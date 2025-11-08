BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena DEGENFI je 0.00000000001222USD. Trhová kapitalizácia DEGENFI je --USD. Sledujte aktualizácie cien DEGENFI v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

DEGENFI kurz (DEGENFI)

1 DEGENFI na USD aktuálnu cenu:

$0.00000000001222
-23.52%1D
DEGENFI (DEGENFI) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:33:06 (UTC+8)

Dnešná cena DEGENFI

Aktuálna dnešná cena DEGENFI (DEGENFI) je $ 0.00000000001222, s 23.52% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny DEGENFI na USD konverzný kurz je $ 0.00000000001222 za DEGENFI.

DEGENFI sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- DEGENFI. Počas posledných 24 hodín sa DEGENFIobchodovalo v rozmedzí od $ 0.0000000000096 (low) do $ 0.00000000006467 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.

V krátkodobom vývoji sa DEGENFI zmenilo o -1.06% za poslednú hodinu a o -99.58% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 619.98K.

DEGENFI (DEGENFI) informácie o trhu

$ 619.98K
$ 0.00
BSC

Aktuálna trhová kapitalizácia DEGENFI je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 619.98K. Počet coinov v obehu DEGENFI je --, pričom celková zásoba je --. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je --.

História cien DEGENFI v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.0000000000096
24 hod Low
$ 0.00000000006467
24 hod High

$ 0.0000000000096
$ 0.00000000006467
-1.06%

-23.52%

-99.58%

-99.58%

DEGENFI (DEGENFI) história cien USD

Sledujte zmeny cien DEGENFI za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ -0.000000000003758-23.52%
30 dní$ -0.00000003998778-99.97%
60 dní$ -0.00000003998778-99.97%
90 dní$ -0.00000003998778-99.97%
DEGENFI dnešná zmena ceny

Dnes DEGENFI zaznamenal zmenu o $ -0.000000000003758 (-23.52%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

DEGENFI zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.00000003998778 (-99.97%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

DEGENFI zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal DEGENFI zmenu o $ -0.00000003998778 (-99.97%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

DEGENFI zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.00000003998778 (-99.97%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby DEGENFI (DEGENFI)?

Pozrite si DEGENFIstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre DEGENFI

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby DEGENFI, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny DEGENFI?

DEGENFI prices are influenced by several key factors:

1. Market sentiment and speculation - High volatility driven by trader emotions and hype
2. Trading volume and liquidity - Lower liquidity creates price swings
3. Social media buzz and community activity - Memes and viral content impact demand
4. Whale movements - Large holders can significantly affect price through buying/selling
5. Overall crypto market trends - Bitcoin and major altcoin performance correlation
6. Utility and use cases - Real-world applications and partnerships
7. Tokenomics - Supply mechanisms, burns, and distribution
8. Regulatory news affecting DeFi sector
9. Exchange listings and accessibility
10. Technical developments and roadmap progress

These factors combine to create high price volatility typical of smaller DeFi tokens.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu DEGENFI?

People want to know DEGENFI price today for several key reasons: active trading decisions, portfolio tracking, market timing for entry/exit points, profit/loss calculations, and staying updated on volatility. Day traders need real-time prices for quick decisions, while investors monitor performance.

Cenové predikcie pre DEGENFI

Cenová predikcia DEGENFI (DEGENFI) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena DEGENFI v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia DEGENFI (DEGENFI) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena DEGENFI mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Chcete vedieť, akú cenu dosiahne DEGENFI v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku DEGENFI cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na DEGENFI Cenové predikcie.

Ako nakupovať a investovať DEGENFI

Ste pripravení začať s DEGENFI? Nákup DEGENFI na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom DEGENFI. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu DEGENFI (DEGENFI) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako -- tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a DEGENFI sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Sprievodca – ako kúpiť DEGENFI (DEGENFI)

Čo môžete urobiť s DEGENFI

Vlastníctvo DEGENFI vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin

Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC

Nákup DEGENFI (DEGENFI) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.

Obchodné spotové poplatky:
Pozrite si konkurenčné obchodné poplatky MEXC

Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.

Čo je DEGENFI (DEGENFI)

DegenFi is a next-gen MemeFi protocol combining DeFi, AI, and gamification to unlock real utility for memecoins. Stake, lend, trade derivatives, and earn through battle-based games — all powered by the $DEGENFFI token and the Degen Beer Mug NFT.

DEGENFI Zdroj

Pre hlbšie pochopenie DEGENFI zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Oficiálna DEGENFI webová stránka
Prieskumník blokov

Akú hodnotu bude mať 1 DEGENFI v roku 2030?
Ak by hodnota DEGENFI rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do DEGENFI podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
DEGENFI (DEGENFI) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Prečo toľko ľudí stále stráca peniaze počas býčieho trhu?

October 6, 2025

Vzostup Bitcoin Layer 2 sietí: Porozumenie technológii, ktorá preformuje budúcnosť Bitcoinu v roku 2025

October 6, 2025

Altcoiny v 2025: Keď TOTAL3 dosiahne nové maximá, ale váš portfólio sa nepohne

October 5, 2025
DEGENFI USDT (obchodovanie s futures)

Dlhé alebo krátke pozície DEGENFI s pákovým efektom. Preskúmajte obchodovanie s DEGENFI USDT futures na MEXC a využite výkyvy na trhu.

Obchodujte na trhoch s DEGENFI (DEGENFI) na MEXC

Preskúmajte spotové trhy a trhy s Futures, sledujte aktuálnu cenu a objem DEGENFI a obchodujte priamo.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

