Aktuálna dnešná cena DarkStar je 0.12248USD. Trhová kapitalizácia DARKSTAR je 35,927,466.74832USD. Sledujte aktualizácie cien DARKSTAR v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Viac informácií o DARKSTAR

DARKSTAR informácie o cene

Čo je DARKSTAR

DARKSTAR biela kniha

DARKSTAR oficiálna webová stránka

DARKSTAR tokenomika

DARKSTAR predpoveď cien

DARKSTAR história

DARKSTAR Sprievodca nákupom

DARKSTAR-na-fiat prevodník mien

DARKSTAR spot

DARKSTAR USDT-M futures

DarkStar Logo

DarkStar kurz (DARKSTAR)

$0.12248
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:32:25 (UTC+8)

Dnešná cena DarkStar

Aktuálna dnešná cena DarkStar (DARKSTAR) je $ 0.12248, s 4.04% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny DARKSTAR na USD konverzný kurz je $ 0.12248 za DARKSTAR.

DarkStar sa v súčasnosti radí na #603 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 35.93M, pričom počet coinov v obehu je 293.33M DARKSTAR. Počas posledných 24 hodín sa DARKSTARobchodovalo v rozmedzí od $ 0.11541 (low) do $ 0.12455 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.161582695041003, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.055093699723331745.

V krátkodobom vývoji sa DARKSTAR zmenilo o +4.04% za poslednú hodinu a o -15.38% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 59.69K.

DarkStar (DARKSTAR) informácie o trhu

No.603

$ 35.93M
$ 35.93M

$ 59.69K
$ 59.69K

$ 122.48M
$ 122.48M

293.33M
293.33M

1,000,000,000
1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000

29.33%

BSC

Aktuálna trhová kapitalizácia DarkStar je $ 35.93M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 59.69K. Počet coinov v obehu DARKSTAR je 293.33M, pričom celková zásoba je 1000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 122.48M.

História cien DarkStar v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.11541
$ 0.11541
24 hod Low
$ 0.12455
$ 0.12455
24 hod High

$ 0.11541
$ 0.11541

$ 0.12455
$ 0.12455

$ 0.161582695041003
$ 0.161582695041003

$ 0.055093699723331745
$ 0.055093699723331745

+4.04%

+4.04%

-15.38%

-15.38%

DarkStar (DARKSTAR) história cien USD

Sledujte zmeny cien DarkStar za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.004756+4.04%
30 dní$ -0.0119-8.86%
60 dní$ +0.00422+3.56%
90 dní$ -0.00077-0.63%
DarkStar dnešná zmena ceny

Dnes DARKSTAR zaznamenal zmenu o $ +0.004756 (+4.04%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

DarkStar zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.0119 (-8.86%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

DarkStar zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal DARKSTAR zmenu o $ +0.00422 (+3.56%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

DarkStar zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.00077 (-0.63%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby DarkStar (DARKSTAR)?

Pozrite si DarkStarstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre DarkStar

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby DarkStar, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny DarkStar?

Several key factors influence DarkStar (DARKSTAR) cryptocurrency prices:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact DARKSTAR values.

Supply & Demand: Token scarcity, trading volume, and holder behavior affect price movements.

Utility & Adoption: Real-world use cases, partnerships, and platform integration drive demand.

Technical Development: Updates, new features, and roadmap progress influence investor interest.

Regulatory News: Government policies and legal frameworks impact all cryptocurrencies including DARKSTAR.

Market Liquidity: Exchange listings and trading pairs availability affect price stability.

Community Engagement: Active community support and social media presence boost visibility.

Whale Activity: Large holder transactions can cause significant price volatility.

Competition: Performance relative to similar projects affects market positioning.

Macroeconomic Factors: Global economic conditions and traditional market performance influence crypto investments.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu DarkStar?

People want to know DarkStar (DARKSTAR) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, assessing market trends, and managing investment risk. Real-time price data helps traders time their entries and exits effectively.

Cenové predikcie pre DarkStar

Cenová predikcia DarkStar (DARKSTAR) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena DARKSTAR v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia DarkStar (DARKSTAR) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena DarkStar mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

MEXC nástroje
Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR).
Chcete vedieť, akú cenu dosiahne DarkStar v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku DARKSTAR cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na DarkStar Cenové predikcie.

O DarkStar

DARKSTAR is a digital asset designed to facilitate secure and anonymous transactions across a decentralized network. It employs a unique consensus mechanism and chain design to ensure privacy and security, distinguishing it from other cryptocurrencies. DARKSTAR's primary role is to serve as a medium of exchange within its ecosystem, with a focus on maintaining user privacy and transaction security. Its issuance model is based on a predetermined supply limit, which is a common characteristic among many digital assets. The asset's typical uses include private transactions, secure data transfer, and as a base currency within its own ecosystem.

Ako nakupovať a investovať DarkStar

Ste pripravení začať s DarkStar? Nákup DARKSTAR na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom DarkStar. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu DarkStar (DARKSTAR) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako 293.33M tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a DarkStar sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Sprievodca – ako kúpiť DarkStar (DARKSTAR)

Čo môžete urobiť s DarkStar

Vlastníctvo DarkStar vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin

Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC

Nákup DarkStar (DARKSTAR) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.

Obchodné spotové poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ
Obchodné futures poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ

Pozrite si konkurenčné obchodné poplatky MEXC

Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.

Čo je DarkStar (DARKSTAR)

DarkStar is a fun, cross-platform space game blending Web2 and Web3. It's an airplane level-breaking game and very easy to get start - players can simply enjoy the adventures through battles, boss fights, auto-cruising and more, they can use upgrade the spaceship to keep engaged. The embedded real-time AI systems for dynamic gameplay, including AI-assisted missions and personalized strategies enable players to have unique experience.

DarkStar Zdroj

Pre hlbšie pochopenie DarkStar zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Biela kniha
Oficiálna DarkStar webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o DarkStar

Akú hodnotu bude mať 1 DarkStar v roku 2030?
Ak by hodnota DarkStar rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do DarkStar podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:32:25 (UTC+8)

Pozrite si viac informácií o DarkStar

DARKSTAR USDT (obchodovanie s futures)

Dlhé alebo krátke pozície DARKSTAR s pákovým efektom. Preskúmajte obchodovanie s DARKSTAR USDT futures na MEXC a využite výkyvy na trhu.

Obchodujte na trhoch s DarkStar (DARKSTAR) na MEXC

Preskúmajte spotové trhy a trhy s Futures, sledujte aktuálnu cenu a objem DarkStar a obchodujte priamo.

Páry
Cena
Zmena 24 hodín
24 h objem
DARKSTAR/USDT
$0.12248
$0.12248
+4.09%
0.00% (USDT)

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$22.26

$0.00007586

$0.009501

$0.000010760

$0.18284

$0.02326

