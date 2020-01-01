Sugarverse (CNDY) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Sugarverse (CNDY) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Sugarverse (CNDY) informácie

Gaming studio & publisher with existing 60 million players ecosystem | 10 mobile games live | 100,000+ DAU | 15+ years creating games | 70+ Countries | 30+ languages. Sugarverse is building a unique Game Saga with 5 integrated mobile casual games with a self-sustaining Play & Earn economy, where players can monetize their gaming experience using their native token CNDY.

Oficiálna webová stránka:
https://www.sugarverse.io/
Biela kniha:
https://sugarverse.github.io/
Prieskumník blokov:
https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=arbitrum&tab=transactions&tokenAddress=0x6b43732a9ae9f8654d496c0a075aa4aa43057a0b

Sugarverse (CNDY) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Sugarverse (CNDY) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 492.72K
$ 492.72K
Celková ponuka:
$ 1.00B
$ 1.00B
Počet coinov v obehu:
$ 466.60M
$ 466.60M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 1.06M
$ 1.06M
Historické maximum:
$ 0.008034
$ 0.008034
Historické minimum:
$ 0.000737295247445374
$ 0.000737295247445374
Aktuálna cena:
$ 0.001056
$ 0.001056

Sugarverse (CNDY) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Sugarverse (CNDY) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet CNDY tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu CNDY tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili CNDY tokenomiku, preskúmajte cenu CNDY tokenu naživo!

Ako kúpiť CNDY

Máte záujem pridať Sugarverse (CNDY) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu CNDY vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

Sugarverse (CNDY) história cien

Analýza histórie cien CNDY pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

CNDY cenová predikcia

Chcete vedieť, kam CNDY asi smeruje? Naša CNDY stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.