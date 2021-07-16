Clover Finance (CLV) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Clover Finance (CLV) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Clover Finance (CLV) informácie

Clover is a Substrate-based DeFi service platform built on Polkadot. Clover provides an easy-to-use interoperable blockchain infrastructure through its extensive support for Ethereum’s EVM-based applications and a wide range of implemented developer tools. Clover will bring the smoothest and most advanced DeFi experience to its users through its smart core, like Clover Scan and Clover multi-chain extension wallet.

https://clv.org/
https://docs.clv.org/
https://clv.subscan.io/

Clover Finance (CLV) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Clover Finance (CLV) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 21.51M
Celková ponuka:
$ 2.00B
Počet coinov v obehu:
$ 1.22B
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 35.14M
Historické maximum:
$ 2.173
Historické minimum:
$ 0.016294094131601444
Aktuálna cena:
$ 0.01757
Clover Finance (CLV) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Clover Finance (CLV) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet CLV tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu CLV tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili CLV tokenomiku, preskúmajte cenu CLV tokenu naživo!

Ako kúpiť CLV

Máte záujem pridať Clover Finance (CLV) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu CLV vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

Clover Finance (CLV) história cien

Analýza histórie cien CLV pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

CLV cenová predikcia

Chcete vedieť, kam CLV asi smeruje? Naša CLV stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.