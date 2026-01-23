Clippy kurz (CLIPPY)
Aktuálna dnešná cena Clippy (CLIPPY) je $ 0.001123, s 124.60% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny CLIPPY na USD konverzný kurz je $ 0.001123 za CLIPPY.
Clippy sa v súčasnosti radí na #3786 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 0.00, pričom počet coinov v obehu je 0.00 CLIPPY. Počas posledných 24 hodín sa CLIPPYobchodovalo v rozmedzí od $ 0.0005 (low) do $ 0.001793 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.002493578943262639, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.00005534295151714.
V krátkodobom vývoji sa CLIPPY zmenilo o -0.09% za poslednú hodinu a o +124.60% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 42.67K.
No.3786
0.00%
SOL
Aktuálna trhová kapitalizácia Clippy je $ 0.00, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 42.67K. Počet coinov v obehu CLIPPY je 0.00, pričom celková zásoba je 999999890. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 1.12M.
-0.09%
+124.60%
+124.60%
+124.60%
Sledujte zmeny cien Clippy za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
|Obdobie
|Zmeniť (USD)
|Zmeniť (%)
|Dnes
|$ +0.000623
|+124.60%
|30 dní
|$ +0.000623
|+124.60%
|60 dní
|$ +0.000623
|+124.60%
|90 dní
|$ +0.000623
|+124.60%
Dnes CLIPPY zaznamenal zmenu o $ +0.000623 (+124.60%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ +0.000623 (+124.60%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal CLIPPY zmenu o $ +0.000623 (+124.60%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +0.000623 (+124.60%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Clippy (CLIPPY)?
Pozrite si Clippystránku histórie cien.
V roku 2040 by cena Clippy mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
Ste pripravení začať s Clippy? Nákup CLIPPY na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Clippy. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Clippy (CLIPPY) nákupu.
Vlastníctvo Clippy vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Nákup Clippy (CLIPPY) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.
Pozrite si konkurenčné obchodné poplatky MEXC
Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.
Pre hlbšie pochopenie Clippy zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:
|Čas (UTC+8)
|Typ
|Informácie
|01-22 19:16:51
|Aktualizácie odvetvia
Over $2.1 Billion in Crypto Options Expiring Tomorrow, BTC Maximum Pain Point at $92,000
|01-22 13:05:02
|Aktualizácie odvetvia
U.S. spot Ethereum ETFs saw net outflows of $287 million yesterday, marking two consecutive trading days of net outflows
|01-22 12:06:30
|Aktualizácie odvetvia
Bitcoin deposit sentiment intensifies, with a net inflow of 7,111.20 BTC into CEX in the past 24 hours
|01-20 22:09:49
|Aktualizácie odvetvia
Spot gold surged in the short term, breaking through $4,740/oz, hitting a new high
|01-20 13:14:57
|Aktualizácie odvetvia
Trump Comments on EU Tariffs, Gold Breaks New All-Time High, Bitcoin Drops Briefly
|01-19 16:31:41
|Aktualizácie odvetvia
Privacy Sector Sees Relay Rally, DUSK Surges Over 120% in a Single Day
Dlhé alebo krátke pozície CLIPPY s pákovým efektom. Preskúmajte obchodovanie s CLIPPY USDT futures na MEXC a využite výkyvy na trhu.
Preskúmajte spotové trhy a trhy s Futures, sledujte aktuálnu cenu a objem Clippy a obchodujte priamo.
Top kryptomeny s trhovými údajmi dostupnými na MEXC
Aktuálne trendové kryptomeny, ktoré získavajú významnú pozornosť trhu
Nedávno uvedené kryptomeny, ktoré sú dostupné na obchodovanie
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.
Suma
1 CLIPPY = 0.001123 USD