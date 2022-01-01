CultDAO (CULTDAO) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o CultDAO (CULTDAO) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.


CultDAO (CULTDAO) informácie

CULT is the tradable and liquid token of CULT DAO, transacting CULT will contribute to the protocol by filling the DAO treasury slowly, to fund investments into decentralised technologies. This is achieved due to a 0.4% tax on all CULT transactions.

Oficiálna webová stránka:
https://cultdao.io
Biela kniha:
https://cultdao.io/wp-content/uploads/2022/01/CULT-DAO-Manifesto-1.pdf
Prieskumník blokov:
https://etherscan.io/token/0xf0f9d895aca5c8678f706fb8216fa22957685a13

CultDAO (CULTDAO) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre CultDAO (CULTDAO) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 14.02M
$ 14.02M
Celková ponuka:
$ 4.96T
$ 4.96T
Počet coinov v obehu:
$ 4.32T
$ 4.32T
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 21.64M
$ 21.64M
Historické maximum:
$ 0.000075
$ 0.000075
Historické minimum:
$ 0.000000148125207036
$ 0.000000148125207036
Aktuálna cena:
$ 0.0000032464
$ 0.0000032464

CultDAO (CULTDAO) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky CultDAO (CULTDAO) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet CULTDAO tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu CULTDAO tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili CULTDAO tokenomiku, preskúmajte cenu CULTDAO tokenu naživo!

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.