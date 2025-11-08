BurzaDEX+
Kúp kryptomenyTrhySpotFutures500XEarnPodujatia
Viac
Flip Fest
Aktuálna dnešná cena Circle Internet je 101.68USD. Trhová kapitalizácia CRCLON je 1,971,358.2500012888USD. Sledujte aktualizácie cien CRCLON v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Circle Internet je 101.68USD. Trhová kapitalizácia CRCLON je 1,971,358.2500012888USD. Sledujte aktualizácie cien CRCLON v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Viac informácií o CRCLON

CRCLON informácie o cene

Čo je CRCLON

CRCLON oficiálna webová stránka

CRCLON tokenomika

CRCLON predpoveď cien

CRCLON história

CRCLON Sprievodca nákupom

CRCLON-na-fiat prevodník mien

CRCLON spot

Pre-market

Zarábať

Airdrop+

Novinky

Blog

Zistiť

Circle Internet Logo

Circle Internet kurz (CRCLON)

1 CRCLON na USD aktuálnu cenu:

$101.68
$101.68$101.68
+2.41%1D
USD
Circle Internet (CRCLON) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:30:59 (UTC+8)

Dnešná cena Circle Internet

Aktuálna dnešná cena Circle Internet (CRCLON) je $ 101.68, s 2.41% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny CRCLON na USD konverzný kurz je $ 101.68 za CRCLON.

Circle Internet sa v súčasnosti radí na #1792 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 1.97M, pričom počet coinov v obehu je 19.39K CRCLON. Počas posledných 24 hodín sa CRCLONobchodovalo v rozmedzí od $ 96.69 (low) do $ 103.15 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 157.6281918017911, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 100.00900139806767.

V krátkodobom vývoji sa CRCLON zmenilo o +0.26% za poslednú hodinu a o -19.78% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 62.00K.

Circle Internet (CRCLON) informácie o trhu

No.1792

$ 1.97M
$ 1.97M$ 1.97M

$ 62.00K
$ 62.00K$ 62.00K

$ 1.97M
$ 1.97M$ 1.97M

19.39K
19.39K 19.39K

19,387.86634541
19,387.86634541 19,387.86634541

ETH

Aktuálna trhová kapitalizácia Circle Internet je $ 1.97M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 62.00K. Počet coinov v obehu CRCLON je 19.39K, pričom celková zásoba je 19387.86634541. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 1.97M.

História cien Circle Internet v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 96.69
$ 96.69$ 96.69
24 hod Low
$ 103.15
$ 103.15$ 103.15
24 hod High

$ 96.69
$ 96.69$ 96.69

$ 103.15
$ 103.15$ 103.15

$ 157.6281918017911
$ 157.6281918017911$ 157.6281918017911

$ 100.00900139806767
$ 100.00900139806767$ 100.00900139806767

+0.26%

+2.41%

-19.78%

-19.78%

Circle Internet (CRCLON) história cien USD

Sledujte zmeny cien Circle Internet za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +2.3928+2.41%
30 dní$ -48.49-32.30%
60 dní$ -10.75-9.57%
90 dní$ +21.68+27.10%
Circle Internet dnešná zmena ceny

Dnes CRCLON zaznamenal zmenu o $ +2.3928 (+2.41%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

Circle Internet zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -48.49 (-32.30%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

Circle Internet zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal CRCLON zmenu o $ -10.75 (-9.57%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

Circle Internet zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +21.68 (+27.10%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Circle Internet (CRCLON)?

Pozrite si Circle Internetstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre Circle Internet

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Circle Internet, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny Circle Internet?

Circle Internet Financial (CRCL) prices are influenced by several key factors:

1. USDC demand and adoption - As Circle's primary product, increased USDC usage drives revenue
2. Regulatory environment - Stablecoin regulations impact operations and market confidence
3. Interest rates - Affect yields on Circle's reserves
4. Market sentiment toward stablecoins and crypto
5. Competition from other stablecoin issuers
6. Partnership announcements and business expansion
7. Overall crypto market conditions and institutional adoption

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Circle Internet?

People want to know Circle Internet (CRCLON) price today for several key reasons:

Investment decisions - Traders need current prices to buy, sell, or hold positions effectively.

Portfolio tracking - Investors monitor their holdings' value and overall portfolio performance.

Market timing - Price data helps identify optimal entry and exit points for trades.

Risk management - Current prices enable proper stop-loss and profit-taking strategies.

Due diligence - Researchers analyze price trends to evaluate the token's potential and market sentiment.

Real-time pricing information is essential for making informed financial decisions in the volatile cryptocurrency market.

Cenové predikcie pre Circle Internet

Cenová predikcia Circle Internet (CRCLON) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena CRCLON v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Circle Internet (CRCLON) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Circle Internet mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

MEXC nástroje
Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR).
Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Circle Internet v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku CRCLON cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Circle Internet Cenové predikcie.

O Circle Internet

CRCLON is a digital asset that operates on a decentralized network. Its primary purpose is to facilitate peer-to-peer transactions with a focus on speed and efficiency. The asset utilizes a proof-of-stake consensus mechanism, which is widely recognized for its energy efficiency and security. CRCLON is typically used within its own ecosystem for various transactions, including but not limited to, payments, smart contracts, and governance. It's designed to offer a decentralized solution to traditional financial systems, thereby promoting financial inclusivity. The supply and issuance model of CRCLON is predetermined and transparent, contributing to its trustworthiness and reliability in the crypto space.

Ako nakupovať a investovať Circle Internet

Ste pripravení začať s Circle Internet? Nákup CRCLON na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Circle Internet. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Circle Internet (CRCLON) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako 19.39K tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Circle Internet sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Sprievodca – ako kúpiť Circle Internet (CRCLON)

Čo môžete urobiť s Circle Internet

Vlastníctvo Circle Internet vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin

Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC

Nákup Circle Internet (CRCLON) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.

Obchodné spotové poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ
Obchodné futures poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ

Pozrite si konkurenčné obchodné poplatky MEXC

Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.

Čo je Circle Internet (CRCLON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Circle Internet Zdroj

Pre hlbšie pochopenie Circle Internet zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Oficiálna Circle Internet webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Circle Internet

Akú hodnotu bude mať 1 Circle Internet v roku 2030?
Ak by hodnota Circle Internet rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Circle Internet podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:30:59 (UTC+8)

Circle Internet (CRCLON) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Top správy

Prečo toľko ľudí stále stráca peniaze počas býčieho trhu?

October 6, 2025

Vzostup Bitcoin Layer 2 sietí: Porozumenie technológii, ktorá preformuje budúcnosť Bitcoinu v roku 2025

October 6, 2025

Altcoiny v 2025: Keď TOTAL3 dosiahne nové maximá, ale váš portfólio sa nepohne

October 5, 2025
Zobraziť viac

Pozrite si viac informácií o Circle Internet

CRCLON USDT (obchodovanie s futures)

Dlhé alebo krátke pozície CRCLON s pákovým efektom. Preskúmajte obchodovanie s CRCLON USDT futures na MEXC a využite výkyvy na trhu.

Obchodujte na trhoch s Circle Internet (CRCLON) na MEXC

Preskúmajte spotové trhy a trhy s Futures, sledujte aktuálnu cenu a objem Circle Internet a obchodujte priamo.

Páry
Cena
Zmena 24 hodín
24 h objem
CRCLON/USDT
$101.68
$101.68$101.68
+2.38%
0.00% (USDT)

Ďalšie kryptomeny na preskúmanie

Top kryptomeny s trhovými údajmi dostupnými na MEXC

HOT

Aktuálne trendové kryptomeny, ktoré získavajú významnú pozornosť trhu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

Novo pridané

Nedávno uvedené kryptomeny, ktoré sú dostupné na obchodovanie

BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN51

SN51

SN51

$22.26
$22.26$22.26

+122.60%

Top ziskové kryptomeny

Dnešné top krypto pumpy

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00007455
$0.00007455$0.00007455

+1,391.00%

ELIZAOS

ELIZAOS

ELIZAOS

$0.009508
$0.009508$0.009508

+137.70%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000010653
$0.000010653$0.000010653

+77.55%

Flux

Flux

FLUX

$0.18830
$0.18830$0.18830

+72.23%

Solidus Ai Tech

Solidus Ai Tech

AITECH

$0.02277
$0.02277$0.02277

+40.81%

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

CRCLON-na-USD kalkulačka

Suma

CRCLON
CRCLON
USD
USD

1 CRCLON = 101.68 USD