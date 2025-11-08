Aktuálna dnešná cena Circle Internet je 101.68USD. Trhová kapitalizácia CRCLON je 1,971,358.2500012888USD. Sledujte aktualizácie cien CRCLON v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Circle Internet je 101.68USD. Trhová kapitalizácia CRCLON je 1,971,358.2500012888USD. Sledujte aktualizácie cien CRCLON v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena Circle Internet (CRCLON) je $ 101.68, s 2.41% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny CRCLON na USD konverzný kurz je $ 101.68 za CRCLON.
Circle Internet sa v súčasnosti radí na #1792 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 1.97M, pričom počet coinov v obehu je 19.39K CRCLON. Počas posledných 24 hodín sa CRCLONobchodovalo v rozmedzí od $ 96.69 (low) do $ 103.15 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 157.6281918017911, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 100.00900139806767.
V krátkodobom vývoji sa CRCLON zmenilo o +0.26% za poslednú hodinu a o -19.78% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 62.00K.
Circle Internet (CRCLON) informácie o trhu
No.1792
$ 1.97M
$ 62.00K
$ 1.97M
19.39K
19,387.86634541
ETH
Aktuálna trhová kapitalizácia Circle Internet je $ 1.97M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 62.00K. Počet coinov v obehu CRCLON je 19.39K, pričom celková zásoba je 19387.86634541. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 1.97M.
História cien Circle Internet v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 96.69
24 hod Low
$ 103.15
24 hod High
$ 96.69
$ 103.15
$ 157.6281918017911
$ 100.00900139806767
+0.26%
+2.41%
-19.78%
-19.78%
Circle Internet (CRCLON) história cien USD
Sledujte zmeny cien Circle Internet za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +2.3928
+2.41%
30 dní
$ -48.49
-32.30%
60 dní
$ -10.75
-9.57%
90 dní
$ +21.68
+27.10%
Circle Internet dnešná zmena ceny
Dnes CRCLON zaznamenal zmenu o $ +2.3928 (+2.41%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
Circle Internet zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -48.49 (-32.30%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
Circle Internet zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal CRCLON zmenu o $ -10.75 (-9.57%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
Circle Internet zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +21.68 (+27.10%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Circle Internet (CRCLON)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Circle Internet, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny Circle Internet?
Circle Internet Financial (CRCL) prices are influenced by several key factors:
1. USDC demand and adoption - As Circle's primary product, increased USDC usage drives revenue 2. Regulatory environment - Stablecoin regulations impact operations and market confidence 3. Interest rates - Affect yields on Circle's reserves 4. Market sentiment toward stablecoins and crypto 5. Competition from other stablecoin issuers 6. Partnership announcements and business expansion 7. Overall crypto market conditions and institutional adoption
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Circle Internet?
People want to know Circle Internet (CRCLON) price today for several key reasons:
Investment decisions - Traders need current prices to buy, sell, or hold positions effectively.
Portfolio tracking - Investors monitor their holdings' value and overall portfolio performance.
Market timing - Price data helps identify optimal entry and exit points for trades.
Risk management - Current prices enable proper stop-loss and profit-taking strategies.
Due diligence - Researchers analyze price trends to evaluate the token's potential and market sentiment.
Real-time pricing information is essential for making informed financial decisions in the volatile cryptocurrency market.
Cenové predikcie pre Circle Internet
Cenová predikcia Circle Internet (CRCLON) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena CRCLON v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Circle Internet (CRCLON) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena Circle Internet mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Circle Internet v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku CRCLON cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Circle Internet Cenové predikcie.
O Circle Internet
CRCLON is a digital asset that operates on a decentralized network. Its primary purpose is to facilitate peer-to-peer transactions with a focus on speed and efficiency. The asset utilizes a proof-of-stake consensus mechanism, which is widely recognized for its energy efficiency and security. CRCLON is typically used within its own ecosystem for various transactions, including but not limited to, payments, smart contracts, and governance. It's designed to offer a decentralized solution to traditional financial systems, thereby promoting financial inclusivity. The supply and issuance model of CRCLON is predetermined and transparent, contributing to its trustworthiness and reliability in the crypto space.
Ako nakupovať a investovať Circle Internet
Ste pripravení začať s Circle Internet? Nákup CRCLON na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Circle Internet. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Circle Internet (CRCLON) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako 19.39K tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Circle Internet sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s Circle Internet
Vlastníctvo Circle Internet vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC
Nákup Circle Internet (CRCLON) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.
Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Circle Internet
Akú hodnotu bude mať 1 Circle Internet v roku 2030?
Ak by hodnota Circle Internet rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Circle Internet podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíCircle Internet?
Dnešná cena Circle Internet je $ 101.68. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je Circle Internet stále dobrou investíciou?
Circle Internet zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do CRCLON, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s Circle Internet?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo Circle Internet v hodnote $ 62.00K.
Aká je aktuálna cena Circle Internet?
Živá cena CRCLON sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu Circle Internet vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena CRCLON, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu Circle Internet?
Cenu CRCLON ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
102,947.32
+2.13%
ETH
3,431.46
+4.06%
SOL
163.04
+4.90%
COAI
1.1765
+7.66%
USDC
1.0005
0.00%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre CRCLON na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár CRCLON/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena Circle Internet pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena Circle Internet v tomto roku?
Cena Circle Internet by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu Circle Internet (CRCLON).
Circle Internet (CRCLON) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.