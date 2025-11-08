BurzaDEX+
Kúp kryptomenyTrhySpotFutures500XEarnPodujatia
Viac
Flip Fest
Aktuálna dnešná cena Dante Games je 0.01658USD. Trhová kapitalizácia DANTE je --USD. Sledujte aktualizácie cien DANTE v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Dante Games je 0.01658USD. Trhová kapitalizácia DANTE je --USD. Sledujte aktualizácie cien DANTE v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Viac informácií o DANTE

DANTE informácie o cene

Čo je DANTE

DANTE biela kniha

DANTE oficiálna webová stránka

DANTE tokenomika

DANTE predpoveď cien

DANTE história

DANTE Sprievodca nákupom

DANTE-na-fiat prevodník mien

DANTE spot

Pre-market

Zarábať

Airdrop+

Novinky

Blog

Zistiť

Dante Games Logo

Dante Games kurz (DANTE)

1 DANTE na USD aktuálnu cenu:

$0.0166
$0.0166$0.0166
+3.42%1D
USD
Dante Games (DANTE) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:32:17 (UTC+8)

Dnešná cena Dante Games

Aktuálna dnešná cena Dante Games (DANTE) je $ 0.01658, s 3.42% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny DANTE na USD konverzný kurz je $ 0.01658 za DANTE.

Dante Games sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- DANTE. Počas posledných 24 hodín sa DANTEobchodovalo v rozmedzí od $ 0.01557 (low) do $ 0.01663 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.

V krátkodobom vývoji sa DANTE zmenilo o -0.07% za poslednú hodinu a o -12.83% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 58.90K.

Dante Games (DANTE) informácie o trhu

--
----

$ 58.90K
$ 58.90K$ 58.90K

$ 16.58M
$ 16.58M$ 16.58M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

IMMUTABLE

Aktuálna trhová kapitalizácia Dante Games je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 58.90K. Počet coinov v obehu DANTE je --, pričom celková zásoba je 1000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 16.58M.

História cien Dante Games v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.01557
$ 0.01557$ 0.01557
24 hod Low
$ 0.01663
$ 0.01663$ 0.01663
24 hod High

$ 0.01557
$ 0.01557$ 0.01557

$ 0.01663
$ 0.01663$ 0.01663

--
----

--
----

-0.07%

+3.42%

-12.83%

-12.83%

Dante Games (DANTE) história cien USD

Sledujte zmeny cien Dante Games za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.0005489+3.42%
30 dní$ -0.0065-28.17%
60 dní$ -0.00686-29.27%
90 dní$ -0.00783-32.08%
Dante Games dnešná zmena ceny

Dnes DANTE zaznamenal zmenu o $ +0.0005489 (+3.42%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

Dante Games zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.0065 (-28.17%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

Dante Games zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal DANTE zmenu o $ -0.00686 (-29.27%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

Dante Games zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.00783 (-32.08%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Dante Games (DANTE)?

Pozrite si Dante Gamesstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre Dante Games

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Dante Games, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny Dante Games?

DANTE token prices are influenced by several key factors:

Gaming Adoption: User engagement and active players in Dante Games ecosystem directly impact token demand and utility.

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence affect DANTE's price movements.

Token Utility: In-game purchases, staking rewards, and governance functions drive fundamental demand.

Partnerships: Strategic collaborations with other gaming platforms or blockchain projects can boost value.

Supply Dynamics: Token release schedules, burning mechanisms, and circulating supply changes impact scarcity.

Competition: Performance relative to other gaming tokens and play-to-earn projects influences investor preference.

Development Progress: Game updates, new features, and roadmap achievements affect long-term value perception.

Regulatory Environment: Gaming and crypto regulations in key markets can impact adoption and trading.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Dante Games?

People want to know Dante Games (DANTE) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing market entries or exits, assessing investment gains or losses, and staying updated on market volatility. Real-time price data helps traders capitalize on opportunities.

Cenové predikcie pre Dante Games

Cenová predikcia Dante Games (DANTE) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena DANTE v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Dante Games (DANTE) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Dante Games mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

MEXC nástroje
Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR).
Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Dante Games v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku DANTE cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Dante Games Cenové predikcie.

O Dante Games

DANTE (DANTE) is a cryptocurrency token that operates on the Ethereum platform. It is primarily used as a medium of exchange within the decentralized finance (DeFi) ecosystem. The token leverages Ethereum's smart contract capabilities to enable seamless transactions and interactions with various DeFi protocols. DANTE's issuance model is based on a fixed supply, ensuring a predictable and transparent distribution. It is typically utilized for transactions, staking, and participating in protocol governance within the DeFi space. As a part of the broader Ethereum ecosystem, DANTE contributes to the ongoing evolution of blockchain technology and its applications in finance.

Ako nakupovať a investovať Dante Games

Ste pripravení začať s Dante Games? Nákup DANTE na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Dante Games. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Dante Games (DANTE) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako -- tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Dante Games sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Sprievodca – ako kúpiť Dante Games (DANTE)

Čo môžete urobiť s Dante Games

Vlastníctvo Dante Games vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin

Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC

Nákup Dante Games (DANTE) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.

Obchodné spotové poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ
Obchodné futures poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ

Pozrite si konkurenčné obchodné poplatky MEXC

Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.

Čo je Dante Games (DANTE)

Dante Games is an AI-powered gaming ecosystem redefining the future of GameFi. Our advanced AI Layer delivers intelligent gaming agents, dynamic esports tournaments, and seamless blockchain integration. We combine AAA-quality games with next-gen AI tools that empower players and developers, creating a universe of evolving, interconnected worlds where skill, strategy, and community drive real rewards. This is #GameFiReborn — a movement where AI meets gaming to unleash unstoppable fun, competition, and sustainable value.

Dante Games Zdroj

Pre hlbšie pochopenie Dante Games zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Biela kniha
Oficiálna Dante Games webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Dante Games

Akú hodnotu bude mať 1 Dante Games v roku 2030?
Ak by hodnota Dante Games rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Dante Games podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:32:17 (UTC+8)

Dante Games (DANTE) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Top správy

Prečo toľko ľudí stále stráca peniaze počas býčieho trhu?

October 6, 2025

Vzostup Bitcoin Layer 2 sietí: Porozumenie technológii, ktorá preformuje budúcnosť Bitcoinu v roku 2025

October 6, 2025

Altcoiny v 2025: Keď TOTAL3 dosiahne nové maximá, ale váš portfólio sa nepohne

October 5, 2025
Zobraziť viac

Pozrite si viac informácií o Dante Games

DANTE USDT (obchodovanie s futures)

Dlhé alebo krátke pozície DANTE s pákovým efektom. Preskúmajte obchodovanie s DANTE USDT futures na MEXC a využite výkyvy na trhu.

Obchodujte na trhoch s Dante Games (DANTE) na MEXC

Preskúmajte spotové trhy a trhy s Futures, sledujte aktuálnu cenu a objem Dante Games a obchodujte priamo.

Páry
Cena
Zmena 24 hodín
24 h objem
DANTE/USDT
$0.0166
$0.0166$0.0166
+3.42%
0.00% (USDT)

Ďalšie kryptomeny na preskúmanie

Top kryptomeny s trhovými údajmi dostupnými na MEXC

HOT

Aktuálne trendové kryptomeny, ktoré získavajú významnú pozornosť trhu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

Novo pridané

Nedávno uvedené kryptomeny, ktoré sú dostupné na obchodovanie

BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN51

SN51

SN51

$22.26
$22.26$22.26

+122.60%

Top ziskové kryptomeny

Dnešné top krypto pumpy

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00007586
$0.00007586$0.00007586

+1,417.20%

ELIZAOS

ELIZAOS

ELIZAOS

$0.009578
$0.009578$0.009578

+139.45%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000010760
$0.000010760$0.000010760

+79.33%

Flux

Flux

FLUX

$0.18289
$0.18289$0.18289

+67.28%

Solidus Ai Tech

Solidus Ai Tech

AITECH

$0.02335
$0.02335$0.02335

+44.40%

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

DANTE-na-USD kalkulačka

Suma

DANTE
DANTE
USD
USD

1 DANTE = 0.01658 USD