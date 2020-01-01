Decubate (DCB) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Decubate (DCB) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Decubate (DCB) informácie

Decubate, your all-in-one platform for Web3 success. We strive to revolutionise the decentralised economy by offering cutting-edge DeFi solutions, empowering innovators, and providing a robust environment for growth and success. Together, we can shape the future of Web3.

Oficiálna webová stránka:
https://www.decubate.com
Biela kniha:
https://docs.decubate.com/
Prieskumník blokov:
https://bscscan.com/token/0xeac9873291ddaca754ea5642114151f3035c67a2

Decubate (DCB) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Decubate (DCB) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 3.22M
$ 3.22M
Celková ponuka:
$ 949.22M
$ 949.22M
Počet coinov v obehu:
$ 380.03M
$ 380.03M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 8.03M
$ 8.03M
Historické maximum:
$ 0.17988
$ 0.17988
Historické minimum:
$ 0
$ 0
Aktuálna cena:
$ 0.008463
$ 0.008463

Decubate (DCB) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Decubate (DCB) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet DCB tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu DCB tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili DCB tokenomiku, preskúmajte cenu DCB tokenu naživo!

Ako kúpiť DCB

Máte záujem pridať Decubate (DCB) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu DCB vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

Decubate (DCB) história cien

Analýza histórie cien DCB pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

DCB cenová predikcia

Chcete vedieť, kam DCB asi smeruje? Naša DCB stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.