Delabs Games (DELABS) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Delabs Games (DELABS) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-26 05:00:12 (UTC+8)
USD

Delabs Games (DELABS) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Delabs Games (DELABS) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 3.29M
$ 3.29M
Celková ponuka:
$ 3.00B
$ 3.00B
Počet coinov v obehu:
$ 750.30M
$ 750.30M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 13.16M
$ 13.16M
Historické maximum:
$ 0.02499
$ 0.02499
Historické minimum:
$ 0.004321486950224295
$ 0.004321486950224295
Aktuálna cena:
$ 0.004388
$ 0.004388

Delabs Games (DELABS) informácie

Delabs Games is reimagining how we play – bringing proven Web2 IPs into bold, mid-core experiences designed mobile-first, social-integrated, and blockchain enhanced.

Oficiálna webová stránka:
https://delabs.gg/
Biela kniha:
https://static.delabs.gg/delabshome/pdf/Delabs%20Games%20Whitepaper%20v2.0.pdf
Prieskumník blokov:
https://bscscan.com/token/0x23CcAB1de32E06a6235a7997C266F86440C2Cbe6

Delabs Games (DELABS) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Delabs Games (DELABS) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet DELABS tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu DELABS tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili DELABS tokenomiku, preskúmajte cenu DELABS tokenu naživo!

