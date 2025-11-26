Alliance Games (COA) tokenomika
Alliance Games (COA) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Alliance Games (COA) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
Alliance Games (COA) informácie
Alliance Games is a decentralized network that combines AI-powered game creation, a blockchain-integrated multiplayer network, and a distributed worker node system to redefine how games are built, hosted, and monetized. The native token, $COA, powers the entire ecosystem—used by developers to access infrastructure, by node operators to earn rewards, and by users to stake, govern, and unlock premium features.
Alliance Games (COA) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky Alliance Games (COA) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet COA tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu COA tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili COA tokenomiku, preskúmajte cenu COA tokenu naživo!
Ako kúpiť COA
Máte záujem pridať Alliance Games (COA) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu COA vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.
Alliance Games (COA) história cien
Analýza histórie cien COA pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.
COA cenová predikcia
Chcete vedieť, kam COA asi smeruje? Naša COA stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
Prečo by ste si mali vybrať MEXC?
MEXC je jednou z najlepších svetových kryptobúrz, ktorej dôverujú milióny používateľov na celom svete. Či už ste začiatočník, alebo profesionál, MEXC je najjednoduchšia cesta ku kryptu.
Zrieknutie sa zodpovednosti
Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.
Prečítajte si Zmluvu s používateľom a Zásady ochrany osobných údajov
Kúpte Alliance Games (COA)
Suma
1 COA = 0.00207 USD
Obchodujte Alliance Games (COA)
HOT
Aktuálne trendové kryptomeny, ktoré získavajú významnú pozornosť trhu
Najvyšší objem
Kryptomeny s najvyšším objemom obchodovania
Novo pridané
Nedávno uvedené kryptomeny, ktoré sú dostupné na obchodovanie
Top ziskové kryptomeny
24 h top ziskové kryptomeny, na ktoré by si mal dať pozor každý obchodník