Aktuálna dnešná cena Dante Games (DANTE) je $ 0.01658, s 3.42% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny DANTE na USD konverzný kurz je $ 0.01658 za DANTE.
Dante Games sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- DANTE. Počas posledných 24 hodín sa DANTEobchodovalo v rozmedzí od $ 0.01557 (low) do $ 0.01663 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.
V krátkodobom vývoji sa DANTE zmenilo o -0.07% za poslednú hodinu a o -12.83% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 58.90K.
Dante Games (DANTE) informácie o trhu
$ 58.90K
$ 16.58M
1,000,000,000
IMMUTABLE
Aktuálna trhová kapitalizácia Dante Games je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 58.90K. Počet coinov v obehu DANTE je --, pričom celková zásoba je 1000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 16.58M.
História cien Dante Games v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.01557
24 hod Low
$ 0.01663
24 hod High
$ 0.01557
$ 0.01663
-0.07%
+3.42%
-12.83%
-12.83%
Dante Games (DANTE) história cien USD
Sledujte zmeny cien Dante Games za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +0.0005489
+3.42%
30 dní
$ -0.0065
-28.17%
60 dní
$ -0.00686
-29.27%
90 dní
$ -0.00783
-32.08%
Dante Games dnešná zmena ceny
Dnes DANTE zaznamenal zmenu o $ +0.0005489 (+3.42%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
Dante Games zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.0065 (-28.17%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
Dante Games zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal DANTE zmenu o $ -0.00686 (-29.27%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
Dante Games zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.00783 (-32.08%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Dante Games (DANTE)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Dante Games, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny Dante Games?
DANTE token prices are influenced by several key factors:
Gaming Adoption: User engagement and active players in Dante Games ecosystem directly impact token demand and utility.
Competition: Performance relative to other gaming tokens and play-to-earn projects influences investor preference.
Development Progress: Game updates, new features, and roadmap achievements affect long-term value perception.
Regulatory Environment: Gaming and crypto regulations in key markets can impact adoption and trading.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Dante Games?
People want to know Dante Games (DANTE) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing market entries or exits, assessing investment gains or losses, and staying updated on market volatility. Real-time price data helps traders capitalize on opportunities.
Cenové predikcie pre Dante Games
Cenová predikcia Dante Games (DANTE) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena DANTE v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Dante Games (DANTE) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena Dante Games mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Dante Games v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku DANTE cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Dante Games Cenové predikcie.
O Dante Games
Čo je Dante Games (DANTE)
Dante Games Zdroj
Pre hlbšie pochopenie Dante Games zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:
Ak by hodnota Dante Games rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Dante Games podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíDante Games?
Dnešná cena Dante Games je $ 0.01658. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je Dante Games stále dobrou investíciou?
Dante Games zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do DANTE, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s Dante Games?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo Dante Games v hodnote $ 58.90K.
Aká je aktuálna cena Dante Games?
Živá cena DANTE sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu Dante Games vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena DANTE, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu Dante Games?
Cenu DANTE ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Zvýši sa cena Dante Games v tomto roku?
Cena Dante Games by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu Dante Games (DANTE).
Dante Games (DANTE) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
