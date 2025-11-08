Aktuálna dnešná cena CROSS je 0.13216USD. Trhová kapitalizácia CROSS je 44,303,057.1424USD. Sledujte aktualizácie cien CROSS v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena CROSS je 0.13216USD. Trhová kapitalizácia CROSS je 44,303,057.1424USD. Sledujte aktualizácie cien CROSS v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena CROSS (CROSS) je $ 0.13216, s 6.21% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny CROSS na USD konverzný kurz je $ 0.13216 za CROSS.
CROSS sa v súčasnosti radí na #453 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 44.30M, pričom počet coinov v obehu je 335.22M CROSS. Počas posledných 24 hodín sa CROSSobchodovalo v rozmedzí od $ 0.11577 (low) do $ 0.135 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.4431755260236053, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.04656997751656906.
V krátkodobom vývoji sa CROSS zmenilo o -1.33% za poslednú hodinu a o +4.30% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 69.65K.
CROSS (CROSS) informácie o trhu
No.453
$ 44.30M
$ 69.65K
$ 132.16M
335.22M
1,000,000,000
1,000,000,000
33.52%
BSC
Aktuálna trhová kapitalizácia CROSS je $ 44.30M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 69.65K. Počet coinov v obehu CROSS je 335.22M, pričom celková zásoba je 1000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 132.16M.
História cien CROSS v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.11577
24 hod Low
$ 0.135
24 hod High
$ 0.11577
$ 0.135
$ 0.4431755260236053
$ 0.04656997751656906
-1.33%
+6.21%
+4.30%
+4.30%
CROSS (CROSS) história cien USD
Sledujte zmeny cien CROSS za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +0.0077273
+6.21%
30 dní
$ -0.08866
-40.16%
60 dní
$ -0.09904
-42.84%
90 dní
$ -0.19735
-59.90%
CROSS dnešná zmena ceny
Dnes CROSS zaznamenal zmenu o $ +0.0077273 (+6.21%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
CROSS zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.08866 (-40.16%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
CROSS zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal CROSS zmenu o $ -0.09904 (-42.84%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
CROSS zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.19735 (-59.90%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby CROSS (CROSS)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby CROSS, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny CROSS?
Several key factors influence CROSS token prices:
Supply and Demand: Token circulation, staking mechanisms, and trading volume directly impact price movements.
Market Sentiment: Overall crypto market trends, investor confidence, and community engagement affect CROSS valuation.
Utility and Adoption: Real-world use cases, platform development, and ecosystem growth drive long-term value.
Partnerships: Strategic alliances, exchange listings, and institutional backing can boost price appreciation.
Regulatory Environment: Government policies and compliance developments influence investor sentiment and market access.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu CROSS?
People want to know CROSS token price today for several key reasons:
Trading Decisions: Active traders need current prices to buy, sell, or hold positions effectively and maximize profits.
Portfolio Management: Investors track daily prices to monitor their investment performance and make rebalancing decisions.
Market Analysis: Price movements help identify trends, support/resistance levels, and potential entry/exit points for future trades.
Risk Assessment: Current pricing helps evaluate portfolio risk exposure and implement appropriate risk management strategies.
Profit/Loss Calculation: Real-time prices enable accurate calculation of unrealized gains or losses on existing positions.
Market Sentiment: Daily price action reflects overall market sentiment and adoption trends for the CROSS project.
Investment Planning: Price information helps investors determine optimal timing for increasing or decreasing their positions.
Comparative Analysis: Current prices allow comparison with other cryptocurrencies and traditional assets for diversification purposes.
Understanding today's CROSS price is essential for making informed financial decisions in the volatile cryptocurrency market.
Cenové predikcie pre CROSS
Cenová predikcia CROSS (CROSS) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena CROSS v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia CROSS (CROSS) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena CROSS mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne CROSS v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku CROSS cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na CROSS Cenové predikcie.
O CROSS
CROSS (CROSS) is a digital asset that operates on its own proprietary blockchain network. It is designed to facilitate cross-chain transactions, allowing for the seamless transfer of various cryptocurrencies between different blockchain networks. This interoperability aims to solve the problem of isolated blockchain ecosystems, enabling a more connected and efficient crypto environment. The CROSS network uses a Proof of Stake (PoS) consensus mechanism, which is known for its energy efficiency and scalability. Typical uses of CROSS include facilitating decentralized finance (DeFi) transactions, enabling cross-chain asset swaps, and powering decentralized applications (dApps) that require interaction with multiple blockchains.
Ako nakupovať a investovať CROSS
Ste pripravení začať s CROSS? Nákup CROSS na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom CROSS. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu CROSS (CROSS) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako 335.22M tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a CROSS sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s CROSS
Vlastníctvo CROSS vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.
Čo je CROSS (CROSS)
CROSS is a Layer 1 blockchain purpose-built for Web3 gaming. Its business model focuses on providing full-stack infrastructure for on-chain games and capturing value through gas fees, DEX trading, NFT transactions, and developer tools. The project’s vision is to create a scalable, performance-driven ecosystem that bridges Web2-scale gaming with Web3 ownership and token economies.
CROSS Zdroj
Pre hlbšie pochopenie CROSS zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:
Ak by hodnota CROSS rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do CROSS podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíCROSS?
Dnešná cena CROSS je $ 0.13216. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je CROSS stále dobrou investíciou?
CROSS zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do CROSS, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s CROSS?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo CROSS v hodnote $ 69.65K.
Aká je aktuálna cena CROSS?
Živá cena CROSS sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu CROSS vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena CROSS, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu CROSS?
Cenu CROSS ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
102,936.89
+2.11%
ETH
3,434.08
+4.14%
SOL
163.11
+4.95%
COAI
1.1872
+8.64%
USDC
1.0005
0.00%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre CROSS na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár CROSS/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena CROSS pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena CROSS v tomto roku?
Cena CROSS by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu CROSS (CROSS).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:31:28 (UTC+8)
CROSS (CROSS) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.