BurzaDEX+
Kúp kryptomenyTrhySpotFutures500XEarnPodujatia
Viac
Flip Fest
Aktuálna dnešná cena Coinbase je 305.28USD. Trhová kapitalizácia COINON je 562,134.6107963136USD. Sledujte aktualizácie cien COINON v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Coinbase je 305.28USD. Trhová kapitalizácia COINON je 562,134.6107963136USD. Sledujte aktualizácie cien COINON v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Viac informácií o COINON

COINON informácie o cene

Čo je COINON

COINON oficiálna webová stránka

COINON tokenomika

COINON predpoveď cien

COINON história

COINON Sprievodca nákupom

COINON-na-fiat prevodník mien

COINON spot

Pre-market

Zarábať

Airdrop+

Novinky

Blog

Zistiť

Coinbase Logo

Coinbase kurz (COINON)

1 COINON na USD aktuálnu cenu:

$305.28
$305.28$305.28
+5.72%1D
USD
Coinbase (COINON) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:30:14 (UTC+8)

Dnešná cena Coinbase

Aktuálna dnešná cena Coinbase (COINON) je $ 305.28, s 5.72% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny COINON na USD konverzný kurz je $ 305.28 za COINON.

Coinbase sa v súčasnosti radí na #2423 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 562.13K, pričom počet coinov v obehu je 1.84K COINON. Počas posledných 24 hodín sa COINONobchodovalo v rozmedzí od $ 284.31 (low) do $ 305.87 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 398.53963644307055, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 293.6694422926958.

V krátkodobom vývoji sa COINON zmenilo o +0.37% za poslednú hodinu a o -12.62% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 60.00K.

Coinbase (COINON) informácie o trhu

No.2423

$ 562.13K
$ 562.13K$ 562.13K

$ 60.00K
$ 60.00K$ 60.00K

$ 562.13K
$ 562.13K$ 562.13K

1.84K
1.84K 1.84K

1,841.37385612
1,841.37385612 1,841.37385612

ETH

Aktuálna trhová kapitalizácia Coinbase je $ 562.13K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 60.00K. Počet coinov v obehu COINON je 1.84K, pričom celková zásoba je 1841.37385612. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 562.13K.

História cien Coinbase v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 284.31
$ 284.31$ 284.31
24 hod Low
$ 305.87
$ 305.87$ 305.87
24 hod High

$ 284.31
$ 284.31$ 284.31

$ 305.87
$ 305.87$ 305.87

$ 398.53963644307055
$ 398.53963644307055$ 398.53963644307055

$ 293.6694422926958
$ 293.6694422926958$ 293.6694422926958

+0.37%

+5.72%

-12.62%

-12.62%

Coinbase (COINON) história cien USD

Sledujte zmeny cien Coinbase za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +16.5172+5.72%
30 dní$ -82.35-21.25%
60 dní$ +2.03+0.66%
90 dní$ +55.28+22.11%
Coinbase dnešná zmena ceny

Dnes COINON zaznamenal zmenu o $ +16.5172 (+5.72%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

Coinbase zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -82.35 (-21.25%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

Coinbase zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal COINON zmenu o $ +2.03 (+0.66%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

Coinbase zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +55.28 (+22.11%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Coinbase (COINON)?

Pozrite si Coinbasestránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre Coinbase

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Coinbase, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny Coinbase?

Several key factors influence Coinbase stock prices:

1. Cryptocurrency market performance - Bitcoin and altcoin price movements directly impact trading volumes and revenue
2. Trading volume - Higher crypto trading activity increases transaction fees and profits
3. Regulatory environment - Government policies on crypto affect investor confidence
4. Competition - Rivalry from other exchanges like Binance impacts market share
5. Interest rates - Higher rates can reduce risk appetite for growth stocks
6. Company fundamentals - User growth, new products, and financial performance
7. Market sentiment - Overall investor attitude toward crypto and fintech stocks

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Coinbase?

People want to know Coinbase stock price today because it's a major cryptocurrency exchange indicator. As crypto adoption grows, Coinbase's performance reflects market sentiment. Investors track daily prices for trading decisions, portfolio management, and market timing. The stock serves as a proxy for crypto industry health.

Cenové predikcie pre Coinbase

Cenová predikcia Coinbase (COINON) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena COINON v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Coinbase (COINON) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Coinbase mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

MEXC nástroje
Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR).
Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Coinbase v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku COINON cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Coinbase Cenové predikcie.

O Coinbase

COINON is a digital asset designed to facilitate peer-to-peer transactions within its native blockchain network. The primary role of COINON is to serve as a medium of exchange, allowing users to conduct transactions quickly and efficiently without the need for a centralized authority. Its consensus mechanism is based on Proof-of-Stake (PoS), which is known for its energy efficiency and security. The supply of COINON is algorithmically controlled, with a predetermined issuance model that aims to prevent inflation. Typical uses of COINON include remittances, online purchases, and as a store of value. Its ecosystem is designed to be inclusive and accessible, promoting financial inclusion and democratizing access to financial services.

Ako nakupovať a investovať Coinbase

Ste pripravení začať s Coinbase? Nákup COINON na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Coinbase. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Coinbase (COINON) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako 1.84K tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Coinbase sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Sprievodca – ako kúpiť Coinbase (COINON)

Čo môžete urobiť s Coinbase

Vlastníctvo Coinbase vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin

Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC

Nákup Coinbase (COINON) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.

Obchodné spotové poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ
Obchodné futures poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ

Pozrite si konkurenčné obchodné poplatky MEXC

Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.

Čo je Coinbase (COINON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Coinbase Zdroj

Pre hlbšie pochopenie Coinbase zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Oficiálna Coinbase webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Coinbase

Akú hodnotu bude mať 1 Coinbase v roku 2030?
Ak by hodnota Coinbase rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Coinbase podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:30:14 (UTC+8)

Coinbase (COINON) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Top správy

Prečo toľko ľudí stále stráca peniaze počas býčieho trhu?

October 6, 2025

Vzostup Bitcoin Layer 2 sietí: Porozumenie technológii, ktorá preformuje budúcnosť Bitcoinu v roku 2025

October 6, 2025

Altcoiny v 2025: Keď TOTAL3 dosiahne nové maximá, ale váš portfólio sa nepohne

October 5, 2025
Zobraziť viac

Pozrite si viac informácií o Coinbase

COINON USDT (obchodovanie s futures)

Dlhé alebo krátke pozície COINON s pákovým efektom. Preskúmajte obchodovanie s COINON USDT futures na MEXC a využite výkyvy na trhu.

Obchodujte na trhoch s Coinbase (COINON) na MEXC

Preskúmajte spotové trhy a trhy s Futures, sledujte aktuálnu cenu a objem Coinbase a obchodujte priamo.

Páry
Cena
Zmena 24 hodín
24 h objem
COINON/USDT
$305.28
$305.28$305.28
+5.74%
0.00% (USDT)

Ďalšie kryptomeny na preskúmanie

Top kryptomeny s trhovými údajmi dostupnými na MEXC

HOT

Aktuálne trendové kryptomeny, ktoré získavajú významnú pozornosť trhu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

Novo pridané

Nedávno uvedené kryptomeny, ktoré sú dostupné na obchodovanie

BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN51

SN51

SN51

$22.26
$22.26$22.26

+122.60%

Top ziskové kryptomeny

Dnešné top krypto pumpy

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00007555
$0.00007555$0.00007555

+1,411.00%

ELIZAOS

ELIZAOS

ELIZAOS

$0.009600
$0.009600$0.009600

+140.00%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000010500
$0.000010500$0.000010500

+75.00%

Flux

Flux

FLUX

$0.18546
$0.18546$0.18546

+69.63%

Humanity

Humanity

H

$0.19652
$0.19652$0.19652

+38.18%

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

COINON-na-USD kalkulačka

Suma

COINON
COINON
USD
USD

1 COINON = 305.27 USD