Aktuálna dnešná cena Circle xStock (CRCLX) je $ 100.79, s 2.27% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny CRCLX na USD konverzný kurz je $ 100.79 za CRCLX.
Circle xStock sa v súčasnosti radí na #1171 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 8.53M, pričom počet coinov v obehu je 84.60K CRCLX. Počas posledných 24 hodín sa CRCLXobchodovalo v rozmedzí od $ 96.29 (low) do $ 103.98 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 258.3037707311062, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 100.2667229496903.
V krátkodobom vývoji sa CRCLX zmenilo o +0.10% za poslednú hodinu a o -20.68% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 70.03K.
Circle xStock (CRCLX) informácie o trhu
No.1171
$ 8.53M
$ 70.03K
$ 8.53M
84.60K
84,598.43262794
SOL
Aktuálna trhová kapitalizácia Circle xStock je $ 8.53M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 70.03K. Počet coinov v obehu CRCLX je 84.60K, pričom celková zásoba je 84598.43262794. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 8.53M.
História cien Circle xStock v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 96.29
24 hod Low
$ 103.98
24 hod High
$ 96.29
$ 103.98
$ 258.3037707311062
$ 100.2667229496903
+0.10%
+2.27%
-20.68%
-20.68%
Circle xStock (CRCLX) história cien USD
Sledujte zmeny cien Circle xStock za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +2.2371
+2.27%
30 dní
$ -49.8
-33.07%
60 dní
$ -11.85
-10.53%
90 dní
$ -59.51
-37.13%
Circle xStock dnešná zmena ceny
Dnes CRCLX zaznamenal zmenu o $ +2.2371 (+2.27%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
Circle xStock zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -49.8 (-33.07%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
Circle xStock zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal CRCLX zmenu o $ -11.85 (-10.53%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
Circle xStock zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -59.51 (-37.13%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Circle xStock (CRCLX)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Circle xStock, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny Circle xStock?
Circle xStock (CRCLX) prices are influenced by several key factors:
1. Market sentiment and investor confidence in cryptocurrency markets 2. Regulatory developments affecting stablecoins and digital assets 3. Circle's business performance and USDC adoption rates 4. Overall crypto market volatility and trading volumes 5. Interest rate changes affecting yield-bearing products 6. Partnership announcements and institutional adoption 7. Competition from other stablecoin providers 8. Macroeconomic factors like inflation and monetary policy 9. Technical developments in Circle's ecosystem 10. Supply and demand dynamics in secondary markets
These factors collectively drive price movements through investor behavior and market conditions.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Circle xStock?
People want to know Circle xStock (CRCLX) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, and staying updated on market trends. Real-time pricing helps investors assess potential profits or losses.
Cenové predikcie pre Circle xStock
Cenová predikcia Circle xStock (CRCLX) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena CRCLX v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Circle xStock (CRCLX) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena Circle xStock mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Circle xStock v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku CRCLX cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Circle xStock Cenové predikcie.
O Circle xStock
CRCLX is a digital asset that operates within the broader cryptocurrency market. It is designed to facilitate transactions and value exchange in a decentralized manner, leveraging blockchain technology for security and transparency. The primary role of CRCLX is to serve as a medium of exchange in the digital economy, with potential applications in various sectors such as finance, supply chain, and digital identity verification. Its consensus mechanism and supply model are based on widely accepted cryptographic principles, ensuring the integrity and reliability of transactions. As part of the broader crypto ecosystem, CRCLX contributes to the ongoing evolution of digital currencies and their integration into mainstream economic systems.
Ako nakupovať a investovať Circle xStock
Ste pripravení začať s Circle xStock? Nákup CRCLX na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Circle xStock. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Circle xStock (CRCLX) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako 84.60K tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Circle xStock sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s Circle xStock
Vlastníctvo Circle xStock vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC
Nákup Circle xStock (CRCLX) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.
Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.
Čo je Circle xStock (CRCLX)
Circle xStock (CRCLx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. CRCLx tracks the price of Circle Internet Group (the underlying). CRCLx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Circle Internet Group, whilst maintaining the benefits of blockchain technology.
Circle xStock Zdroj
Pre hlbšie pochopenie Circle xStock zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:
Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Circle xStock
Akú hodnotu bude mať 1 Circle xStock v roku 2030?
Ak by hodnota Circle xStock rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Circle xStock podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíCircle xStock?
Dnešná cena Circle xStock je $ 100.79. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je Circle xStock stále dobrou investíciou?
Circle xStock zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do CRCLX, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s Circle xStock?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo Circle xStock v hodnote $ 70.03K.
Aká je aktuálna cena Circle xStock?
Živá cena CRCLX sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu Circle xStock vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena CRCLX, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu Circle xStock?
Cenu CRCLX ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
102,968.58
+2.15%
ETH
3,433.9
+4.13%
SOL
163.17
+4.99%
COAI
1.1782
+7.82%
USDC
1.0005
0.00%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre CRCLX na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár CRCLX/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena Circle xStock pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena Circle xStock v tomto roku?
Cena Circle xStock by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu Circle xStock (CRCLX).
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.