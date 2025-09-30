CYBRO (CYBRO) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o CYBRO (CYBRO) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 12:51:54 (UTC+8)
CYBRO (CYBRO) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre CYBRO (CYBRO) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 768.84K
Celková ponuka:
$ 500.00M
Počet coinov v obehu:
$ 132.40M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 5.81M
Historické maximum:
$ 0.3588
Historické minimum:
$ 0.003632333457577384
Aktuálna cena:
$ 0.005807
CYBRO (CYBRO) informácie

CYBRO is a multichain earn marketplace that offers easy, secure access to top Web3 investment options, with AI-powered portfolio management, intuitive design, and responsive support.

Oficiálna webová stránka:
https://cybro.io
Biela kniha:
https://docs.cybro.io/
Prieskumník blokov:
https://blastscan.io/address/0x963eec23618bbc8e1766661d5f263f18094ae4d5

CYBRO (CYBRO) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky CYBRO (CYBRO) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet CYBRO tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu CYBRO tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili CYBRO tokenomiku, preskúmajte cenu CYBRO tokenu naživo!

