DELULU is algorithmically managed, with new tokens issued as rewards for validating transactions and securing the network.

Ako nakupovať a investovať Delusional Coin

Čo je Delusional Coin (DELULU)

"DELULU" comes from "delusional," meaning a devoted, dreamy belief. It urges holders to embrace hype, fantasy, and FOMO, thriving on social buzz and viral culture. Its mantra: "No belief, no gains—dare to dream, dare to pay," reflecting meme-driven conviction.

Pre hlbšie pochopenie Delusional Coin zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Prieskumník blokov

Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:33:21 (UTC+8)

Delusional Coin (DELULU) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

