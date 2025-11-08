Aktuálna dnešná cena Cisco Systems je 71.15USD. Trhová kapitalizácia CSCOON je 1,763,768.397556163USD. Sledujte aktualizácie cien CSCOON v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Cisco Systems je 71.15USD. Trhová kapitalizácia CSCOON je 1,763,768.397556163USD. Sledujte aktualizácie cien CSCOON v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena Cisco Systems (CSCOON) je $ 71.15, s 0.53% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny CSCOON na USD konverzný kurz je $ 71.15 za CSCOON.
Cisco Systems sa v súčasnosti radí na #1836 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 1.76M, pričom počet coinov v obehu je 24.79K CSCOON. Počas posledných 24 hodín sa CSCOONobchodovalo v rozmedzí od $ 70.88 (low) do $ 71.9 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 75.27336087226887, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 66.14352617950215.
V krátkodobom vývoji sa CSCOON zmenilo o -0.06% za poslednú hodinu a o -3.35% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 55.27K.
Cisco Systems (CSCOON) informácie o trhu
No.1836
$ 1.76M
$ 55.27K
$ 1.76M
24.79K
24,789.43636762
ETH
Aktuálna trhová kapitalizácia Cisco Systems je $ 1.76M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 55.27K. Počet coinov v obehu CSCOON je 24.79K, pričom celková zásoba je 24789.43636762. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 1.76M.
História cien Cisco Systems v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 70.88
24 hod Low
$ 71.9
24 hod High
$ 70.88
$ 71.9
$ 75.27336087226887
$ 66.14352617950215
-0.06%
-0.53%
-3.35%
-3.35%
Cisco Systems (CSCOON) história cien USD
Sledujte zmeny cien Cisco Systems za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ -0.3791
-0.53%
30 dní
$ +0.5
+0.70%
60 dní
$ +4.23
+6.32%
90 dní
$ +31.15
+77.87%
Cisco Systems dnešná zmena ceny
Dnes CSCOON zaznamenal zmenu o $ -0.3791 (-0.53%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
Cisco Systems zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ +0.5 (+0.70%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
Cisco Systems zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal CSCOON zmenu o $ +4.23 (+6.32%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
Cisco Systems zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +31.15 (+77.87%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Cisco Systems (CSCOON)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Cisco Systems, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny Cisco Systems?
Cisco Systems (CSCO) stock prices are influenced by several key factors:
1. Financial performance - quarterly earnings, revenue growth, profit margins 2. Network infrastructure demand - enterprise and cloud spending trends 3. Technology transitions - 5G adoption, IoT growth, cybersecurity needs 4. Competition from rivals like Huawei, Juniper, Arista 5. Economic conditions affecting IT budgets 6. Dividend policy and share buybacks 7. Management guidance and strategic initiatives 8. Market sentiment toward tech stocks 9. Geopolitical factors impacting global operations
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Cisco Systems?
People want to know Cisco Systems (CSCO) stock price today for investment decisions, portfolio tracking, and market analysis. Investors monitor daily price movements to time buy/sell orders, assess performance against benchmarks, and evaluate their holdings' value for financial planning purposes.
Cenové predikcie pre Cisco Systems
Cenová predikcia Cisco Systems (CSCOON) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena CSCOON v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Cisco Systems (CSCOON) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena Cisco Systems mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Cisco Systems v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku CSCOON cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Cisco Systems Cenové predikcie.
O Cisco Systems
CSCOON is a digital cryptocurrency that operates on a decentralized network. It is designed to facilitate peer-to-peer transactions across the globe, offering a secure and efficient means of transferring digital assets. The asset utilizes a proof-of-stake consensus mechanism, which is known for its energy efficiency and scalability. CSCOON's primary role is to serve as a medium of exchange within its ecosystem, enabling users to participate in various transactions and activities. It is also used as a governance token, allowing holders to vote on proposed changes to the platform's rules and operations. This crypto asset is part of a broader movement towards decentralization and financial inclusivity.
Ako nakupovať a investovať Cisco Systems
Ste pripravení začať s Cisco Systems? Nákup CSCOON na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Cisco Systems. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Cisco Systems (CSCOON) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako 24.79K tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Cisco Systems sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s Cisco Systems
Vlastníctvo Cisco Systems vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC
Nákup Cisco Systems (CSCOON) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.
Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Cisco Systems
Akú hodnotu bude mať 1 Cisco Systems v roku 2030?
Ak by hodnota Cisco Systems rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Cisco Systems podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíCisco Systems?
Dnešná cena Cisco Systems je $ 71.15. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je Cisco Systems stále dobrou investíciou?
Cisco Systems zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do CSCOON, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s Cisco Systems?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo Cisco Systems v hodnote $ 55.27K.
Aká je aktuálna cena Cisco Systems?
Živá cena CSCOON sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu Cisco Systems vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena CSCOON, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu Cisco Systems?
Cenu CSCOON ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
102,969.05
+2.15%
ETH
3,434.92
+4.16%
SOL
163.16
+4.98%
COAI
1.1899
+8.89%
USDC
1.0004
-0.01%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre CSCOON na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár CSCOON/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena Cisco Systems pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena Cisco Systems v tomto roku?
Cena Cisco Systems by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu Cisco Systems (CSCOON).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:31:43 (UTC+8)
Cisco Systems (CSCOON) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.