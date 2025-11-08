BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena Cointel je 0.02245USD. Trhová kapitalizácia COLS je 12,714,486.4682USD. Sledujte aktualizácie cien COLS v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Cointel kurz (COLS)

1 COLS na USD aktuálnu cenu:

$0.02243
$0.02243
+1.40%1D
USD
Cointel (COLS) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:30:29 (UTC+8)

Dnešná cena Cointel

Aktuálna dnešná cena Cointel (COLS) je $ 0.02245, s 1.40% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny COLS na USD konverzný kurz je $ 0.02245 za COLS.

Cointel sa v súčasnosti radí na #1002 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 12.71M, pričom počet coinov v obehu je 566.35M COLS. Počas posledných 24 hodín sa COLSobchodovalo v rozmedzí od $ 0.02132 (low) do $ 0.02583 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.041637001905749906, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.021250259407989507.

V krátkodobom vývoji sa COLS zmenilo o -0.32% za poslednú hodinu a o -8.26% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 830.02K.

Cointel (COLS) informácie o trhu

No.1002

$ 12.71M
$ 12.71M

$ 830.02K
$ 830.02K

$ 224.50M
$ 224.50M

566.35M
566.35M

10,000,000,000
10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000

5.66%

AVAX_CCHAIN

Aktuálna trhová kapitalizácia Cointel je $ 12.71M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 830.02K. Počet coinov v obehu COLS je 566.35M, pričom celková zásoba je 10000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 224.50M.

História cien Cointel v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.02132
$ 0.02132
24 hod Low
$ 0.02583
$ 0.02583
24 hod High

$ 0.02132
$ 0.02132

$ 0.02583
$ 0.02583

$ 0.041637001905749906
$ 0.041637001905749906

$ 0.021250259407989507
$ 0.021250259407989507

-0.32%

+1.40%

-8.26%

-8.26%

Cointel (COLS) história cien USD

Sledujte zmeny cien Cointel za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.0003097+1.40%
30 dní$ -0.00417-15.67%
60 dní$ +0.00945+72.69%
90 dní$ +0.00945+72.69%
Cointel dnešná zmena ceny

Dnes COLS zaznamenal zmenu o $ +0.0003097 (+1.40%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

Cointel zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.00417 (-15.67%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

Cointel zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal COLS zmenu o $ +0.00945 (+72.69%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

Cointel zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +0.00945 (+72.69%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Cointel (COLS)?

Pozrite si Cointelstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre Cointel

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Cointel, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny Cointel?

Several key factors influence Cointel (COLS) cryptocurrency prices:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence significantly impact COLS pricing.

Supply & Demand: Token circulation, trading volume, and holder behavior directly affect price movements.

Technology Updates: Platform developments, partnerships, and technical improvements can drive price changes.

Regulatory News: Government policies and compliance requirements in key markets influence investor sentiment.

Bitcoin Correlation: Like most altcoins, COLS often follows Bitcoin's price trends and market cycles.

Trading Volume: Higher liquidity and exchange listings typically support more stable pricing.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Cointel?

People want to know Cointel (COLS) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, timing buy/sell orders, assessing investment gains or losses, and staying updated on market volatility that affects their holdings.

Cenové predikcie pre Cointel

Cenová predikcia Cointel (COLS) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena COLS v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Cointel (COLS) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Cointel mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Cointel v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku COLS cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Cointel Cenové predikcie.

O Cointel

COLS is a digital asset that operates on a blockchain platform. It is primarily designed to facilitate transactions within a specific ecosystem, serving as a medium of exchange, a store of value, and a unit of account. The asset utilizes a consensus mechanism to validate and record transactions on its blockchain, ensuring the security and integrity of its network. COLS is typically used in decentralized applications (dApps) within its ecosystem, enabling users to interact with these applications and perform transactions. Its issuance and supply model are determined by the rules set within its blockchain protocol.

Ako nakupovať a investovať Cointel

Ste pripravení začať s Cointel? Nákup COLS na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Cointel. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Cointel (COLS) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako 566.35M tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Cointel sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Sprievodca – ako kúpiť Cointel (COLS)

COINTEL is an AI-native crypto intelligence and education platform built to simplify Web3. With predictive insights, real-time news, scam detection, and gamified learning, COINTEL helps users cut through noise, stay protected, and master crypto.

Cointel Zdroj

Pre hlbšie pochopenie Cointel zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Oficiálna Cointel webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Cointel

Akú hodnotu bude mať 1 Cointel v roku 2030?
Ak by hodnota Cointel rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Cointel podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:30:29 (UTC+8)

Cointel (COLS) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

$0.02243
$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$22.26

$0.00007511

$0.009508

$0.000010500

$0.18678

$0.19821

