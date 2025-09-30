Coldstack (CLS) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Coldstack (CLS) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 13:57:23 (UTC+8)
USD

Coldstack (CLS) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Coldstack (CLS) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 338.37K
Celková ponuka:
$ 49.76M
Počet coinov v obehu:
$ 23.51M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 719.50K
Historické maximum:
$ 1.65
Historické minimum:
$ 0.014318369227682247
Aktuálna cena:
$ 0.01439
Coldstack (CLS) informácie

ColdStack is connecting all the decentralized clouds like Filecoin, Crust and Arweave into the largest data storage network on the planet (over 3,000 Petabytes). We aim to aggregate all the decentralized clouds ecosystem to create the most affordable, friendly and easy to use data storage ever.

Oficiálna webová stránka:
https://coldstack.io
Biela kniha:
https://coldstack.io/files/ColdStackLitePaper.pdf
Prieskumník blokov:
https://solscan.io/token/JCRiQKaujJjAjfVH8CNo4htGFMuTTnZtwvasVwneT7MA

Coldstack (CLS) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Coldstack (CLS) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet CLS tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu CLS tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili CLS tokenomiku, preskúmajte cenu CLS tokenu naživo!

