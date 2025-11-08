Aktuálna dnešná cena DarkStar je 0.12248USD. Trhová kapitalizácia DARKSTAR je 35,927,466.74832USD. Sledujte aktualizácie cien DARKSTAR v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena DarkStar je 0.12248USD. Trhová kapitalizácia DARKSTAR je 35,927,466.74832USD. Sledujte aktualizácie cien DARKSTAR v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena DarkStar (DARKSTAR) je $ 0.12248, s 4.04% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny DARKSTAR na USD konverzný kurz je $ 0.12248 za DARKSTAR.
DarkStar sa v súčasnosti radí na #603 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 35.93M, pričom počet coinov v obehu je 293.33M DARKSTAR. Počas posledných 24 hodín sa DARKSTARobchodovalo v rozmedzí od $ 0.11541 (low) do $ 0.12455 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.161582695041003, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.055093699723331745.
V krátkodobom vývoji sa DARKSTAR zmenilo o +4.04% za poslednú hodinu a o -15.38% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 59.69K.
DarkStar (DARKSTAR) informácie o trhu
No.603
$ 35.93M
$ 59.69K
$ 122.48M
293.33M
1,000,000,000
1,000,000,000
29.33%
BSC
Aktuálna trhová kapitalizácia DarkStar je $ 35.93M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 59.69K. Počet coinov v obehu DARKSTAR je 293.33M, pričom celková zásoba je 1000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 122.48M.
História cien DarkStar v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.11541
24 hod Low
$ 0.12455
24 hod High
$ 0.11541
$ 0.12455
$ 0.161582695041003
$ 0.055093699723331745
+4.04%
+4.04%
-15.38%
-15.38%
DarkStar (DARKSTAR) história cien USD
Sledujte zmeny cien DarkStar za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +0.004756
+4.04%
30 dní
$ -0.0119
-8.86%
60 dní
$ +0.00422
+3.56%
90 dní
$ -0.00077
-0.63%
DarkStar dnešná zmena ceny
Dnes DARKSTAR zaznamenal zmenu o $ +0.004756 (+4.04%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
DarkStar zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.0119 (-8.86%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
DarkStar zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal DARKSTAR zmenu o $ +0.00422 (+3.56%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
DarkStar zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.00077 (-0.63%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby DarkStar (DARKSTAR)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby DarkStar, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny DarkStar?
Several key factors influence DarkStar (DARKSTAR) cryptocurrency prices:
Community Engagement: Active community support and social media presence boost visibility.
Whale Activity: Large holder transactions can cause significant price volatility.
Competition: Performance relative to similar projects affects market positioning.
Macroeconomic Factors: Global economic conditions and traditional market performance influence crypto investments.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu DarkStar?
People want to know DarkStar (DARKSTAR) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, assessing market trends, and managing investment risk. Real-time price data helps traders time their entries and exits effectively.
Cenové predikcie pre DarkStar
Cenová predikcia DarkStar (DARKSTAR) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena DARKSTAR v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia DarkStar (DARKSTAR) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena DarkStar mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne DarkStar v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku DARKSTAR cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na DarkStar Cenové predikcie.
O DarkStar
DARKSTAR is a digital asset designed to facilitate secure and anonymous transactions across a decentralized network. It employs a unique consensus mechanism and chain design to ensure privacy and security, distinguishing it from other cryptocurrencies. DARKSTAR's primary role is to serve as a medium of exchange within its ecosystem, with a focus on maintaining user privacy and transaction security. Its issuance model is based on a predetermined supply limit, which is a common characteristic among many digital assets. The asset's typical uses include private transactions, secure data transfer, and as a base currency within its own ecosystem.
Ako nakupovať a investovať DarkStar
Ste pripravení začať s DarkStar? Nákup DARKSTAR na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom DarkStar. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu DarkStar (DARKSTAR) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako 293.33M tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a DarkStar sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s DarkStar
Vlastníctvo DarkStar vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC
Nákup DarkStar (DARKSTAR) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.
Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.
Čo je DarkStar (DARKSTAR)
DarkStar is a fun, cross-platform space game blending Web2 and Web3. It's an airplane level-breaking game and very easy to get start - players can simply enjoy the adventures through battles, boss fights, auto-cruising and more, they can use upgrade the spaceship to keep engaged. The embedded real-time AI systems for dynamic gameplay, including AI-assisted missions and personalized strategies enable players to have unique experience.
DarkStar Zdroj
Pre hlbšie pochopenie DarkStar zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:
Ak by hodnota DarkStar rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do DarkStar podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíDarkStar?
Dnešná cena DarkStar je $ 0.12248. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je DarkStar stále dobrou investíciou?
DarkStar zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do DARKSTAR, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s DarkStar?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo DarkStar v hodnote $ 59.69K.
Aká je aktuálna cena DarkStar?
Živá cena DARKSTAR sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu DarkStar vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena DARKSTAR, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu DarkStar?
Cenu DARKSTAR ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
102,951.99
+2.13%
ETH
3,433.39
+4.12%
SOL
163.2
+5.01%
COAI
1.1956
+9.41%
USDC
1.0004
-0.01%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre DARKSTAR na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár DARKSTAR/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena DarkStar pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena DarkStar v tomto roku?
Cena DarkStar by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu DarkStar (DARKSTAR).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:32:25 (UTC+8)
DarkStar (DARKSTAR) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.