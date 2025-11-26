DANGNN DAYA COIN (DANGNN) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o DANGNN DAYA COIN (DANGNN) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-26 04:34:10 (UTC+8)
USD

DANGNN DAYA COIN (DANGNN) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre DANGNN DAYA COIN (DANGNN) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Celková ponuka:
$ 10.00B
$ 10.00B$ 10.00B
Počet coinov v obehu:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 369.00K
$ 369.00K$ 369.00K
Historické maximum:
$ 0.021
$ 0.021$ 0.021
Historické minimum:
--
----
Aktuálna cena:
$ 0.0000369
$ 0.0000369$ 0.0000369

DANGNN DAYA COIN (DANGNN) informácie

DGC Coin is Hybrid POW A+ Blockchain platfrom services to activated Dapp, Smartcontract, Voting & Payment System. DGC Coin which will support coin mining while maintaining the form of the private blockchain until the halving period of the DGC Coin.

Oficiálna webová stránka:
http://dangnncoin.com/
Biela kniha:
https://dangnncoin.gitbook.io/dangnn-coins-white-paper
Prieskumník blokov:
https://explorer.dangnn.co.kr/

DANGNN DAYA COIN (DANGNN) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky DANGNN DAYA COIN (DANGNN) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet DANGNN tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu DANGNN tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili DANGNN tokenomiku, preskúmajte cenu DANGNN tokenu naživo!

