Aktuálna dnešná cena DANGNN DAYA COIN (DANGNN) je $ 0.00003696, s 0.05% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny DANGNN na USD konverzný kurz je $ 0.00003696 za DANGNN.
DANGNN DAYA COIN sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 0.00, pričom počet coinov v obehu je 0.00 DANGNN. Počas posledných 24 hodín sa DANGNNobchodovalo v rozmedzí od $ 0.00003686 (low) do $ 0.00003705 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.
V krátkodobom vývoji sa DANGNN zmenilo o -0.06% za poslednú hodinu a o +0.02% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 51.72K.
DANGNN DAYA COIN (DANGNN) informácie o trhu
$ 0.00
$ 51.72K
$ 369.60K
0.00
10,000,000,000
10,000,000,000
0.00%
DGC
Aktuálna trhová kapitalizácia DANGNN DAYA COIN je $ 0.00, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 51.72K. Počet coinov v obehu DANGNN je 0.00, pričom celková zásoba je 10000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 369.60K.
História cien DANGNN DAYA COIN v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.00003686
24 hod Low
$ 0.00003705
24 hod High
$ 0.00003686
$ 0.00003705
--
--
-0.06%
-0.05%
+0.02%
+0.02%
DANGNN DAYA COIN (DANGNN) história cien USD
Sledujte zmeny cien DANGNN DAYA COIN za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ -0.0000000185
-0.05%
30 dní
$ +0.00000013
+0.35%
60 dní
$ -0.0000039
-9.55%
90 dní
$ +0.00002656
+255.38%
DANGNN DAYA COIN dnešná zmena ceny
Dnes DANGNN zaznamenal zmenu o $ -0.0000000185 (-0.05%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
DANGNN DAYA COIN zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ +0.00000013 (+0.35%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
DANGNN DAYA COIN zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal DANGNN zmenu o $ -0.0000039 (-9.55%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
DANGNN DAYA COIN zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +0.00002656 (+255.38%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby DANGNN DAYA COIN (DANGNN)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby DANGNN DAYA COIN, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny DANGNN DAYA COIN?
DANGNN DAYA COIN price is influenced by several key factors: market demand and supply dynamics, trading volume on exchanges, investor sentiment and speculation, regulatory news affecting cryptocurrencies, technological developments or updates to the project, partnerships and adoption rates, overall crypto market trends, liquidity levels, and community engagement. Social media buzz and whale movements also impact pricing significantly.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu DANGNN DAYA COIN?
People want to know DANGNN DAYA COIN (DANGNN) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, assessing market volatility, and evaluating potential profits or losses. Real-time pricing helps investors manage risk.
Cenové predikcie pre DANGNN DAYA COIN
Cenová predikcia DANGNN DAYA COIN (DANGNN) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena DANGNN v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia DANGNN DAYA COIN (DANGNN) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena DANGNN DAYA COIN mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne DANGNN DAYA COIN v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku DANGNN cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na DANGNN DAYA COIN Cenové predikcie.
O DANGNN DAYA COIN
DANGNN is a digital asset that operates on its own proprietary blockchain network. It is primarily designed to facilitate secure, peer-to-peer transactions and to serve as a decentralized store of value. The asset utilizes a proof-of-stake consensus mechanism, which is widely recognized for its energy efficiency compared to proof-of-work models. DANGNN's blockchain also supports the development and execution of smart contracts, enabling a wide range of decentralized applications (dApps) within its ecosystem. This positions DANGNN not just as a cryptocurrency, but also as a platform for fostering innovation and development in the decentralized finance (DeFi) space.
Ako nakupovať a investovať DANGNN DAYA COIN
Ste pripravení začať s DANGNN DAYA COIN? Nákup DANGNN na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom DANGNN DAYA COIN. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu DANGNN DAYA COIN (DANGNN) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako 0.00 tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a DANGNN DAYA COIN sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s DANGNN DAYA COIN
Vlastníctvo DANGNN DAYA COIN vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC
Nákup DANGNN DAYA COIN (DANGNN) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.
Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.
Čo je DANGNN DAYA COIN (DANGNN)
DGC Coin is Hybrid POW A+ Blockchain platfrom services to activated Dapp, Smartcontract, Voting & Payment System. DGC Coin which will support coin mining while maintaining the form of the private blockchain until the halving period of the DGC Coin.
DANGNN DAYA COIN Zdroj
Pre hlbšie pochopenie DANGNN DAYA COIN zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:
Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o DANGNN DAYA COIN
Akú hodnotu bude mať 1 DANGNN DAYA COIN v roku 2030?
Ak by hodnota DANGNN DAYA COIN rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do DANGNN DAYA COIN podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíDANGNN DAYA COIN?
Dnešná cena DANGNN DAYA COIN je $ 0.00003696. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je DANGNN DAYA COIN stále dobrou investíciou?
DANGNN DAYA COIN zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do DANGNN, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s DANGNN DAYA COIN?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo DANGNN DAYA COIN v hodnote $ 51.72K.
Aká je aktuálna cena DANGNN DAYA COIN?
Živá cena DANGNN sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu DANGNN DAYA COIN vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena DANGNN, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu DANGNN DAYA COIN?
Cenu DANGNN ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
102,932.18
+2.11%
ETH
3,431.96
+4.07%
SOL
163.03
+4.90%
COAI
1.1905
+8.95%
USDC
1.0005
0.00%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre DANGNN na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár DANGNN/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena DANGNN DAYA COIN pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena DANGNN DAYA COIN v tomto roku?
Cena DANGNN DAYA COIN by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu DANGNN DAYA COIN (DANGNN).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:32:10 (UTC+8)
DANGNN DAYA COIN (DANGNN) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.