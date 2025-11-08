BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena Crepe je 0.000033099USD. Trhová kapitalizácia CREPE1 je --USD. Sledujte aktualizácie cien CREPE1 v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:31:21 (UTC+8)

Dnešná cena Crepe

Aktuálna dnešná cena Crepe (CREPE1) je $ 0.000033099, s 8.57% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny CREPE1 na USD konverzný kurz je $ 0.000033099 za CREPE1.

Crepe sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- CREPE1. Počas posledných 24 hodín sa CREPE1obchodovalo v rozmedzí od $ 0.000028002 (low) do $ 0.000034187 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.

V krátkodobom vývoji sa CREPE1 zmenilo o +1.34% za poslednú hodinu a o -9.84% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 73.78K.

Crepe (CREPE1) informácie o trhu

$ 73.78K
$ 0.00
BSC

Aktuálna trhová kapitalizácia Crepe je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 73.78K. Počet coinov v obehu CREPE1 je --, pričom celková zásoba je --. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je --.

História cien Crepe v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.000028002
24 hod Low
$ 0.000034187
24 hod High

+1.34%

+8.57%

-9.84%

-9.84%

Crepe (CREPE1) história cien USD

Sledujte zmeny cien Crepe za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.00000261268+8.57%
30 dní$ -0.000017486-34.57%
60 dní$ +0.000023156+232.88%
90 dní$ +0.000029099+727.47%
Crepe dnešná zmena ceny

Dnes CREPE1 zaznamenal zmenu o $ +0.00000261268 (+8.57%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

Crepe zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.000017486 (-34.57%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

Crepe zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal CREPE1 zmenu o $ +0.000023156 (+232.88%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

Crepe zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +0.000029099 (+727.47%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Crepe (CREPE1)?

Pozrite si Crepestránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre Crepe

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Crepe, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny Crepe?

CREPE1 token prices are influenced by several key factors:

Supply and Demand: Trading volume and holder activity directly impact price movements.

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence affect CREPE1 valuation.

Utility and Adoption: Real-world use cases and platform integration drive demand.

Tokenomics: Supply mechanisms, burning events, and distribution schedules influence scarcity.

Community Growth: Active user base and social media engagement boost visibility.

Partnerships: Strategic alliances and exchange listings increase accessibility.

Regulatory News: Crypto regulations can cause price volatility across all tokens.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Crepe?

People want to know CREPE token price today for several key reasons:

1. Investment decisions - Traders need current prices to buy, sell, or hold positions
2. Portfolio tracking - Investors monitor their holdings' real-time value
3. Market analysis - Price data helps identify trends and trading opportunities
4. FOMO prevention - Staying updated avoids missing potential gains or losses
5. Risk management - Current prices inform stop-loss and take-profit strategies

Cenové predikcie pre Crepe

Cenová predikcia Crepe (CREPE1) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena CREPE1 v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Crepe (CREPE1) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Crepe mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Crepe v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku CREPE1 cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026.

O Crepe

CREPE1 is a digital asset that operates on a blockchain platform. It is primarily designed to facilitate transactions and enable smart contract functionality, allowing users to create and execute agreements without the need for intermediaries. The asset uses a consensus mechanism for transaction validation, ensuring the security and integrity of its network. In addition to its core functionalities, CREPE1 also plays a role in the governance of its native platform, giving holders the ability to vote on proposed changes and improvements. Its issuance model is widely accepted and understood within the crypto community. Overall, CREPE1 is an integral part of its blockchain ecosystem, contributing to its operability and adaptability.

Ako nakupovať a investovať Crepe

Ste pripravení začať s Crepe? Nákup CREPE1 na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Crepe. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Crepe (CREPE1) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako -- tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Crepe sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s Crepe

Čo je Crepe (CREPE1)

CREPE1 is a BSC-based project featuring golden avatars, with a narrative positioned against CAKE.

Crepe Zdroj

Pre hlbšie pochopenie Crepe zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Crepe

Akú hodnotu bude mať 1 Crepe v roku 2030?
Ak by hodnota Crepe rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Crepe podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Crepe (CREPE1) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

