Aktuálna dnešná cena Clippy je 0.001123USD. Trhová kapitalizácia CLIPPY je 0USD. Sledujte aktualizácie cien CLIPPY v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Clippy Logo

Clippy kurz (CLIPPY)

1 CLIPPY na USD aktuálnu cenu:

$0.001123
$0.001123
+124.60%1D
USD
Clippy (CLIPPY) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2026-01-23 05:33:28 (UTC+8)

Dnešná cena Clippy

Aktuálna dnešná cena Clippy (CLIPPY) je $ 0.001123, s 124.60% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny CLIPPY na USD konverzný kurz je $ 0.001123 za CLIPPY.

Clippy sa v súčasnosti radí na #3786 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 0.00, pričom počet coinov v obehu je 0.00 CLIPPY. Počas posledných 24 hodín sa CLIPPYobchodovalo v rozmedzí od $ 0.0005 (low) do $ 0.001793 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.002493578943262639, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.00005534295151714.

V krátkodobom vývoji sa CLIPPY zmenilo o -0.09% za poslednú hodinu a o +124.60% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 42.67K.

Clippy (CLIPPY) informácie o trhu

No.3786

$ 0.00
$ 0.00

$ 42.67K
$ 42.67K

$ 1.12M
$ 1.12M

0.00
0.00

999,999,890
999,999,890

999,999,890
999,999,890

0.00%

SOL

Aktuálna trhová kapitalizácia Clippy je $ 0.00, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 42.67K. Počet coinov v obehu CLIPPY je 0.00, pričom celková zásoba je 999999890. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 1.12M.

História cien Clippy v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.0005
$ 0.0005
24 hod Low
$ 0.001793
$ 0.001793
24 hod High

$ 0.0005
$ 0.0005

$ 0.001793
$ 0.001793

$ 0.002493578943262639
$ 0.002493578943262639

$ 0.00005534295151714
$ 0.00005534295151714

-0.09%

+124.60%

+124.60%

+124.60%

Clippy (CLIPPY) história cien USD

Sledujte zmeny cien Clippy za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.000623+124.60%
30 dní$ +0.000623+124.60%
60 dní$ +0.000623+124.60%
90 dní$ +0.000623+124.60%
Clippy dnešná zmena ceny

Dnes CLIPPY zaznamenal zmenu o $ +0.000623 (+124.60%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

Clippy zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ +0.000623 (+124.60%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

Clippy zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal CLIPPY zmenu o $ +0.000623 (+124.60%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

Clippy zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +0.000623 (+124.60%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Clippy (CLIPPY)?

Pozrite si Clippystránku histórie cien.

Cenové predikcie pre Clippy

Cenová predikcia Clippy (CLIPPY) pre rok 2030 (o 4 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena CLIPPY v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Clippy (CLIPPY) Cenová predikcia pre 2040 (o 14 roky)

V roku 2040 by cena Clippy mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Clippy v 2026–2027? Navštívte našu stránku CLIPPY cenová predikcia pre roky 2026–2027 a to kliknutím na Clippy Cenová predikcia.

Ako nakupovať a investovať Clippy

Ste pripravení začať s Clippy? Nákup CLIPPY na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Clippy. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Clippy (CLIPPY) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.
Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako 0.00 tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Clippy sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Sprievodca – ako kúpiť Clippy (CLIPPY)

Clippy Zdroj

Pre hlbšie pochopenie Clippy zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Oficiálna Clippy webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Clippy

Posledná aktualizácia stránky: 2026-01-23 05:33:28 (UTC+8)

Clippy (CLIPPY) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
01-22 19:16:51Aktualizácie odvetvia
Over $2.1 Billion in Crypto Options Expiring Tomorrow, BTC Maximum Pain Point at $92,000
01-22 13:05:02Aktualizácie odvetvia
U.S. spot Ethereum ETFs saw net outflows of $287 million yesterday, marking two consecutive trading days of net outflows
01-22 12:06:30Aktualizácie odvetvia
Bitcoin deposit sentiment intensifies, with a net inflow of 7,111.20 BTC into CEX in the past 24 hours
01-20 22:09:49Aktualizácie odvetvia
Spot gold surged in the short term, breaking through $4,740/oz, hitting a new high
01-20 13:14:57Aktualizácie odvetvia
Trump Comments on EU Tariffs, Gold Breaks New All-Time High, Bitcoin Drops Briefly
01-19 16:31:41Aktualizácie odvetvia
Privacy Sector Sees Relay Rally, DUSK Surges Over 120% in a Single Day

Clippy Top správy

Prečo toľko ľudí stále stráca peniaze počas býčieho trhu?

Prečo toľko ľudí stále stráca peniaze počas býčieho trhu?

October 6, 2025
Vzostup Bitcoin Layer 2 sietí: Porozumenie technológii, ktorá preformuje budúcnosť Bitcoinu v roku 2025

Vzostup Bitcoin Layer 2 sietí: Porozumenie technológii, ktorá preformuje budúcnosť Bitcoinu v roku 2025

October 6, 2025
Altcoiny v 2025: Keď TOTAL3 dosiahne nové maximá, ale váš portfólio sa nepohne

Altcoiny v 2025: Keď TOTAL3 dosiahne nové maximá, ale váš portfólio sa nepohne

October 5, 2025
Zobraziť viac

Pozrite si viac informácií o Clippy

CLIPPY USDT (obchodovanie s futures)

Dlhé alebo krátke pozície CLIPPY s pákovým efektom. Preskúmajte obchodovanie s CLIPPY USDT futures na MEXC a využite výkyvy na trhu.

Obchodujte na trhoch s Clippy (CLIPPY) na MEXC

Preskúmajte spotové trhy a trhy s Futures, sledujte aktuálnu cenu a objem Clippy a obchodujte priamo.

Páry
Cena
Zmena 24 hodín
24 h objem
CLIPPY/USDT
$0.001123
$0.001123
+124.60%
0.00% (USDT)

$0.00000

$0.01070

$0.03046

$0.02181

$0.01104

$0.02181

$0.01070

$0.0000000000069

$0.03046

$0.0002771

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

1 CLIPPY = 0.001123 USD