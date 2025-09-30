Calgo (CLGO) tokenomika

Calgo (CLGO) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Calgo (CLGO) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 13:56:48 (UTC+8)
Calgo (CLGO) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Calgo (CLGO) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
Celková ponuka:
$ 1.00B
Počet coinov v obehu:
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 14.98M
Historické maximum:
$ 0.2851
Historické minimum:
Aktuálna cena:
$ 0.01498
Calgo (CLGO) informácie

The Calgo token is designed to synergize with the Calgo App, which brings premium hedge fund and trading firm strategies to everyday retail investors in the crypto space. As an alternative to yield farming, the app offers a custodial platform that generates profits by exploiting unique inefficiencies inherent in the crypto market.

Oficiálna webová stránka:
https://www.calgo.io/
Biela kniha:
https://github.com/cryptocalgo/calgo-whitepaper/blob/main/Calgo_whitepaper.pdf
Prieskumník blokov:
https://etherscan.io/token/0xca67106449c18eb6b45d2a725ef9c199016c43dc

Calgo (CLGO) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Calgo (CLGO) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet CLGO tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu CLGO tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili CLGO tokenomiku, preskúmajte cenu CLGO tokenu naživo!

Ako kúpiť CLGO

Máte záujem pridať Calgo (CLGO) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu CLGO vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

Calgo (CLGO) história cien

Analýza histórie cien CLGO pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

CLGO cenová predikcia

Chcete vedieť, kam CLGO asi smeruje? Naša CLGO stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

