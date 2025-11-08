Aktuálna dnešná cena Cointel je 0.02245USD. Trhová kapitalizácia COLS je 12,714,486.4682USD. Sledujte aktualizácie cien COLS v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Cointel je 0.02245USD. Trhová kapitalizácia COLS je 12,714,486.4682USD. Sledujte aktualizácie cien COLS v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena Cointel (COLS) je $ 0.02245, s 1.40% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny COLS na USD konverzný kurz je $ 0.02245 za COLS.
Cointel sa v súčasnosti radí na #1002 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 12.71M, pričom počet coinov v obehu je 566.35M COLS. Počas posledných 24 hodín sa COLSobchodovalo v rozmedzí od $ 0.02132 (low) do $ 0.02583 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.041637001905749906, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.021250259407989507.
V krátkodobom vývoji sa COLS zmenilo o -0.32% za poslednú hodinu a o -8.26% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 830.02K.
Cointel (COLS) informácie o trhu
No.1002
$ 12.71M
$ 830.02K
$ 224.50M
566.35M
10,000,000,000
10,000,000,000
5.66%
AVAX_CCHAIN
Aktuálna trhová kapitalizácia Cointel je $ 12.71M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 830.02K. Počet coinov v obehu COLS je 566.35M, pričom celková zásoba je 10000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 224.50M.
História cien Cointel v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.02132
24 hod Low
$ 0.02583
24 hod High
$ 0.02132
$ 0.02583
$ 0.041637001905749906
$ 0.021250259407989507
-0.32%
+1.40%
-8.26%
-8.26%
Cointel (COLS) história cien USD
Sledujte zmeny cien Cointel za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +0.0003097
+1.40%
30 dní
$ -0.00417
-15.67%
60 dní
$ +0.00945
+72.69%
90 dní
$ +0.00945
+72.69%
Cointel dnešná zmena ceny
Dnes COLS zaznamenal zmenu o $ +0.0003097 (+1.40%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
Cointel zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.00417 (-15.67%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
Cointel zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal COLS zmenu o $ +0.00945 (+72.69%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
Cointel zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +0.00945 (+72.69%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Cointel (COLS)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Cointel, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny Cointel?
Several key factors influence Cointel (COLS) cryptocurrency prices:
Technology Updates: Platform developments, partnerships, and technical improvements can drive price changes.
Regulatory News: Government policies and compliance requirements in key markets influence investor sentiment.
Bitcoin Correlation: Like most altcoins, COLS often follows Bitcoin's price trends and market cycles.
Trading Volume: Higher liquidity and exchange listings typically support more stable pricing.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Cointel?
People want to know Cointel (COLS) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, timing buy/sell orders, assessing investment gains or losses, and staying updated on market volatility that affects their holdings.
Cenové predikcie pre Cointel
Cenová predikcia Cointel (COLS) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena COLS v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Cointel (COLS) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena Cointel mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Cointel v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku COLS cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Cointel Cenové predikcie.
O Cointel
COLS is a digital asset that operates on a blockchain platform. It is primarily designed to facilitate transactions within a specific ecosystem, serving as a medium of exchange, a store of value, and a unit of account. The asset utilizes a consensus mechanism to validate and record transactions on its blockchain, ensuring the security and integrity of its network. COLS is typically used in decentralized applications (dApps) within its ecosystem, enabling users to interact with these applications and perform transactions. Its issuance and supply model are determined by the rules set within its blockchain protocol.
Čo je Cointel (COLS)
COINTEL is an AI-native crypto intelligence and education platform built to simplify Web3. With predictive insights, real-time news, scam detection, and gamified learning, COINTEL helps users cut through noise, stay protected, and master crypto.
Cointel Zdroj
Pre hlbšie pochopenie Cointel zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:
Ak by hodnota Cointel rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Cointel podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíCointel?
Dnešná cena Cointel je $ 0.02245. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je Cointel stále dobrou investíciou?
Cointel zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do COLS, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s Cointel?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo Cointel v hodnote $ 830.02K.
Aká je aktuálna cena Cointel?
Živá cena COLS sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu Cointel vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena COLS, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu Cointel?
Cenu COLS ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
102,888
+2.07%
ETH
3,429.47
+4.00%
SOL
163.03
+4.90%
COAI
1.1759
+7.61%
USDC
1.0004
-0.01%
Zvýši sa cena Cointel v tomto roku?
Cena Cointel by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu Cointel (COLS).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:30:29 (UTC+8)
