Cryptify AI (CRAI) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Cryptify AI (CRAI) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
USD

Cryptify AI (CRAI) informácie

Cryptify AI uses AI and Big Data to optimize influencer marketing, linking campaigns to real results and helping businesses maximize ROI.

Oficiálna webová stránka:
https://cryptify.ai/
Prieskumník blokov:
https://etherscan.io/token/0xddbcdd8637d5cedd15eeee398108fca05a71b32b

Cryptify AI (CRAI) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Cryptify AI (CRAI) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 892.43K
$ 892.43K
Celková ponuka:
$ 1.00B
$ 1.00B
Počet coinov v obehu:
$ 965.00M
$ 965.00M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 924.80K
$ 924.80K
Historické maximum:
$ 0.01445
$ 0.01445
Historické minimum:
$ 0.000560223257942373
$ 0.000560223257942373
Aktuálna cena:
$ 0.0009248
$ 0.0009248

Cryptify AI (CRAI) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Cryptify AI (CRAI) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet CRAI tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu CRAI tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili CRAI tokenomiku, preskúmajte cenu CRAI tokenu naživo!

Ako kúpiť CRAI

Máte záujem pridať Cryptify AI (CRAI) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu CRAI vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

Cryptify AI (CRAI) história cien

Analýza histórie cien CRAI pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

CRAI cenová predikcia

Chcete vedieť, kam CRAI asi smeruje? Naša CRAI stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.