Coinweb (CWEB) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Coinweb (CWEB) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 12:51:40 (UTC+8)
USD

Coinweb (CWEB) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Coinweb (CWEB) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 6.87M
Celková ponuka:
$ 7.60B
Počet coinov v obehu:
$ 2.40B
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 21.76M
Historické maximum:
$ 0.25647
Historické minimum:
$ 0.002574335781723444
Aktuálna cena:
$ 0.002862
Coinweb (CWEB) informácie

Coinweb addresses fundamental problems with current blockchain technology. Coinweb aims to be the first general-purpose blockchain platform to deliver true interoperability for real world usage. To achieve this, we are actively approaching collaboration with traditional businesses. The core building block at the foundation of Coinweb’s unique approach is the InChain architecture. It is the InChain architecture that allows Coinweb dApps to deliver our radical new solutions to fundamental problems. InChain architecture makes it possible to take maximum advantage of blockchain interoperability with fewer tradeoffs. The InChain architecture proves the state of a blockchain in a different way. This has huge implications for the Coinweb platform and dApps. With this new approach, it is possible to retain properties of the underlying chains and dramatically increase the efficiency and usefulness of dApps.

Oficiálna webová stránka:
https://www.coinweb.io
Biela kniha:
https://coinweb.io/wp-content/uploads/2023/12/Coinweb-Whitepaper.pdf
Prieskumník blokov:
https://explorer.coinweb.io/

Coinweb (CWEB) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Coinweb (CWEB) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet CWEB tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu CWEB tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili CWEB tokenomiku, preskúmajte cenu CWEB tokenu naživo!

