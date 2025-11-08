Aktuálna dnešná cena Coinbase xStock je 305.78USD. Trhová kapitalizácia COINX je 8,256,058.939493804USD. Sledujte aktualizácie cien COINX v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Coinbase xStock je 305.78USD. Trhová kapitalizácia COINX je 8,256,058.939493804USD. Sledujte aktualizácie cien COINX v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena Coinbase xStock (COINX) je $ 305.78, s 5.90% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny COINX na USD konverzný kurz je $ 305.78 za COINX.
Coinbase xStock sa v súčasnosti radí na #1195 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 8.26M, pričom počet coinov v obehu je 27.00K COINX. Počas posledných 24 hodín sa COINXobchodovalo v rozmedzí od $ 284.76 (low) do $ 306.11 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 444.5539034948311, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 292.4649785882087.
V krátkodobom vývoji sa COINX zmenilo o +0.69% za poslednú hodinu a o -12.78% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 60.42K.
Coinbase xStock (COINX) informácie o trhu
No.1195
$ 8.26M
$ 8.26M$ 8.26M
$ 60.42K
$ 60.42K$ 60.42K
$ 8.26M
$ 8.26M$ 8.26M
27.00K
27.00K 27.00K
--
----
26,999.9965318
26,999.9965318 26,999.9965318
SOL
Aktuálna trhová kapitalizácia Coinbase xStock je $ 8.26M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 60.42K. Počet coinov v obehu COINX je 27.00K, pričom celková zásoba je 26999.9965318. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 8.26M.
História cien Coinbase xStock v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 284.76
$ 284.76$ 284.76
24 hod Low
$ 306.11
$ 306.11$ 306.11
24 hod High
$ 284.76
$ 284.76$ 284.76
$ 306.11
$ 306.11$ 306.11
$ 444.5539034948311
$ 444.5539034948311$ 444.5539034948311
$ 292.4649785882087
$ 292.4649785882087$ 292.4649785882087
+0.69%
+5.90%
-12.78%
-12.78%
Coinbase xStock (COINX) história cien USD
Sledujte zmeny cien Coinbase xStock za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +17.0359
+5.90%
30 dní
$ -82.35
-21.22%
60 dní
$ +2.61
+0.86%
90 dní
$ -5.09
-1.64%
Coinbase xStock dnešná zmena ceny
Dnes COINX zaznamenal zmenu o $ +17.0359 (+5.90%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
Coinbase xStock zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -82.35 (-21.22%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
Coinbase xStock zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal COINX zmenu o $ +2.61 (+0.86%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
Coinbase xStock zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -5.09 (-1.64%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Coinbase xStock (COINX)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Coinbase xStock, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny Coinbase xStock?
Coinbase stock (COIN) prices are influenced by several key factors:
1. Bitcoin and crypto market performance - Strong correlation with major cryptocurrency prices 2. Trading volume on Coinbase platform - Higher volumes increase transaction fee revenue 3. Regulatory developments - Government policies on crypto affect investor sentiment 4. Company fundamentals - User growth, revenue, profitability metrics 5. Market sentiment toward crypto adoption 6. Competition from other exchanges 7. Institutional crypto investment trends 8. Macroeconomic factors like interest rates and inflation
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Coinbase xStock?
People want to know Coinbase xStock (COINX) price today for several key reasons: investment decisions, portfolio tracking, market timing, and profit/loss calculations. Real-time pricing helps traders identify buying or selling opportunities, monitor their holdings' value, and make informed financial choices.
Cenové predikcie pre Coinbase xStock
Cenová predikcia Coinbase xStock (COINX) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena COINX v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Coinbase xStock (COINX) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena Coinbase xStock mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Coinbase xStock v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku COINX cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Coinbase xStock Cenové predikcie.
O Coinbase xStock
COINX is a digital cryptocurrency designed to facilitate secure, peer-to-peer transactions on the internet. Its primary role is to provide a decentralized, digital alternative to traditional fiat currencies, enabling users to make and receive payments without the need for a central authority or intermediary. COINX operates on a proof-of-work consensus mechanism, which is widely recognized for its security and resistance to fraudulent transactions. The supply of COINX is capped, with new coins being issued as rewards to miners for validating transactions and maintaining the network. In the broader cryptocurrency ecosystem, COINX is typically used for online purchases, remittances, and as a store of value, among other uses.
COINX is a digital cryptocurrency designed to facilitate secure, peer-to-peer transactions on the internet. Its primary role is to provide a decentralized, digital alternative to traditional fiat currencies, enabling users to make and receive payments without the need for a central authority or intermediary. COINX operates on a proof-of-work consensus mechanism, which is widely recognized for its security and resistance to fraudulent transactions. The supply of COINX is capped, with new coins being issued as rewards to miners for validating transactions and maintaining the network. In the broader cryptocurrency ecosystem, COINX is typically used for online purchases, remittances, and as a store of value, among other uses.
Ako nakupovať a investovať Coinbase xStock
Ste pripravení začať s Coinbase xStock? Nákup COINX na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Coinbase xStock. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Coinbase xStock (COINX) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako 27.00K tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Coinbase xStock sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s Coinbase xStock
Vlastníctvo Coinbase xStock vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC
Nákup Coinbase xStock (COINX) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.
Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.
Čo je Coinbase xStock (COINX)
Coinbase xStock (COINx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. COINx tracks the price of Coinbase Global, Inc. (the underlying). COINx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Coinbase Global, Inc., whilst maintaining the benefits of blockchain technology.
Coinbase xStock (COINx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. COINx tracks the price of Coinbase Global, Inc. (the underlying). COINx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Coinbase Global, Inc., whilst maintaining the benefits of blockchain technology.
Coinbase xStock Zdroj
Pre hlbšie pochopenie Coinbase xStock zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:
Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Coinbase xStock
Akú hodnotu bude mať 1 Coinbase xStock v roku 2030?
Ak by hodnota Coinbase xStock rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Coinbase xStock podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíCoinbase xStock?
Dnešná cena Coinbase xStock je $ 305.78. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je Coinbase xStock stále dobrou investíciou?
Coinbase xStock zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do COINX, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s Coinbase xStock?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo Coinbase xStock v hodnote $ 60.42K.
Aká je aktuálna cena Coinbase xStock?
Živá cena COINX sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu Coinbase xStock vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena COINX, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu Coinbase xStock?
Cenu COINX ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
102,888
+2.07%
ETH
3,429.47
+4.00%
SOL
163.03
+4.90%
COAI
1.1759
+7.61%
USDC
1.0004
-0.01%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre COINX na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár COINX/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena Coinbase xStock pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena Coinbase xStock v tomto roku?
Cena Coinbase xStock by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu Coinbase xStock (COINX).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:30:21 (UTC+8)
Coinbase xStock (COINX) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.