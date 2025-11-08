Aktuálna dnešná cena Alliance Games je 0.00262USD. Trhová kapitalizácia COA je 1,085,771.66492USD. Sledujte aktualizácie cien COA v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Alliance Games je 0.00262USD. Trhová kapitalizácia COA je 1,085,771.66492USD. Sledujte aktualizácie cien COA v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena Alliance Games (COA) je $ 0.00262, s 0.38% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny COA na USD konverzný kurz je $ 0.00262 za COA.
Alliance Games sa v súčasnosti radí na #2056 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 1.09M, pričom počet coinov v obehu je 414.42M COA. Počas posledných 24 hodín sa COAobchodovalo v rozmedzí od $ 0.00255 (low) do $ 0.00287 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.03474769210606202, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.002642969606408475.
V krátkodobom vývoji sa COA zmenilo o -1.14% za poslednú hodinu a o -39.91% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 9.28K.
Alliance Games (COA) informácie o trhu
No.2056
$ 1.09M
$ 9.28K
$ 5.24M
414.42M
2,000,000,000
2,000,000,000
20.72%
BSC
Aktuálna trhová kapitalizácia Alliance Games je $ 1.09M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 9.28K. Počet coinov v obehu COA je 414.42M, pričom celková zásoba je 2000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 5.24M.
História cien Alliance Games v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.00255
24 hod Low
$ 0.00287
24 hod High
$ 0.00255
$ 0.00287
$ 0.03474769210606202
$ 0.002642969606408475
-1.14%
-0.38%
-39.91%
-39.91%
Alliance Games (COA) história cien USD
Sledujte zmeny cien Alliance Games za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ -0.00001
-0.38%
30 dní
$ -0.00194
-42.55%
60 dní
$ -0.00184
-41.26%
90 dní
$ -0.00694
-72.60%
Alliance Games dnešná zmena ceny
Dnes COA zaznamenal zmenu o $ -0.00001 (-0.38%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
Alliance Games zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.00194 (-42.55%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
Alliance Games zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal COA zmenu o $ -0.00184 (-41.26%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
Alliance Games zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.00694 (-72.60%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Alliance Games (COA)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Alliance Games, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny Alliance Games?
Alliance Games (COA) prices are influenced by several key factors:
Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence affect COA demand and pricing.
Gaming Adoption: User growth, active players, and in-game utility drive token value through increased demand.
Partnership Announcements: Strategic collaborations with other gaming projects or platforms can boost price momentum.
Token Utility: Staking rewards, governance rights, and in-game purchases create fundamental value propositions.
Competition: Performance relative to other gaming tokens and blockchain gaming projects impacts market positioning.
Regulatory News: Gaming and crypto regulations in key markets influence investor sentiment and trading volumes.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Alliance Games?
People want to know Alliance Games (COA) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing buy/sell orders, assessing market trends, and managing investment risk. Real-time pricing helps traders capitalize on volatility and opportunities.
Cenové predikcie pre Alliance Games
Cenová predikcia Alliance Games (COA) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena COA v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Alliance Games (COA) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena Alliance Games mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Alliance Games v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku COA cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Alliance Games Cenové predikcie.
O Alliance Games
COA is a digital asset that operates on its own proprietary blockchain network. It is designed to facilitate peer-to-peer transactions, allowing users to send and receive digital assets globally with minimal fees and without the need for intermediaries. COA uses a proof-of-stake consensus mechanism, which is known for its energy efficiency and security. The asset's issuance model is based on a fixed supply, which is designed to create scarcity and potentially increase value over time. COA's ecosystem is primarily focused on payments and remittances, but it also supports smart contracts, enabling developers to build decentralized applications on its platform.
Čo je Alliance Games (COA)
Alliance Games is a decentralized network that combines AI-powered game creation, a blockchain-integrated multiplayer network, and a distributed worker node system to redefine how games are built, hosted, and monetized. The native token, $COA, powers the entire ecosystem—used by developers to access infrastructure, by node operators to earn rewards, and by users to stake, govern, and unlock premium features.
Alliance Games Zdroj
Pre hlbšie pochopenie Alliance Games zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:
Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Alliance Games
Akú hodnotu bude mať 1 Alliance Games v roku 2030?
Ak by hodnota Alliance Games rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Alliance Games podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíAlliance Games?
Dnešná cena Alliance Games je $ 0.00262. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je Alliance Games stále dobrou investíciou?
Alliance Games zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do COA, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s Alliance Games?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo Alliance Games v hodnote $ 9.28K.
Aká je aktuálna cena Alliance Games?
Živá cena COA sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu Alliance Games vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena COA, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu Alliance Games?
Cenu COA ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
102,824.52
+2.00%
ETH
3,426.95
+3.92%
SOL
162.92
+4.83%
COAI
1.173
+7.34%
USDC
1.0005
0.00%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre COA na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár COA/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena Alliance Games pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena Alliance Games v tomto roku?
Cena Alliance Games by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu Alliance Games (COA).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:30:00 (UTC+8)
Alliance Games (COA) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
