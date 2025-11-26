Cycle Network (CYC) tokenomika

Trhová kapitalizácia:
$ 1.77M
Celková ponuka:
$ 1.00B
Počet coinov v obehu:
$ 153.70M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 11.49M
Historické maximum:
$ 0.11942
Historické minimum:
$ 0.011992518089256367
Aktuálna cena:
$ 0.01149
Cycle Network (CYC) informácie

Cycle Network is building a universal all-chain settlement layer and a bridgeless liquidity network for the entire blockchain ecosystem. It is incubated by YZi Labs and invested by Vertex Ventures (Lead investor, SubFund of Temasek Holdings).

Oficiálna webová stránka:
https://www.cyclenetwork.io
Biela kniha:
https://www.cyclenetwork.io/whitepaper.pdf
Prieskumník blokov:
https://bscscan.com/token/0x5845684b49aEf79A5c0F887f50401C247dca7AC6

Cycle Network (CYC) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Cycle Network (CYC) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet CYC tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu CYC tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili CYC tokenomiku, preskúmajte cenu CYC tokenu naživo!

