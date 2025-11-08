Aktuálna dnešná cena Delabs Games je 0.005427USD. Trhová kapitalizácia DELABS je 4,071,878.1USD. Sledujte aktualizácie cien DELABS v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Delabs Games je 0.005427USD. Trhová kapitalizácia DELABS je 4,071,878.1USD. Sledujte aktualizácie cien DELABS v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena Delabs Games (DELABS) je $ 0.005427, s 2.19% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny DELABS na USD konverzný kurz je $ 0.005427 za DELABS.
Delabs Games sa v súčasnosti radí na #1468 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 4.07M, pričom počet coinov v obehu je 750.30M DELABS. Počas posledných 24 hodín sa DELABSobchodovalo v rozmedzí od $ 0.005248 (low) do $ 0.005633 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.02049703623689548, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.005258491735841942.
V krátkodobom vývoji sa DELABS zmenilo o +0.18% za poslednú hodinu a o -14.55% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 56.35K.
Delabs Games (DELABS) informácie o trhu
No.1468
$ 4.07M
$ 4.07M$ 4.07M
$ 56.35K
$ 56.35K$ 56.35K
$ 16.28M
$ 16.28M$ 16.28M
750.30M
750.30M 750.30M
3,000,000,000
3,000,000,000 3,000,000,000
3,000,000,000
3,000,000,000 3,000,000,000
25.01%
BSC
Aktuálna trhová kapitalizácia Delabs Games je $ 4.07M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 56.35K. Počet coinov v obehu DELABS je 750.30M, pričom celková zásoba je 3000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 16.28M.
História cien Delabs Games v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.005248
$ 0.005248$ 0.005248
24 hod Low
$ 0.005633
$ 0.005633$ 0.005633
24 hod High
$ 0.005248
$ 0.005248$ 0.005248
$ 0.005633
$ 0.005633$ 0.005633
$ 0.02049703623689548
$ 0.02049703623689548$ 0.02049703623689548
$ 0.005258491735841942
$ 0.005258491735841942$ 0.005258491735841942
+0.18%
-2.19%
-14.55%
-14.55%
Delabs Games (DELABS) história cien USD
Sledujte zmeny cien Delabs Games za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ -0.00012151
-2.19%
30 dní
$ -0.003806
-41.23%
60 dní
$ -0.003393
-38.47%
90 dní
$ -0.009003
-62.40%
Delabs Games dnešná zmena ceny
Dnes DELABS zaznamenal zmenu o $ -0.00012151 (-2.19%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
Delabs Games zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.003806 (-41.23%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
Delabs Games zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal DELABS zmenu o $ -0.003393 (-38.47%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
Delabs Games zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.009003 (-62.40%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Delabs Games (DELABS)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Delabs Games, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny Delabs Games?
Several key factors influence DELABS token prices:
Gaming Performance: Success of Delabs Games' titles and user adoption directly impacts token demand and utility.
Token Utility: Usage within Delabs ecosystem for in-game purchases, staking, and governance drives demand.
Partnership Announcements: Strategic collaborations with gaming platforms or blockchain projects can boost prices.
Development Milestones: Game launches, updates, and platform improvements influence investor confidence.
Trading Volume: Higher liquidity and exchange listings typically support price stability.
Competition: Performance relative to other gaming tokens affects market positioning.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Delabs Games?
People want to know DELABS price today for several key reasons: investment decisions, portfolio tracking, trading opportunities, and market analysis. As a gaming token, DELABS attracts investors interested in the play-to-earn and GameFi sectors. Current price helps determine entry/exit points.
Cenové predikcie pre Delabs Games
Cenová predikcia Delabs Games (DELABS) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena DELABS v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Delabs Games (DELABS) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena Delabs Games mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Delabs Games v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku DELABS cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Delabs Games Cenové predikcie.
O Delabs Games
DELABS is a digital asset that operates on a decentralized network. It is designed to facilitate peer-to-peer transactions, with a focus on enhancing privacy and security. The asset employs advanced cryptographic techniques to ensure that transactions remain confidential and untraceable. DELABS also uses a unique consensus mechanism known as Proof of Activity (PoA), which combines aspects of Proof of Work (PoW) and Proof of Stake (PoS) models. This hybrid approach is intended to provide a balance between security and energy efficiency. Typical uses of DELABS include secure online purchases and value transfers, with its broader ecosystem encompassing various applications in the realms of digital commerce and data privacy.
DELABS is a digital asset that operates on a decentralized network. It is designed to facilitate peer-to-peer transactions, with a focus on enhancing privacy and security. The asset employs advanced cryptographic techniques to ensure that transactions remain confidential and untraceable. DELABS also uses a unique consensus mechanism known as Proof of Activity (PoA), which combines aspects of Proof of Work (PoW) and Proof of Stake (PoS) models. This hybrid approach is intended to provide a balance between security and energy efficiency. Typical uses of DELABS include secure online purchases and value transfers, with its broader ecosystem encompassing various applications in the realms of digital commerce and data privacy.
Ako nakupovať a investovať Delabs Games
Ste pripravení začať s Delabs Games? Nákup DELABS na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Delabs Games. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Delabs Games (DELABS) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako 750.30M tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Delabs Games sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s Delabs Games
Vlastníctvo Delabs Games vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC
Nákup Delabs Games (DELABS) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.
Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Delabs Games
Akú hodnotu bude mať 1 Delabs Games v roku 2030?
Ak by hodnota Delabs Games rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Delabs Games podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíDelabs Games?
Dnešná cena Delabs Games je $ 0.005427. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je Delabs Games stále dobrou investíciou?
Delabs Games zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do DELABS, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s Delabs Games?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo Delabs Games v hodnote $ 56.35K.
Aká je aktuálna cena Delabs Games?
Živá cena DELABS sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu Delabs Games vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena DELABS, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu Delabs Games?
Cenu DELABS ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
102,952.25
+2.13%
ETH
3,434.39
+4.15%
SOL
163.28
+5.06%
COAI
1.192
+9.08%
USDC
1.0004
-0.01%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre DELABS na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár DELABS/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena Delabs Games pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena Delabs Games v tomto roku?
Cena Delabs Games by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu Delabs Games (DELABS).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:33:14 (UTC+8)
Delabs Games (DELABS) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.