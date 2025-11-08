Aktuálna dnešná cena DEGENFI je 0.00000000001222USD. Trhová kapitalizácia DEGENFI je --USD. Sledujte aktualizácie cien DEGENFI v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena DEGENFI je 0.00000000001222USD. Trhová kapitalizácia DEGENFI je --USD. Sledujte aktualizácie cien DEGENFI v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena DEGENFI (DEGENFI) je $ 0.00000000001222, s 23.52% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny DEGENFI na USD konverzný kurz je $ 0.00000000001222 za DEGENFI.
DEGENFI sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- DEGENFI. Počas posledných 24 hodín sa DEGENFIobchodovalo v rozmedzí od $ 0.0000000000096 (low) do $ 0.00000000006467 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.
V krátkodobom vývoji sa DEGENFI zmenilo o -1.06% za poslednú hodinu a o -99.58% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 619.98K.
DEGENFI (DEGENFI) informácie o trhu
--
----
$ 619.98K
$ 0.00
--
--
BSC
Aktuálna trhová kapitalizácia DEGENFI je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 619.98K. Počet coinov v obehu DEGENFI je --, pričom celková zásoba je --. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je --.
História cien DEGENFI v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.0000000000096
24 hod Low
$ 0.00000000006467
24 hod High
$ 0.0000000000096
$ 0.00000000006467
--
--
-1.06%
-23.52%
-99.58%
-99.58%
DEGENFI (DEGENFI) história cien USD
Sledujte zmeny cien DEGENFI za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ -0.000000000003758
-23.52%
30 dní
$ -0.00000003998778
-99.97%
60 dní
$ -0.00000003998778
-99.97%
90 dní
$ -0.00000003998778
-99.97%
DEGENFI dnešná zmena ceny
Dnes DEGENFI zaznamenal zmenu o $ -0.000000000003758 (-23.52%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
DEGENFI zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.00000003998778 (-99.97%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
DEGENFI zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal DEGENFI zmenu o $ -0.00000003998778 (-99.97%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
DEGENFI zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.00000003998778 (-99.97%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby DEGENFI (DEGENFI)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby DEGENFI, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny DEGENFI?
DEGENFI prices are influenced by several key factors:
1. Market sentiment and speculation - High volatility driven by trader emotions and hype 2. Trading volume and liquidity - Lower liquidity creates price swings 3. Social media buzz and community activity - Memes and viral content impact demand 4. Whale movements - Large holders can significantly affect price through buying/selling 5. Overall crypto market trends - Bitcoin and major altcoin performance correlation 6. Utility and use cases - Real-world applications and partnerships 7. Tokenomics - Supply mechanisms, burns, and distribution 8. Regulatory news affecting DeFi sector 9. Exchange listings and accessibility 10. Technical developments and roadmap progress
These factors combine to create high price volatility typical of smaller DeFi tokens.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu DEGENFI?
People want to know DEGENFI price today for several key reasons: active trading decisions, portfolio tracking, market timing for entry/exit points, profit/loss calculations, and staying updated on volatility. Day traders need real-time prices for quick decisions, while investors monitor performance.
Cenové predikcie pre DEGENFI
Cenová predikcia DEGENFI (DEGENFI) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena DEGENFI v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia DEGENFI (DEGENFI) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena DEGENFI mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne DEGENFI v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku DEGENFI cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na DEGENFI Cenové predikcie.
Ako nakupovať a investovať DEGENFI
Ste pripravení začať s DEGENFI? Nákup DEGENFI na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom DEGENFI. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu DEGENFI (DEGENFI) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako -- tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a DEGENFI sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s DEGENFI
Vlastníctvo DEGENFI vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.
Čo je DEGENFI (DEGENFI)
DegenFi is a next-gen MemeFi protocol combining DeFi, AI, and gamification to unlock real utility for memecoins. Stake, lend, trade derivatives, and earn through battle-based games — all powered by the $DEGENFFI token and the Degen Beer Mug NFT.
DegenFi is a next-gen MemeFi protocol combining DeFi, AI, and gamification to unlock real utility for memecoins. Stake, lend, trade derivatives, and earn through battle-based games — all powered by the $DEGENFFI token and the Degen Beer Mug NFT.
DEGENFI Zdroj
Pre hlbšie pochopenie DEGENFI zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:
Ak by hodnota DEGENFI rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do DEGENFI podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíDEGENFI?
Dnešná cena DEGENFI je $ 0.00000000001222. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je DEGENFI stále dobrou investíciou?
DEGENFI zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do DEGENFI, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s DEGENFI?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo DEGENFI v hodnote $ 619.98K.
Aká je aktuálna cena DEGENFI?
Živá cena DEGENFI sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu DEGENFI vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena DEGENFI, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu DEGENFI?
Cenu DEGENFI ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
102,952.33
+2.13%
ETH
3,434.76
+4.16%
SOL
163.31
+5.08%
COAI
1.1956
+9.41%
USDC
1.0005
0.00%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre DEGENFI na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár DEGENFI/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena DEGENFI pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena DEGENFI v tomto roku?
Cena DEGENFI by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu DEGENFI (DEGENFI).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:33:06 (UTC+8)
DEGENFI (DEGENFI) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.