BurzaDEX+
Kúp kryptomenyTrhySpotFutures500XEarnPodujatia
Viac
Flip Fest
Aktuálna dnešná cena Cisco Systems je 71.15USD. Trhová kapitalizácia CSCOON je 1,763,768.397556163USD. Sledujte aktualizácie cien CSCOON v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Cisco Systems je 71.15USD. Trhová kapitalizácia CSCOON je 1,763,768.397556163USD. Sledujte aktualizácie cien CSCOON v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Viac informácií o CSCOON

CSCOON informácie o cene

Čo je CSCOON

CSCOON oficiálna webová stránka

CSCOON tokenomika

CSCOON predpoveď cien

CSCOON história

CSCOON Sprievodca nákupom

CSCOON-na-fiat prevodník mien

CSCOON spot

Pre-market

Zarábať

Airdrop+

Novinky

Blog

Zistiť

Cisco Systems Logo

Cisco Systems kurz (CSCOON)

1 CSCOON na USD aktuálnu cenu:

$71.15
$71.15$71.15
-0.53%1D
USD
Cisco Systems (CSCOON) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:31:43 (UTC+8)

Dnešná cena Cisco Systems

Aktuálna dnešná cena Cisco Systems (CSCOON) je $ 71.15, s 0.53% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny CSCOON na USD konverzný kurz je $ 71.15 za CSCOON.

Cisco Systems sa v súčasnosti radí na #1836 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 1.76M, pričom počet coinov v obehu je 24.79K CSCOON. Počas posledných 24 hodín sa CSCOONobchodovalo v rozmedzí od $ 70.88 (low) do $ 71.9 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 75.27336087226887, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 66.14352617950215.

V krátkodobom vývoji sa CSCOON zmenilo o -0.06% za poslednú hodinu a o -3.35% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 55.27K.

Cisco Systems (CSCOON) informácie o trhu

No.1836

$ 1.76M
$ 1.76M$ 1.76M

$ 55.27K
$ 55.27K$ 55.27K

$ 1.76M
$ 1.76M$ 1.76M

24.79K
24.79K 24.79K

24,789.43636762
24,789.43636762 24,789.43636762

ETH

Aktuálna trhová kapitalizácia Cisco Systems je $ 1.76M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 55.27K. Počet coinov v obehu CSCOON je 24.79K, pričom celková zásoba je 24789.43636762. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 1.76M.

História cien Cisco Systems v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 70.88
$ 70.88$ 70.88
24 hod Low
$ 71.9
$ 71.9$ 71.9
24 hod High

$ 70.88
$ 70.88$ 70.88

$ 71.9
$ 71.9$ 71.9

$ 75.27336087226887
$ 75.27336087226887$ 75.27336087226887

$ 66.14352617950215
$ 66.14352617950215$ 66.14352617950215

-0.06%

-0.53%

-3.35%

-3.35%

Cisco Systems (CSCOON) história cien USD

Sledujte zmeny cien Cisco Systems za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ -0.3791-0.53%
30 dní$ +0.5+0.70%
60 dní$ +4.23+6.32%
90 dní$ +31.15+77.87%
Cisco Systems dnešná zmena ceny

Dnes CSCOON zaznamenal zmenu o $ -0.3791 (-0.53%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

Cisco Systems zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ +0.5 (+0.70%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

Cisco Systems zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal CSCOON zmenu o $ +4.23 (+6.32%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

Cisco Systems zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +31.15 (+77.87%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Cisco Systems (CSCOON)?

Pozrite si Cisco Systemsstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre Cisco Systems

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Cisco Systems, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny Cisco Systems?

Cisco Systems (CSCO) stock prices are influenced by several key factors:

1. Financial performance - quarterly earnings, revenue growth, profit margins
2. Network infrastructure demand - enterprise and cloud spending trends
3. Technology transitions - 5G adoption, IoT growth, cybersecurity needs
4. Competition from rivals like Huawei, Juniper, Arista
5. Economic conditions affecting IT budgets
6. Dividend policy and share buybacks
7. Management guidance and strategic initiatives
8. Market sentiment toward tech stocks
9. Geopolitical factors impacting global operations

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Cisco Systems?

People want to know Cisco Systems (CSCO) stock price today for investment decisions, portfolio tracking, and market analysis. Investors monitor daily price movements to time buy/sell orders, assess performance against benchmarks, and evaluate their holdings' value for financial planning purposes.

Cenové predikcie pre Cisco Systems

Cenová predikcia Cisco Systems (CSCOON) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena CSCOON v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Cisco Systems (CSCOON) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Cisco Systems mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

MEXC nástroje
Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR).
Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Cisco Systems v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku CSCOON cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Cisco Systems Cenové predikcie.

O Cisco Systems

CSCOON is a digital cryptocurrency that operates on a decentralized network. It is designed to facilitate peer-to-peer transactions across the globe, offering a secure and efficient means of transferring digital assets. The asset utilizes a proof-of-stake consensus mechanism, which is known for its energy efficiency and scalability. CSCOON's primary role is to serve as a medium of exchange within its ecosystem, enabling users to participate in various transactions and activities. It is also used as a governance token, allowing holders to vote on proposed changes to the platform's rules and operations. This crypto asset is part of a broader movement towards decentralization and financial inclusivity.

Ako nakupovať a investovať Cisco Systems

Ste pripravení začať s Cisco Systems? Nákup CSCOON na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Cisco Systems. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Cisco Systems (CSCOON) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako 24.79K tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Cisco Systems sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Sprievodca – ako kúpiť Cisco Systems (CSCOON)

Čo môžete urobiť s Cisco Systems

Vlastníctvo Cisco Systems vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin

Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC

Nákup Cisco Systems (CSCOON) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.

Obchodné spotové poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ
Obchodné futures poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ

Pozrite si konkurenčné obchodné poplatky MEXC

Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.

Čo je Cisco Systems (CSCOON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Cisco Systems Zdroj

Pre hlbšie pochopenie Cisco Systems zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Oficiálna Cisco Systems webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Cisco Systems

Akú hodnotu bude mať 1 Cisco Systems v roku 2030?
Ak by hodnota Cisco Systems rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Cisco Systems podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:31:43 (UTC+8)

Cisco Systems (CSCOON) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Top správy

Prečo toľko ľudí stále stráca peniaze počas býčieho trhu?

October 6, 2025

Vzostup Bitcoin Layer 2 sietí: Porozumenie technológii, ktorá preformuje budúcnosť Bitcoinu v roku 2025

October 6, 2025

Altcoiny v 2025: Keď TOTAL3 dosiahne nové maximá, ale váš portfólio sa nepohne

October 5, 2025
Zobraziť viac

Pozrite si viac informácií o Cisco Systems

CSCOON USDT (obchodovanie s futures)

Dlhé alebo krátke pozície CSCOON s pákovým efektom. Preskúmajte obchodovanie s CSCOON USDT futures na MEXC a využite výkyvy na trhu.

Obchodujte na trhoch s Cisco Systems (CSCOON) na MEXC

Preskúmajte spotové trhy a trhy s Futures, sledujte aktuálnu cenu a objem Cisco Systems a obchodujte priamo.

Páry
Cena
Zmena 24 hodín
24 h objem
CSCOON/USDT
$71.15
$71.15$71.15
-0.57%
0.00% (USDT)

Ďalšie kryptomeny na preskúmanie

Top kryptomeny s trhovými údajmi dostupnými na MEXC

HOT

Aktuálne trendové kryptomeny, ktoré získavajú významnú pozornosť trhu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

Novo pridané

Nedávno uvedené kryptomeny, ktoré sú dostupné na obchodovanie

BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN51

SN51

SN51

$22.26
$22.26$22.26

+122.60%

Top ziskové kryptomeny

Dnešné top krypto pumpy

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00007455
$0.00007455$0.00007455

+1,391.00%

ELIZAOS

ELIZAOS

ELIZAOS

$0.009568
$0.009568$0.009568

+139.20%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000010653
$0.000010653$0.000010653

+77.55%

Flux

Flux

FLUX

$0.18320
$0.18320$0.18320

+67.56%

Solidus Ai Tech

Solidus Ai Tech

AITECH

$0.02358
$0.02358$0.02358

+45.82%

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

CSCOON-na-USD kalkulačka

Suma

CSCOON
CSCOON
USD
USD

1 CSCOON = 71.15 USD