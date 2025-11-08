Aktuálna dnešná cena Cycle Network je 0.02035USD. Trhová kapitalizácia CYC je 3,127,795USD. Sledujte aktualizácie cien CYC v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Cycle Network je 0.02035USD. Trhová kapitalizácia CYC je 3,127,795USD. Sledujte aktualizácie cien CYC v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena Cycle Network (CYC) je $ 0.02035, s 3.32% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny CYC na USD konverzný kurz je $ 0.02035 za CYC.
Cycle Network sa v súčasnosti radí na #1555 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 3.13M, pričom počet coinov v obehu je 153.70M CYC. Počas posledných 24 hodín sa CYCobchodovalo v rozmedzí od $ 0.02028 (low) do $ 0.02319 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.1190066848445152, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.022119489995126255.
V krátkodobom vývoji sa CYC zmenilo o -0.35% za poslednú hodinu a o -19.82% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 36.75K.
Cycle Network (CYC) informácie o trhu
No.1555
$ 3.13M
$ 36.75K
$ 20.35M
153.70M
1,000,000,000
1,000,000,000
15.37%
BSC
Aktuálna trhová kapitalizácia Cycle Network je $ 3.13M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 36.75K. Počet coinov v obehu CYC je 153.70M, pričom celková zásoba je 1000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 20.35M.
História cien Cycle Network v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.02028
24 hod Low
$ 0.02319
24 hod High
$ 0.02028
$ 0.02319
$ 0.1190066848445152
$ 0.022119489995126255
-0.35%
-3.32%
-19.82%
-19.82%
Cycle Network (CYC) história cien USD
Sledujte zmeny cien Cycle Network za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ -0.0006981
-3.32%
30 dní
$ -0.01184
-36.79%
60 dní
$ -0.04049
-66.56%
90 dní
$ -0.03393
-62.51%
Cycle Network dnešná zmena ceny
Dnes CYC zaznamenal zmenu o $ -0.0006981 (-3.32%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
Cycle Network zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.01184 (-36.79%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
Cycle Network zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal CYC zmenu o $ -0.04049 (-66.56%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
Cycle Network zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.03393 (-62.51%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Cycle Network (CYC)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Cycle Network, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny Cycle Network?
Several key factors influence Cycle Network (CYC) prices:
1. Market demand and supply dynamics 2. Overall cryptocurrency market sentiment and trends 3. Bitcoin and major altcoin price movements 4. Trading volume and liquidity on exchanges 5. Development progress and technological updates 6. Partnership announcements and adoption rates 7. Regulatory news affecting crypto markets 8. Community engagement and social media activity 9. Investor speculation and whale movements 10. General economic conditions and risk appetite
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Cycle Network?
People want to know Cycle Network (CYC) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing buy/sell orders, assessing market trends, and managing investment risk. Real-time price data helps traders capitalize on volatility and market opportunities.
Cenové predikcie pre Cycle Network
Cenová predikcia Cycle Network (CYC) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena CYC v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Cycle Network (CYC) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena Cycle Network mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Cycle Network v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku CYC cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Cycle Network Cenové predikcie.
O Cycle Network
Cyclops Finance (CYC) is a decentralized finance (DeFi) platform that operates on the Ethereum blockchain. The platform aims to provide a suite of DeFi services, including a decentralized exchange (DEX), yield farming, and staking. CYC is the native utility token of the platform, used for transaction fees, governance voting, and earning rewards through staking and liquidity provision. The token follows a deflationary model, with a portion of the transaction fees used for token burns to reduce supply over time. Cyclops Finance's goal is to create a comprehensive DeFi ecosystem that offers a range of financial services while promoting decentralization and transparency.
Ako nakupovať a investovať Cycle Network
Ste pripravení začať s Cycle Network? Nákup CYC na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Cycle Network. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Cycle Network (CYC) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako 153.70M tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Cycle Network sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s Cycle Network
Vlastníctvo Cycle Network vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC
Nákup Cycle Network (CYC) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.
Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.
Čo je Cycle Network (CYC)
Cycle Network is building a universal all-chain settlement layer and a bridgeless liquidity network for the entire blockchain ecosystem. It is incubated by YZi Labs and invested by Vertex Ventures (Lead investor, SubFund of Temasek Holdings).
Cycle Network Zdroj
Pre hlbšie pochopenie Cycle Network zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:
Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Cycle Network
Akú hodnotu bude mať 1 Cycle Network v roku 2030?
Ak by hodnota Cycle Network rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Cycle Network podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíCycle Network?
Dnešná cena Cycle Network je $ 0.02035. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je Cycle Network stále dobrou investíciou?
Cycle Network zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do CYC, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s Cycle Network?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo Cycle Network v hodnote $ 36.75K.
Aká je aktuálna cena Cycle Network?
Živá cena CYC sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu Cycle Network vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena CYC, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu Cycle Network?
Cenu CYC ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
102,946.14
+2.12%
ETH
3,433.35
+4.12%
SOL
163.12
+4.96%
COAI
1.1954
+9.39%
USDC
1.0004
-0.01%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre CYC na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár CYC/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena Cycle Network pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena Cycle Network v tomto roku?
Cena Cycle Network by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu Cycle Network (CYC).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:31:56 (UTC+8)
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.