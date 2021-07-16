Clover Finance (CLV) tokenomika
Clover Finance (CLV) informácie
Clover is a Substrate-based DeFi service platform built on Polkadot. Clover provides an easy-to-use interoperable blockchain infrastructure through its extensive support for Ethereum’s EVM-based applications and a wide range of implemented developer tools. Clover will bring the smoothest and most advanced DeFi experience to its users through its smart core, like Clover Scan and Clover multi-chain extension wallet.
Clover Finance (CLV) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Clover Finance (CLV) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
Clover Finance (CLV) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky Clover Finance (CLV) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet CLV tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu CLV tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili CLV tokenomiku, preskúmajte cenu CLV tokenu naživo!
Ako kúpiť CLV
Máte záujem pridať Clover Finance (CLV) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu CLV vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.
Clover Finance (CLV) história cien
Analýza histórie cien CLV pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.
CLV cenová predikcia
Chcete vedieť, kam CLV asi smeruje? Naša CLV stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
Prečo by ste si mali vybrať MEXC?
MEXC je jednou z najlepších svetových kryptobúrz, ktorej dôverujú milióny používateľov na celom svete. Či už ste začiatočník, alebo profesionál, MEXC je najjednoduchšia cesta ku kryptu.
Zrieknutie sa zodpovednosti
Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.
Kúpte Clover Finance (CLV)
Suma
1 CLV = 0.01756 USD