CyberConnect (CYBER) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o CyberConnect (CYBER) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
USD

CyberConnect (CYBER) informácie

CyberConnect is a web3 social network that enables developers to create social applications empowering users to own their digital identity, content, connections, and interactions.

Oficiálna webová stránka:
https://cyber.co/
Biela kniha:
https://docs.cyber.co/build-on-cyber/contract-deployment
Prieskumník blokov:
https://solscan.io/token/5gzCDgVf5Nk6gosa5dpYZV6P6RiAytvCyQUaMwAVyf8z

CyberConnect (CYBER) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre CyberConnect (CYBER) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 76.73M
Celková ponuka:
$ 100.00M
Počet coinov v obehu:
$ 51.96M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 147.65M
Historické maximum:
$ 17.871
Historické minimum:
$ 0.8991445675485243
Aktuálna cena:
$ 1.4765
CyberConnect (CYBER) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky CyberConnect (CYBER) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet CYBER tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu CYBER tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili CYBER tokenomiku, preskúmajte cenu CYBER tokenu naživo!

Ako kúpiť CYBER

Máte záujem pridať CyberConnect (CYBER) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu CYBER vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

CyberConnect (CYBER) história cien

Analýza histórie cien CYBER pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

CYBER cenová predikcia

Chcete vedieť, kam CYBER asi smeruje? Naša CYBER stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Zrieknutie sa zodpovednosti

