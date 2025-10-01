CRETA (CRETA) tokenomika
CRETA (CRETA) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre CRETA (CRETA) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
CRETA (CRETA) informácie
Founded and forged by world-class experts from game engine development, publishing, marketing, and blockchain technology, Creta guarantees to be the most creative and innovative blockchain platform in the cutting-edge quality and performance. CRETA provides a cyclical world that is interlocked with reality, composed for you to enjoy all services, including content creation, play, transaction, communication, and so on. All gathered in one common world where players and creators are the same and can create their own universes.
CRETA (CRETA) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky CRETA (CRETA) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet CRETA tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu CRETA tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili CRETA tokenomiku, preskúmajte cenu CRETA tokenu naživo!
CRETA (CRETA) história cien
Analýza histórie cien CRETA pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.
CRETA cenová predikcia
Chcete vedieť, kam CRETA asi smeruje? Naša CRETA stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
