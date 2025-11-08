BurzaDEX+
Kúp kryptomenyTrhySpotFutures500XEarnPodujatia
Viac
Flip Fest
Aktuálna dnešná cena Delabs Games je 0.005427USD. Trhová kapitalizácia DELABS je 4,071,878.1USD. Sledujte aktualizácie cien DELABS v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Delabs Games je 0.005427USD. Trhová kapitalizácia DELABS je 4,071,878.1USD. Sledujte aktualizácie cien DELABS v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Viac informácií o DELABS

DELABS informácie o cene

Čo je DELABS

DELABS biela kniha

DELABS oficiálna webová stránka

DELABS tokenomika

DELABS predpoveď cien

DELABS história

DELABS Sprievodca nákupom

DELABS-na-fiat prevodník mien

DELABS spot

DELABS USDT-M futures

Pre-market

Zarábať

Airdrop+

Novinky

Blog

Zistiť

Delabs Games Logo

Delabs Games kurz (DELABS)

1 DELABS na USD aktuálnu cenu:

$0.005427
$0.005427$0.005427
-2.19%1D
USD
Delabs Games (DELABS) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:33:14 (UTC+8)

Dnešná cena Delabs Games

Aktuálna dnešná cena Delabs Games (DELABS) je $ 0.005427, s 2.19% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny DELABS na USD konverzný kurz je $ 0.005427 za DELABS.

Delabs Games sa v súčasnosti radí na #1468 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 4.07M, pričom počet coinov v obehu je 750.30M DELABS. Počas posledných 24 hodín sa DELABSobchodovalo v rozmedzí od $ 0.005248 (low) do $ 0.005633 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.02049703623689548, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.005258491735841942.

V krátkodobom vývoji sa DELABS zmenilo o +0.18% za poslednú hodinu a o -14.55% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 56.35K.

Delabs Games (DELABS) informácie o trhu

No.1468

$ 4.07M
$ 4.07M$ 4.07M

$ 56.35K
$ 56.35K$ 56.35K

$ 16.28M
$ 16.28M$ 16.28M

750.30M
750.30M 750.30M

3,000,000,000
3,000,000,000 3,000,000,000

3,000,000,000
3,000,000,000 3,000,000,000

25.01%

BSC

Aktuálna trhová kapitalizácia Delabs Games je $ 4.07M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 56.35K. Počet coinov v obehu DELABS je 750.30M, pričom celková zásoba je 3000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 16.28M.

História cien Delabs Games v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.005248
$ 0.005248$ 0.005248
24 hod Low
$ 0.005633
$ 0.005633$ 0.005633
24 hod High

$ 0.005248
$ 0.005248$ 0.005248

$ 0.005633
$ 0.005633$ 0.005633

$ 0.02049703623689548
$ 0.02049703623689548$ 0.02049703623689548

$ 0.005258491735841942
$ 0.005258491735841942$ 0.005258491735841942

+0.18%

-2.19%

-14.55%

-14.55%

Delabs Games (DELABS) história cien USD

Sledujte zmeny cien Delabs Games za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ -0.00012151-2.19%
30 dní$ -0.003806-41.23%
60 dní$ -0.003393-38.47%
90 dní$ -0.009003-62.40%
Delabs Games dnešná zmena ceny

Dnes DELABS zaznamenal zmenu o $ -0.00012151 (-2.19%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

Delabs Games zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.003806 (-41.23%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

Delabs Games zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal DELABS zmenu o $ -0.003393 (-38.47%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

Delabs Games zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.009003 (-62.40%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Delabs Games (DELABS)?

Pozrite si Delabs Gamesstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre Delabs Games

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Delabs Games, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny Delabs Games?

Several key factors influence DELABS token prices:

Gaming Performance: Success of Delabs Games' titles and user adoption directly impacts token demand and utility.

Market Sentiment: Overall cryptocurrency and gaming token market trends affect DELABS pricing.

Token Utility: Usage within Delabs ecosystem for in-game purchases, staking, and governance drives demand.

Partnership Announcements: Strategic collaborations with gaming platforms or blockchain projects can boost prices.

Development Milestones: Game launches, updates, and platform improvements influence investor confidence.

Trading Volume: Higher liquidity and exchange listings typically support price stability.

Competition: Performance relative to other gaming tokens affects market positioning.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Delabs Games?

People want to know DELABS price today for several key reasons: investment decisions, portfolio tracking, trading opportunities, and market analysis. As a gaming token, DELABS attracts investors interested in the play-to-earn and GameFi sectors. Current price helps determine entry/exit points.

Cenové predikcie pre Delabs Games

Cenová predikcia Delabs Games (DELABS) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena DELABS v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Delabs Games (DELABS) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Delabs Games mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

MEXC nástroje
Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR).
Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Delabs Games v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku DELABS cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Delabs Games Cenové predikcie.

O Delabs Games

DELABS is a digital asset that operates on a decentralized network. It is designed to facilitate peer-to-peer transactions, with a focus on enhancing privacy and security. The asset employs advanced cryptographic techniques to ensure that transactions remain confidential and untraceable. DELABS also uses a unique consensus mechanism known as Proof of Activity (PoA), which combines aspects of Proof of Work (PoW) and Proof of Stake (PoS) models. This hybrid approach is intended to provide a balance between security and energy efficiency. Typical uses of DELABS include secure online purchases and value transfers, with its broader ecosystem encompassing various applications in the realms of digital commerce and data privacy.

Ako nakupovať a investovať Delabs Games

Ste pripravení začať s Delabs Games? Nákup DELABS na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Delabs Games. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Delabs Games (DELABS) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako 750.30M tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Delabs Games sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Sprievodca – ako kúpiť Delabs Games (DELABS)

Čo môžete urobiť s Delabs Games

Vlastníctvo Delabs Games vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin

Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC

Nákup Delabs Games (DELABS) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.

Obchodné spotové poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ
Obchodné futures poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ

Pozrite si konkurenčné obchodné poplatky MEXC

Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.

Čo je Delabs Games (DELABS)

Delabs Games is reimagining how we play – bringing proven Web2 IPs into bold, mid-core experiences designed mobile-first, social-integrated, and blockchain enhanced.

Delabs Games Zdroj

Pre hlbšie pochopenie Delabs Games zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Biela kniha
Oficiálna Delabs Games webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Delabs Games

Akú hodnotu bude mať 1 Delabs Games v roku 2030?
Ak by hodnota Delabs Games rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Delabs Games podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:33:14 (UTC+8)

Delabs Games (DELABS) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Top správy

Prečo toľko ľudí stále stráca peniaze počas býčieho trhu?

October 6, 2025

Vzostup Bitcoin Layer 2 sietí: Porozumenie technológii, ktorá preformuje budúcnosť Bitcoinu v roku 2025

October 6, 2025

Altcoiny v 2025: Keď TOTAL3 dosiahne nové maximá, ale váš portfólio sa nepohne

October 5, 2025
Zobraziť viac

Pozrite si viac informácií o Delabs Games

DELABS USDT (obchodovanie s futures)

Dlhé alebo krátke pozície DELABS s pákovým efektom. Preskúmajte obchodovanie s DELABS USDT futures na MEXC a využite výkyvy na trhu.

Obchodujte na trhoch s Delabs Games (DELABS) na MEXC

Preskúmajte spotové trhy a trhy s Futures, sledujte aktuálnu cenu a objem Delabs Games a obchodujte priamo.

Páry
Cena
Zmena 24 hodín
24 h objem
DELABS/USDT
$0.005427
$0.005427$0.005427
-2.16%
0.00% (USDT)

Ďalšie kryptomeny na preskúmanie

Top kryptomeny s trhovými údajmi dostupnými na MEXC

HOT

Aktuálne trendové kryptomeny, ktoré získavajú významnú pozornosť trhu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

Novo pridané

Nedávno uvedené kryptomeny, ktoré sú dostupné na obchodovanie

BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN51

SN51

SN51

$22.26
$22.26$22.26

+122.60%

Top ziskové kryptomeny

Dnešné top krypto pumpy

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00007550
$0.00007550$0.00007550

+1,410.00%

ELIZAOS

ELIZAOS

ELIZAOS

$0.009501
$0.009501$0.009501

+137.52%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000010760
$0.000010760$0.000010760

+79.33%

Flux

Flux

FLUX

$0.18131
$0.18131$0.18131

+65.83%

Solidus Ai Tech

Solidus Ai Tech

AITECH

$0.02303
$0.02303$0.02303

+42.42%

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

DELABS-na-USD kalkulačka

Suma

DELABS
DELABS
USD
USD

1 DELABS = 0.005427 USD